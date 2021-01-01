21 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 21 черваня - День літнього сонцестояння. В українців – вихідний. А у світі відзначають - Міжнародний день скейтбордингу.
Сьогодні відзначає день народження луцька художниця, яка працює у техніці гарячий батик, член Національної спілки художників України Тетяна Ядчук-Богомазова.
Вітаємо її, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Василь та Костянтин. Зичимо усім міцного здоров’я, любові та достатку.
Що не можна і можна робити в літнє сонцестояння
Наші предки в цей день виконували певні ритуали для молодості і краси. Для цього з ранку вмиваються росою або річковою водою. У день літнього сонцестояння збирали цілющі трави, водили хороводи, запалювали високі багаття і плели вінки.
У цей день варто прокинутися якомога раніше, бажано ще на світанку. Щоб залучити позитивні емоції, слід вдягти помаранчевий, зелений і жовтий одяг. У день сонцестояння не можна сваритися, конфліктувати, лити сльози.
Минулого року у цей день мешканці Землі спостерігали кільцеподібне сонячне затемнення.
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Сьогодні відзначає день народження луцька художниця, яка працює у техніці гарячий батик, член Національної спілки художників України Тетяна Ядчук-Богомазова.
Вітаємо її, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Василь та Костянтин. Зичимо усім міцного здоров’я, любові та достатку.
Що не можна і можна робити в літнє сонцестояння
Наші предки в цей день виконували певні ритуали для молодості і краси. Для цього з ранку вмиваються росою або річковою водою. У день літнього сонцестояння збирали цілющі трави, водили хороводи, запалювали високі багаття і плели вінки.
У цей день варто прокинутися якомога раніше, бажано ще на світанку. Щоб залучити позитивні емоції, слід вдягти помаранчевий, зелений і жовтий одяг. У день сонцестояння не можна сваритися, конфліктувати, лити сльози.
Минулого року у цей день мешканці Землі спостерігали кільцеподібне сонячне затемнення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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