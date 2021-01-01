Мама 6-річного хлопчика потребує допомоги: ковельчанка бореться з раком

Олени Філоретової діагностували рак яєчників 4 стадії.



З проханням про допомогу молодій мамі на своїй сторінці у Facebook Ksiu Sza.



«У моєї подруги ковельчанки Олени Філоретової сталася біда рак яєчників 4 стадії. Вона перенесла операцію та 4 курси хіміотерапії, яка не дала результату. Для зміни лікування потрібні великі кошти, яких вона не має. Давайте допоможемо врятувати їй життя і подаруємо шанс відвести шестирічного сина до першого класу», - йдеться у дописі.



Кошти на допомогу можна переказувати на рахунок 4149499343106983

Олена Олександрівна Філоретова, тел. 0502677140.







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