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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу
За добу 20 червня 2021 року в Україні зафіксували 323 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 15, медпрацівників – 0).

Про це інформує МОЗ України.

Також за минулу добу:

- госпіталізували – 375 осіб;
- летальних випадків – 16;
- одужало – 677 осіб;

За добу протестували:

- методом ПЛР – 8 943 особи,
- методом ІФА – 1 147 осіб,
- експрес-тестами – 4 008 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

- захворіло – 2 229 846 особи;
- одужало – 2 152 140 осіб;
- летальних випадків – 52 032;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 679 015.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєструвапли у м. Київ (95,) Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.

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Теги: коронавірус, Україна, Волинь, випадки, хвороба
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