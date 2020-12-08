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Батьки сіли в автобус, а дитину залишили на зупинці: на Волині поліцейські доправили хлопчика додому

Батьки сіли в автобус, а дитину залишили на зупинці: на Волині поліцейські доправили хлопчика додому
Подружжя лучан сіло в автобус, залишивши маленьку дитину на автобусній зупинці.

Про це пише «Конкурент» з посиланням на «Інсайдер Медіа».

На Рожищенщині селяни помітили хлопчика років семи на автобусній зупинці Копачівки, який безпорадно оглядався довкола. Дитина розповіла, що батьки сіли в автобус, який рухався у напрямку Луцька, а його залишили.

Згодом з’ясувалося, що родина проживає в обласному центрі. Правоохоронці Рожищенського відділу поліції ГУНП у Волинській області допомогли малюку повернутися додому.
Подробиці інциденту наразі невідомі.

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Теги: Копачівка, батьки забули дитину на зупинці
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