Волинянка виготовляє сири в домашніх умовах на органічних заквасках

переконана, що сир – один із найбільш популярних молочних продуктів, до того ж він має постійний попит на ринку, і це робить його виробництво ще більш актуальним.Пані Інна мешкає в селі Гірники Ратнівської територіальної громади. За освітою – економіст, тож робить своє хобі прибутковою справою. Нині вона виготовляє сири в домашніх умовах на органічних заквасках, що стимулюють кислотність і підсилюють кисломолочний смак, інформує Ратнівська районна філія Волинського ОЦЗ.Перед тим, як відкрити свою сироварню жінка вивчила технологію виробництва сиру та визначилася з переліком необхідного обладнання.Досвід переймала у полтавчанки Тетяни Дядечко. Закінчила онлайн-курси, пройшла низку тренінгів, на яких вивчала спосіб приготування продукту. «Коли слухала лекції на ютуб-каналі, то настільки переймалася інформацією, що самій хотілося смакувати сирами», – розповідає жінка. Придбала усе необхідне обладнання: каструлі для закваски, термометри, баночки, скриньки, камери для дозрівання сирів, вакууматор для фасування. Основний плюс цієї бізнес ідеї, що все обладнання не займає багато місця і його можна легко встановити в домашніх умовах.Увесь сир готує лише з коров’ячого молока. Добре молоко для сировара – то секрет успіху. І щоб смачне було, і в жодному разі не кисле, без сторонніх запахів і присмаків. Тож купує його у господинь, яких знає особисто. Коли молоко знайдене, далі пані Інна його пастеризує без хлористого кальцію. Після цього в хід йдуть закваски – щоб сформувався сирний згусток. Вже з нього роблять сирне тісто, а потім – куски сиру. Загалом, на увесь процес іде два дні. Це основа приготування, а так як виготовляються різні види сиру, то кожен із них потребує іншої технології – сам процес закваски сирів може тривати до 6 місяців. Пані Інна віддає перевагу виготовленню продукту вручну, бо вважає, що так в ньому довго зберігається тепло рук, які готують його з любов’ю. Сьогодні майстриня виготовляє 15 сортів сиру: це і голландський, адигейський, фета, бринза, сулугуні, моцарела, кільзитер, качота у кавовій скоринці, рулет із паприкою, чорним перцем, помідорами, коча кавало та низку інших.Господиня постійно займається самоосвітою, дбає, щоб продукт був не лише смачний, а й привабливий. Працює над власним дизайнерським оформленням продукції – пакунки з сиром оформлює у паперові та тканинні торбинки, кошики з лози, кошички, оздоблює подарунковою стрічкою. До того ж господиня знаходить час не тільки на виготовлення та презентацію продукції, але й на менторство з сироваріння. Пані Інна популяризує свою справу під час зустрічей з безробітними, які перебувають на обліку у Ратнівській районній філії Волинського обласного центру зайнятості. Доводить власним прикладом, що неможливе може стати справою життя. Адже вона впевнена: за малими сироварнями – велике майбутнє.