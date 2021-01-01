Ознаки та допомога під час сонячного удару: поради луцької лікарки
Сьогодні, 15:00
Сімейний лікар з Луцька Марія Богородецька назвали симптоми сонячного удару та як реагувати при цьому.
Про це інформує КП "Луцький ЦПМД" у фейсбуці.
Сонячний удар – стан, що виникає внаслідок сильного перегріву голови прямими сонячними променями, в результаті чого розширюються мозкові кровоносні судини, відбувається приплив крові до голови. Частіше сонячний удар відбувається в безвітряну погоду при високій вологості повітря.
Перші ознаки удару: почервоніння обличчя; сильний головний біль.
Далі можуть додатися: нудота; запаморочення; шум у вухах; потемніння в очах; блювота; задишка; втрата свідомості.
При перших ознаках теплового удару треба викликати екстрену медичну допомогу, наголошує лікарка.
До приїзду лікаря потрібно:
перемістити потерпілого в тінь або подалі від прямої дії джерела тепла, під голову покласти валик;
звільнити потерпілого від одягу, що стискує;
при можливості накрити тіло вологою прохолодною тканиною або простирадлом;
прикладати до лоба і під потилицю холодні компреси (рушник, змочений холодною водою, шматочки льоду). Охолодження не повинно бути різким і швидким;
забезпечити приплив свіжого повітря: відкрити вікна, розстебнути одяг;
якщо людина в свідомості − потрібно дати прохолодне пиття;
при втраті свідомості потерпілому треба дати понюхати ватку, змочену нашатирним спиртом. Якщо людина не приходить до тями – перевести її у стійке бічне положення (тобто покласти постраждалого на бік). При порушенні дихання негайно почати робити штучне дихання.
Після надання домедичної допомоги стан хворого оцінить лікар, в більшості випадків він порекомендує постільний режим на кілька днів. Адже потрібно повністю відновитися після теплового або сонячного удару, тому що існує ризик його повторення.
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Про це інформує КП "Луцький ЦПМД" у фейсбуці.
Сонячний удар – стан, що виникає внаслідок сильного перегріву голови прямими сонячними променями, в результаті чого розширюються мозкові кровоносні судини, відбувається приплив крові до голови. Частіше сонячний удар відбувається в безвітряну погоду при високій вологості повітря.
Перші ознаки удару: почервоніння обличчя; сильний головний біль.
Далі можуть додатися: нудота; запаморочення; шум у вухах; потемніння в очах; блювота; задишка; втрата свідомості.
При перших ознаках теплового удару треба викликати екстрену медичну допомогу, наголошує лікарка.
До приїзду лікаря потрібно:
перемістити потерпілого в тінь або подалі від прямої дії джерела тепла, під голову покласти валик;
звільнити потерпілого від одягу, що стискує;
при можливості накрити тіло вологою прохолодною тканиною або простирадлом;
прикладати до лоба і під потилицю холодні компреси (рушник, змочений холодною водою, шматочки льоду). Охолодження не повинно бути різким і швидким;
забезпечити приплив свіжого повітря: відкрити вікна, розстебнути одяг;
якщо людина в свідомості − потрібно дати прохолодне пиття;
при втраті свідомості потерпілому треба дати понюхати ватку, змочену нашатирним спиртом. Якщо людина не приходить до тями – перевести її у стійке бічне положення (тобто покласти постраждалого на бік). При порушенні дихання негайно почати робити штучне дихання.
Після надання домедичної допомоги стан хворого оцінить лікар, в більшості випадків він порекомендує постільний режим на кілька днів. Адже потрібно повністю відновитися після теплового або сонячного удару, тому що існує ризик його повторення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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