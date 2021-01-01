Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу





Про це інформує МОЗ України.



Також за минулу добу:



- госпіталізували – 375 осіб;

- летальних випадків – 16;

- одужало – 677 осіб;



За добу протестували:



- методом ПЛР – 8 943 особи,

- методом ІФА – 1 147 осіб,

- експрес-тестами – 4 008 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



- захворіло – 2 229 846 особи;

- одужало – 2 152 140 осіб;

- летальних випадків – 52 032;

- проведено ПЛР-тестувань – 10 679 015.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєструвапли у м. Київ (95,) Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 20 червня 2021 року в Україні зафіксували 323 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 15, медпрацівників – 0).Про це інформує МОЗ України.Також за минулу добу:- госпіталізували – 375 осіб;- летальних випадків – 16;- одужало – 677 осіб;За добу протестували:- методом ПЛР – 8 943 особи,- методом ІФА – 1 147 осіб,- експрес-тестами – 4 008 осіб.За весь час пандемії в Україні:- захворіло – 2 229 846 особи;- одужало – 2 152 140 осіб;- летальних випадків – 52 032;- проведено ПЛР-тестувань – 10 679 015.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєструвапли у м. Київ (95,) Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.

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