Святкування ювілейного Дня Незалежності: у Мінфіні розповіли, як потратять 5,4 млрд гривень







"План заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України крім святкових урочистостей включає масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема, такі як модернізація 6 регіональних аеропортів, розбудова євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит тощо", - йдеться в повідомленні.



Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію таких об’єктів. Сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн.



"Фінансування всіх заходів плану здійснюватиметься за рахунок державного, місцевих бюджетів, інших джерел, в тому числі приватних інвестицій, грантів, донорської допомоги", - пояснили в Мінфіні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві фінансів розповіли, що витрати сумою в 5,4 мільярда гривень, виділені на святкування 30-ї річниці незалежності України, окрім святкових урочистостей, включають масштабні інфраструктурні проекти. Про це інформує УНН з посиланням на заяву відомства."План заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України крім святкових урочистостей включає масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема, такі як модернізація 6 регіональних аеропортів, розбудова євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит тощо", - йдеться в повідомленні.Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію таких об’єктів. Сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн."Фінансування всіх заходів плану здійснюватиметься за рахунок державного, місцевих бюджетів, інших джерел, в тому числі приватних інвестицій, грантів, донорської допомоги", - пояснили в Мінфіні.

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