Волинянин на візку подолав сто кілометрів

Олександр Ващук був єдиним учасником на візку, який взяв участь в ультрамарафоні, що відбувся на Трухановому острові, у Києві. Він подолав 100 кілометрів, - розповів Олександр Ващук.



Київський ультрамарафон стартував о 20:00, 19 червня. Учасники бігли різні дистанції на 30, 50 та 100 кілометрів. Змагання тривали вночі, коли спала спека. Зі слів Олександра Ващука, для участі у бігу зареєструвалося 150 учасників і лише один учасник був на візку, його син Олександр.



Батько каже: "Це була його мрія. Взяти участь у марафоні і пробігти 100 кілометрів. Він зробив і собі, і мені подарунок. Я дуже ним пишаюся".



Олександру Ващуку, 22 роки. Він живе та працює у Володимирі-Волинську. Хлопець не вперше бере участь у марафонах. Проте, підкорити дистанцію у 100 кілометрів наважився вперше. Подолав відстань за 10 годин 45 хвилин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянинбув єдиним учасником на візку, який взяв участь в ультрамарафоні, що відбувся на Трухановому острові, у Києві. Він подолав 100 кілометрів, - розповів Суспільному батько марафонця, тежКиївський ультрамарафон стартував о 20:00, 19 червня. Учасники бігли різні дистанції на 30, 50 та 100 кілометрів. Змагання тривали вночі, коли спала спека. Зі слів Олександра Ващука, для участі у бігу зареєструвалося 150 учасників і лише один учасник був на візку, його син Олександр.Батько каже: "Це була його мрія. Взяти участь у марафоні і пробігти 100 кілометрів. Він зробив і собі, і мені подарунок. Я дуже ним пишаюся".Олександру Ващуку, 22 роки. Він живе та працює у Володимирі-Волинську. Хлопець не вперше бере участь у марафонах. Проте, підкорити дистанцію у 100 кілометрів наважився вперше. Подолав відстань за 10 годин 45 хвилин.

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