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Рекордсменка України трагічно загинула в страшному ДТП

Рекордсменка України трагічно загинула в страшному ДТП
19 червня в аварії на трасі Київ-Прилуки загинула 21-річна рекордсменка Національного Реєстру Рекордів України в номінації "Найтриваліший безперервний біг на біговому тренажері" Катерина Долган.

Про це повідомляє керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

"Ще два дні тому вона брала участь у своєму черговому забігу в Сумах. І попереду було ще все життя, маса планів, перемог і мрій. Коли ми готували її рекорд, ми назвали Катю "Та, що біжить за Сонцем". Легкого бігу тобі у Вічність, дівчинко", - прокоментувала Лана Вєтрова.

Довідково
Катерина Долган - кандидатка в майстри спорту з легкої атлетики, призерка численних змагань та Чемпіонатів України. 9 вересня 2020 року дівчина встановила рекорд, подолавши максимальну відстань на спортивному тренажері. Цього дня Катерина Долган пробігла за 5 годин 51 км без перерви на відпочинок.
Рекордсменка України трагічно загинула в страшному ДТП

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Теги: загинула ДТП, Катерина Долган
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