Рекордсменка України трагічно загинула в страшному ДТП

Катерина Долган.



Про це Лана Вєтрова.



"Ще два дні тому вона брала участь у своєму черговому забігу в Сумах. І попереду було ще все життя, маса планів, перемог і мрій. Коли ми готували її рекорд, ми назвали Катю "Та, що біжить за Сонцем". Легкого бігу тобі у Вічність, дівчинко", - прокоментувала Лана Вєтрова.



Довідково

Катерина Долган - кандидатка в майстри спорту з легкої атлетики, призерка численних змагань та Чемпіонатів України. 9 вересня 2020 року дівчина встановила рекорд, подолавши максимальну відстань на спортивному тренажері. Цього дня Катерина Долган пробігла за 5 годин 51 км без перерви на відпочинок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 червня в аварії на трасі Київ-Прилуки загинула 21-річна рекордсменка Національного Реєстру Рекордів України в номінації "Найтриваліший безперервний біг на біговому тренажері"Про це повідомляє керівниця Національного реєстру рекордів"Ще два дні тому вона брала участь у своєму черговому забігу в Сумах. І попереду було ще все життя, маса планів, перемог і мрій. Коли ми готували її рекорд, ми назвали Катю "Та, що біжить за Сонцем". Легкого бігу тобі у Вічність, дівчинко", - прокоментувала Лана Вєтрова.Катерина Долган - кандидатка в майстри спорту з легкої атлетики, призерка численних змагань та Чемпіонатів України. 9 вересня 2020 року дівчина встановила рекорд, подолавши максимальну відстань на спортивному тренажері. Цього дня Катерина Долган пробігла за 5 годин 51 км без перерви на відпочинок.

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