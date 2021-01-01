Рівнянин намагався провезти через «Ягодин» старовинний Псалтир





Про це інформує Держприкордонслужба.



Під час огляду легкового автомобіля «Ford», яким на виїзд з України слідував 62-річний уродженець Рівного, оглядова група виявила в багажному відділенні Псалтир. Книгу, яка може становити історичну та культурну цінність, чоловік віз серед особистих речей.



Старовинну книгу вилучили співробітники митниці для експертизи, також про виявлену знахідку прикордонники поінформували компетентні органи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 червня в пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону запобігли незаконному вивезенню з України предмету старовини.Про це інформує Держприкордонслужба.Під час огляду легкового автомобіля «Ford», яким на виїзд з України слідував 62-річний уродженець Рівного, оглядова група виявила в багажному відділенні Псалтир. Книгу, яка може становити історичну та культурну цінність, чоловік віз серед особистих речей.Старовинну книгу вилучили співробітники митниці для експертизи, також про виявлену знахідку прикордонники поінформували компетентні органи.

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