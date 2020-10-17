Затоплені вулиці і вода в будинках: показали наслідки потужних злив на Буковині .ВІДЕО

Буковиною пронеслася потужна злива із грозою. Через сильний дощ миттєво затопило вулиці, автомобілі, господарства. Найбільше дісталося Заставнівщині.Внаслідок злив у Чернівецькій області підтоплено домогосподарства в 17 селах та розмито під’їзні шляхи до населених пунктів.В Чернівецькій ОДА повідомляють: «Внаслідок зливних дощів підтоплено села Вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці, Боянчук, Товтри, Киселів, Кострижівка Чернівецького району. Негода підтопила десятки домогосподарств та розмила під’їзні шляхи до населених пунктів».Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області скерувало із Вижниччини до підтоплених сіл Чернівецького району спеціальний автомобіль-амфібію. В ОДА зазначили, що всюдихід, який може пересуватися водою, допоможе рятувати людей із підтоплених місць.Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають, також підраховують кількість постраждалих домогосподарств.Станом на 18.00 годину рівень води поступово знижується. Залишаються частково підтопленими присадибні ділянки. Підтоплень житлових будинків та об’єктів життєзабезпечення немає. Постраждалих внаслідок негоди немає.Рятувальники проводять роботи по відкачуванню води на підтоплених ділянках.Як повідомляє "Молодий буковинець", у селі Вікно колишнього Заставнівського району вода залила подвір’я, потопивши домашню птицю, розмила дороги і розвалила хату."Внаслідок дощів розлився потік у центрі села і наробив біди. Води людям було по вікна. Повністю замулило дороги, потопило курей, гусей, качок, городи, криниці – усе. Нанесло гілля та всілякого сміття під хати. Навіть шматки нової дороги знесло у вулиці. Повалилася хата. На щастя, людей там не було. Ще й електроенергії немає", - пише видання.Разом з тим, в селі Горішні Шерівці колишнього Заставнівського району внаслідок зливних дощів стався зсув верхніх шарів грунту, внаслідок чого обвалилося гаражне приміщення.