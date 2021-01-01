Відомі чоловіки Підгайцівської громади розповіли, як воно – бути татком. ФОТО





Тож і знані татусі Підгайцівської громади розповіли про свій батьківський досвід, йдеться на



Юрій Семенюк, голова Підгайцівської сільської ради



У мене дві доньки. Меншій - Ользі вже 18 років. У старшої доньки Марії вже троє дівчаток - моїх онучок: Діана, Валя та найменша - Євгенія, названа на честь моєї мами.



Я тато – вимогливий, але якщо діти пустували в міру, то я не проти.



Щодо того, чого може навчити лише тато, то я б не розділяв ці функції між батьками, мабуть, однаково вчимо. Хоча батько може краще пояснити донці, як правильно поводитись з «сильною половиною» людства.



На сніданок можу зробити салат і посмажити яєчню.



Я мало забороняю своїм дівчатам, більше їх балую. А мудрість, яку намагаюсь донести донькам – це те, що завжди потрібно бути порядною людиною.



Валентин Приходько, заступник голови Підгайцівської сільської ради



Я маю двох доньок, старшій Вікторії – 20, Софійці – 13.



Тато я добрий, невимогливий, справедливий, з почуттям гумору.



Якщо діти бешкетують, я бешкетую разом з ними, люблю подуркувати з дітьми, але посуд ми не б’ємо. Віка в міру своїх фізичних обмеженостей дуже не пустує, а Софія бере з неї приклад. У мене слухняні діти.



Лише тато може навчити дітей ловити рибу. Ми з Софією рибалимо разом. Також вчу дівчат, як потрібно любити маму, щоб вони мали гарний приклад батька і чоловіка.



Моя «коронна» страва – крем-суп, хоча я можу приготувати все. Софія у нас не любить м’яса, то я вмію зробити котлети без м’яса, з вівсяних пластівців. Готую дівчатам індивідуально, за смаками, іноді – кілька різних страв. Сніданок люблю зробити цікавий – ведмедика якогось викласти з їжі, щоб було смачно і прикольно.



Я дозволяю дівчатам творити, чи то малюнки фарбами, які можуть бути не лише на столі, чи якісь поробки-аплікації, від яких чимало сміття. Потім гуртом прибираємо наслідки такого креативу.



Вчу доньок, що завжди потрібно бути самим собою, але з користю для людей.



Олександр Бляшук, заступник голови Підгайцівської сільської ради



Маю двох діток доньку Софію та сина Нікіту.



Я не строгий батько, намагаюсь бути для дітей другом, якого вони поважають та беруть у приклад.



Я не проти бешкетування, це – гра і все ж все краще, ніж час проведений «у телефоні».



Тато може навчити поважати та любити маму, шанувати свою родину. Цінувати жінок та їхню домашню повсякденну працю.



Сніданок для нас – не проблема. Ми часто із Сонькою готуємо мамі сніданки. Експериментуємо і любимо куховарити.



Поки наша мама не бачить, можемо з дітьми смакувати піцою, Кока-колою та солодощами.



Для того, щоб діти вміли бути щасливими, спочатку потрібно виховати у них, на перший погляд, прості речі - доброту, порядність, щирість, справедливість, повагу.



Михайло Котов, директор комунального підприємства при Підгайцівській сільській раді



У мене одна донька, звати її Анастасія. У цьому році вона закінчила 9 клас Підгайцівського НВК.



Я тато – вимогливий і коли донька пустувала, намагався пояснити, що добре, а що погано.



Думаю, що тато може навчити дитину цілеспрямованості та визначеності у житті.



На сніданок можу приготувати яєчню з ковбасою.



Загалом я балую свою донечку і дозволяю купувати речі, які забороняє купувати дружина.



Життєву мудрість діти переймають від батьків, тому намагаюсь бути хорошим прикладом. Щоб бути щасливим, потрібно діяти. Дія не завжди приведе до щастя, але до щастя привести може лише дія.



Олександр Куць, староста Липинського старостинського округу



У мене дві донечки. Яна - 12 років (через тиждень 13) та Христина - 4 роки.



Я - тато, який намагається дотримуватися авторитетного типу батьківства, можливо інколи з переходом в ліберальний. Зазвичай, якщо діти бешкетують - починаю бешкетувати разом з ними, якщо «перебор», то пояснюю, чому треба такі розваги припинити.



Тато може навчити дітей любити та поважати маму. Всього іншого, мабуть, можуть в рівній мірі навчити як мама, так і тато...



Приготувати можу і сніданок, і обід, і вечерю. Дуже люблю готувати для сім'ї. Майже що вихідні «віджимаю» в дружини кухню. Можу приготувати будь-яку страву. Від омлету до м'яса по-тайськи.



Дозволяю малечі, поки мама не бачить, багато солодощів та більше одного морозива. Допізна дивитися мультфільми.



В житті потрібно розраховувати лише на себе та власні сили. Бути Людиною, та відноситися до інших так, як хотів би, щоб відносилися до тебе.



Олександр Романюк, староста Піддубцівського старостинського округу



У мене дві дочки, старша - Софія та молодша - Меланія.



Я веселий та водночас строгий тато.



Тато може підготувати дітей до хорошої фізичної форми. В мене 2 основні правила - дисципліна і пунктуальність. Виховую донечок у спортивному дусі. Софія вступила на факультет фізичної культури, а Мілана в 7 років 50 разів відтискається від землі і качає прес.



Я можу та готую дітям на сніданок смажену картоплю, деруни, омлет з овочами



Діти повинні бути контрольовані і відверті, будь-яку ситуацію обговорювати з батьками.



Вчу дівчаток, що щоб бути щасливими, потрібно припини думати, що твоє щастя залежить від інших людей і бачити позитив у будь-якій ситуації.



Віктор Ковжук, староста Романівського старостинського округу



На сьогодні у мене дві прекрасні донечки, якими я дуже горджусь - Тетянка та Альонка.



Я вважаю, що я надійний та чуйний батько, який дав своїм дітям усе, що можна: життя, освіту, виховання. Хоча, вважаю, що діти краще розкажуть, який я.



Коли дівчата хотіли попустувати, завжди давав їм таку можливість. Коли дівчата були маленькі бешкетував разом з ними, а зараз з внуками, а їх у мене троє, до речі, теж дівчатка. У будь-якому віці хочеться згадати дитинство… Життя надто коротке, щоб стримувати емоції.



На мою думку, лише тато може навчити дітей міцності духу, стриманості, мужності, впевненості в собі.



Не буду оригінальним, але на сніданок можу посмажити омлет. Коли ми збираємось сім’єю, готую карасі в сметані. Діти та внуки обожнюють її.



Мудрість, якої вчу дітей та внуків: ставтесь до людей так, як хотіли б, щоб ставились до вас!



Василь Грудік, староста Хорлупівського старостинського округу



Я - тато 16-річної донечки Яни та 14-річного сина Владислава.



Про себе, як тата, можу сказати, що я - позитивний, добрий та щирий. І діти це цінують.



Якщо діти бешкетують, я бешкетую разом з ними. Ми не сваримо дітей, у нас інші методи виховання.



Я вважаю, що тато, як і мама, може навчити усьому, що потрібно дітям у житті. Просто дівчатка більше наслідують маму, а сини – батьків. Мій син, як і я, цікавиться рихтуванням автомобілів. Донька вміє їздити не лише на автомобілі, а й на тракторі. Правда, під моїм пильним наглядом.



На сніданок можу приготувати дітям грінки або гарячі бутерброди.



Намагаюся більше дозволяти, ніж забороняти, але завжди орієнтуємося по ситуації.



Вчу дітей бути простими, людяними та відкритими до людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. День Батька в Україні святкують лише кілька років, але помітно, що свято приживається. Татусі активно діляться споминами про батьківство, а діти та дружини дякують за їхній внесок у виховання дітей.Тож і знані татусі Підгайцівської громади розповіли про свій батьківський досвід, йдеться на сайті громади. Питання ставили прості: скільки у вас дітей та як їх звати, який ви тато, як реагуєте на пустощі дітлахів, чого може навчити лише тато, які страви готуєте дітям на сніданок, що дозволяєте із того, що забороняє дружина та яку мудрість від тата має засвоїти дитина, щоб бути щасливою усе життя.У мене дві доньки. Меншій - Ользі вже 18 років. У старшої доньки Марії вже троє дівчаток - моїх онучок: Діана, Валя та найменша - Євгенія, названа на честь моєї мами.Я тато – вимогливий, але якщо діти пустували в міру, то я не проти.Щодо того, чого може навчити лише тато, то я б не розділяв ці функції між батьками, мабуть, однаково вчимо. Хоча батько може краще пояснити донці, як правильно поводитись з «сильною половиною» людства.На сніданок можу зробити салат і посмажити яєчню.Я мало забороняю своїм дівчатам, більше їх балую. А мудрість, яку намагаюсь донести донькам – це те, що завжди потрібно бути порядною людиною.Я маю двох доньок, старшій Вікторії – 20, Софійці – 13.Тато я добрий, невимогливий, справедливий, з почуттям гумору.Якщо діти бешкетують, я бешкетую разом з ними, люблю подуркувати з дітьми, але посуд ми не б’ємо. Віка в міру своїх фізичних обмеженостей дуже не пустує, а Софія бере з неї приклад. У мене слухняні діти.Лише тато може навчити дітей ловити рибу. Ми з Софією рибалимо разом. Також вчу дівчат, як потрібно любити маму, щоб вони мали гарний приклад батька і чоловіка.Моя «коронна» страва – крем-суп, хоча я можу приготувати все. Софія у нас не любить м’яса, то я вмію зробити котлети без м’яса, з вівсяних пластівців. Готую дівчатам індивідуально, за смаками, іноді – кілька різних страв. Сніданок люблю зробити цікавий – ведмедика якогось викласти з їжі, щоб було смачно і прикольно.Я дозволяю дівчатам творити, чи то малюнки фарбами, які можуть бути не лише на столі, чи якісь поробки-аплікації, від яких чимало сміття. Потім гуртом прибираємо наслідки такого креативу.Вчу доньок, що завжди потрібно бути самим собою, але з користю для людей.Маю двох діток доньку Софію та сина Нікіту.Я не строгий батько, намагаюсь бути для дітей другом, якого вони поважають та беруть у приклад.Я не проти бешкетування, це – гра і все ж все краще, ніж час проведений «у телефоні».Тато може навчити поважати та любити маму, шанувати свою родину. Цінувати жінок та їхню домашню повсякденну працю.Сніданок для нас – не проблема. Ми часто із Сонькою готуємо мамі сніданки. Експериментуємо і любимо куховарити.Поки наша мама не бачить, можемо з дітьми смакувати піцою, Кока-колою та солодощами.Для того, щоб діти вміли бути щасливими, спочатку потрібно виховати у них, на перший погляд, прості речі - доброту, порядність, щирість, справедливість, повагу.У мене одна донька, звати її Анастасія. У цьому році вона закінчила 9 клас Підгайцівського НВК.Я тато – вимогливий і коли донька пустувала, намагався пояснити, що добре, а що погано.Думаю, що тато може навчити дитину цілеспрямованості та визначеності у житті.На сніданок можу приготувати яєчню з ковбасою.Загалом я балую свою донечку і дозволяю купувати речі, які забороняє купувати дружина.Життєву мудрість діти переймають від батьків, тому намагаюсь бути хорошим прикладом. Щоб бути щасливим, потрібно діяти. Дія не завжди приведе до щастя, але до щастя привести може лише дія.У мене дві донечки. Яна - 12 років (через тиждень 13) та Христина - 4 роки.Я - тато, який намагається дотримуватися авторитетного типу батьківства, можливо інколи з переходом в ліберальний. Зазвичай, якщо діти бешкетують - починаю бешкетувати разом з ними, якщо «перебор», то пояснюю, чому треба такі розваги припинити.Тато може навчити дітей любити та поважати маму. Всього іншого, мабуть, можуть в рівній мірі навчити як мама, так і тато...Приготувати можу і сніданок, і обід, і вечерю. Дуже люблю готувати для сім'ї. Майже що вихідні «віджимаю» в дружини кухню. Можу приготувати будь-яку страву. Від омлету до м'яса по-тайськи.Дозволяю малечі, поки мама не бачить, багато солодощів та більше одного морозива. Допізна дивитися мультфільми.В житті потрібно розраховувати лише на себе та власні сили. Бути Людиною, та відноситися до інших так, як хотів би, щоб відносилися до тебе.У мене дві дочки, старша - Софія та молодша - Меланія.Я веселий та водночас строгий тато.Тато може підготувати дітей до хорошої фізичної форми. В мене 2 основні правила - дисципліна і пунктуальність. Виховую донечок у спортивному дусі. Софія вступила на факультет фізичної культури, а Мілана в 7 років 50 разів відтискається від землі і качає прес.Я можу та готую дітям на сніданок смажену картоплю, деруни, омлет з овочами, куліш, салати та багато всіляких страв, і не тільки на сніданок.Діти повинні бути контрольовані і відверті, будь-яку ситуацію обговорювати з батьками.Вчу дівчаток, що щоб бути щасливими, потрібно припини думати, що твоє щастя залежить від інших людей і бачити позитив у будь-якій ситуації.На сьогодні у мене дві прекрасні донечки, якими я дуже горджусь - Тетянка та Альонка.Я вважаю, що я надійний та чуйний батько, який дав своїм дітям усе, що можна: життя, освіту, виховання. Хоча, вважаю, що діти краще розкажуть, який я.Коли дівчата хотіли попустувати, завжди давав їм таку можливість. Коли дівчата були маленькі бешкетував разом з ними, а зараз з внуками, а їх у мене троє, до речі, теж дівчатка. У будь-якому віці хочеться згадати дитинство… Життя надто коротке, щоб стримувати емоції.На мою думку, лише тато може навчити дітей міцності духу, стриманості, мужності, впевненості в собі.Не буду оригінальним, але на сніданок можу посмажити омлет. Коли ми збираємось сім’єю, готую карасі в сметані. Діти та внуки обожнюють її.Мудрість, якої вчу дітей та внуків: ставтесь до людей так, як хотіли б, щоб ставились до вас!Я - тато 16-річної донечки Яни та 14-річного сина Владислава.Про себе, як тата, можу сказати, що я - позитивний, добрий та щирий. І діти це цінують.Якщо діти бешкетують, я бешкетую разом з ними. Ми не сваримо дітей, у нас інші методи виховання.Я вважаю, що тато, як і мама, може навчити усьому, що потрібно дітям у житті. Просто дівчатка більше наслідують маму, а сини – батьків. Мій син, як і я, цікавиться рихтуванням автомобілів. Донька вміє їздити не лише на автомобілі, а й на тракторі. Правда, під моїм пильним наглядом.На сніданок можу приготувати дітям грінки або гарячі бутерброди.Намагаюся більше дозволяти, ніж забороняти, але завжди орієнтуємося по ситуації.Вчу дітей бути простими, людяними та відкритими до людей.

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