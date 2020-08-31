Як дві Статуї Свободи: до Землі летить великий астероїд
Сьогодні, 00:28
До Землі 25 червня максимально наблизиться астероїд, який у два рази перевищує розміри нью-йоркської Статуї Свободи.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на сайт центру досліджень об'єктів навколоземного простору (CNEOS) NASA.
Йдеться про астероїд з назвою +441987 (2010 NY65), діаметр якого становить близько 228 метрів, а довжина 187 метрів. Небесне тіло вперше виявили у липні 2010 року, з того часу за ним постійно велося спостереження.
За даними NASA, астероїд наближається до Землі зі швидкістю 13,35 кілометра в секунду, а період обертання 441987 (2010 NY65) навколо Сонця становить 3685 земних діб. Після максимального наближення до нашої планети він віддалиться на відстань, яка більш ніж у 15 разів перевищує шлях від Землі до Місяця. Фахівці NASA вважають цей астероїд "потенційно небезпечним".
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Про це повідомляє Суспільне з посиланням на сайт центру досліджень об'єктів навколоземного простору (CNEOS) NASA.
Йдеться про астероїд з назвою +441987 (2010 NY65), діаметр якого становить близько 228 метрів, а довжина 187 метрів. Небесне тіло вперше виявили у липні 2010 року, з того часу за ним постійно велося спостереження.
За даними NASA, астероїд наближається до Землі зі швидкістю 13,35 кілометра в секунду, а період обертання 441987 (2010 NY65) навколо Сонця становить 3685 земних діб. Після максимального наближення до нашої планети він віддалиться на відстань, яка більш ніж у 15 разів перевищує шлях від Землі до Місяця. Фахівці NASA вважають цей астероїд "потенційно небезпечним".
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