Мама 6-річного хлопчика потребує допомоги: ковельчанка бореться з раком
Сьогодні, 21:27
У ковельчанки Олени Філоретової діагностували рак яєчників 4 стадії.
З проханням про допомогу молодій мамі на своїй сторінці у Facebook написала її подруга подруга Ksiu Sza.
«У моєї подруги ковельчанки Олени Філоретової сталася біда рак яєчників 4 стадії. Вона перенесла операцію та 4 курси хіміотерапії, яка не дала результату. Для зміни лікування потрібні великі кошти, яких вона не має. Давайте допоможемо врятувати їй життя і подаруємо шанс відвести шестирічного сина до першого класу», - йдеться у дописі.
Кошти на допомогу можна переказувати на рахунок 4149499343106983
Олена Олександрівна Філоретова, тел. 0502677140.
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З проханням про допомогу молодій мамі на своїй сторінці у Facebook написала її подруга подруга Ksiu Sza.
«У моєї подруги ковельчанки Олени Філоретової сталася біда рак яєчників 4 стадії. Вона перенесла операцію та 4 курси хіміотерапії, яка не дала результату. Для зміни лікування потрібні великі кошти, яких вона не має. Давайте допоможемо врятувати їй життя і подаруємо шанс відвести шестирічного сина до першого класу», - йдеться у дописі.
Кошти на допомогу можна переказувати на рахунок 4149499343106983
Олена Олександрівна Філоретова, тел. 0502677140.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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