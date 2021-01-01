вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мама 6-річного хлопчика потребує допомоги: ковельчанка бореться з раком

Мама 6-річного хлопчика потребує допомоги: ковельчанка бореться з раком
У ковельчанки Олени Філоретової діагностували рак яєчників 4 стадії.

З проханням про допомогу молодій мамі на своїй сторінці у Facebook написала її подруга подруга Ksiu Sza.

«У моєї подруги ковельчанки Олени Філоретової сталася біда рак яєчників 4 стадії. Вона перенесла операцію та 4 курси хіміотерапії, яка не дала результату. Для зміни лікування потрібні великі кошти, яких вона не має. Давайте допоможемо врятувати їй життя і подаруємо шанс відвести шестирічного сина до першого класу», - йдеться у дописі.

Кошти на допомогу можна переказувати на рахунок 4149499343106983
Олена Олександрівна Філоретова, тел. 0502677140.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: допомога на лікування, Олена Філоретова
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рекордсменка України трагічно загинула в страшному ДТП
Сьогодні, 22:35
Мама 6-річного хлопчика потребує допомоги: ковельчанка бореться з раком
Сьогодні, 21:27
Скатертини, рушники, доріжки, серветки: майстриня з Волині примножує красу української вишивки
Сьогодні, 20:37
Виснаження, втрата сну, хронічна втома: луцька психологиня – про наслідки перфекціонізму
Сьогодні, 19:50
Волинянка виготовляє сири в домашніх умовах на органічних заквасках
Сьогодні, 19:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рекордсменка України трагічно загинула в страшному ДТП
Сьогодні, 22:35
 0
Мама 6-річного хлопчика потребує допомоги: ковельчанка бореться з раком
Сьогодні, 21:27
 0
Скатертини, рушники, доріжки, серветки: майстриня з Волині примножує красу української вишивки
Сьогодні, 20:37
 0
Виснаження, втрата сну, хронічна втома: луцька психологиня – про наслідки перфекціонізму
Сьогодні, 19:50
 0
Волинянка виготовляє сири в домашніх умовах на органічних заквасках
Сьогодні, 19:29
 0
Медіа
відео
1/8