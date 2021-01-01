Ознаки та допомога під час сонячного удару: поради луцької лікарки

Сімейний лікар з Луцька Марія Богородецька назвали симптоми сонячного удару та як реагувати при цьому.Про це інформує КП "Луцький ЦПМД" у фейсбуці.Сонячний удар – стан, що виникає внаслідок сильного перегріву голови прямими сонячними променями, в результаті чого розширюються мозкові кровоносні судини, відбувається приплив крові до голови. Частіше сонячний удар відбувається в безвітряну погоду при високій вологості повітря.Перші ознаки удару: почервоніння обличчя; сильний головний біль.Далі можуть додатися: нудота; запаморочення; шум у вухах; потемніння в очах; блювота; задишка; втрата свідомості.При перших ознаках теплового удару треба викликати екстрену медичну допомогу, наголошує лікарка.До приїзду лікаря потрібно:перемістити потерпілого в тінь або подалі від прямої дії джерела тепла, під голову покласти валик;звільнити потерпілого від одягу, що стискує;при можливості накрити тіло вологою прохолодною тканиною або простирадлом;прикладати до лоба і під потилицю холодні компреси (рушник, змочений холодною водою, шматочки льоду). Охолодження не повинно бути різким і швидким;забезпечити приплив свіжого повітря: відкрити вікна, розстебнути одяг;якщо людина в свідомості − потрібно дати прохолодне пиття;при втраті свідомості потерпілому треба дати понюхати ватку, змочену нашатирним спиртом. Якщо людина не приходить до тями – перевести її у стійке бічне положення (тобто покласти постраждалого на бік). При порушенні дихання негайно почати робити штучне дихання.Після надання домедичної допомоги стан хворого оцінить лікар, в більшості випадків він порекомендує постільний режим на кілька днів. Адже потрібно повністю відновитися після теплового або сонячного удару, тому що існує ризик його повторення.