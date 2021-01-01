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Рівнянин намагався провезти через «Ягодин» старовинний Псалтир

Рівнянин намагався провезти через «Ягодин» старовинний Псалтир
19 червня в пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону запобігли незаконному вивезенню з України предмету старовини.

Про це інформує Держприкордонслужба.

Під час огляду легкового автомобіля «Ford», яким на виїзд з України слідував 62-річний уродженець Рівного, оглядова група виявила в багажному відділенні Псалтир. Книгу, яка може становити історичну та культурну цінність, чоловік віз серед особистих речей.

Старовинну книгу вилучили співробітники митниці для експертизи, також про виявлену знахідку прикордонники поінформували компетентні органи.
Рівнянин намагався провезти через «Ягодин» старовинний Псалтир

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Теги: Ягодин, Псалтир
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