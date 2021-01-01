Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:59
За добу 20 червня 2021 року в Україні зафіксували 323 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 15, медпрацівників – 0).
Про це інформує МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 375 осіб;
- летальних випадків – 16;
- одужало – 677 осіб;
За добу протестували:
- методом ПЛР – 8 943 особи,
- методом ІФА – 1 147 осіб,
- експрес-тестами – 4 008 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 229 846 особи;
- одужало – 2 152 140 осіб;
- летальних випадків – 52 032;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 679 015.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєструвапли у м. Київ (95,) Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.
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Про це інформує МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 375 осіб;
- летальних випадків – 16;
- одужало – 677 осіб;
За добу протестували:
- методом ПЛР – 8 943 особи,
- методом ІФА – 1 147 осіб,
- експрес-тестами – 4 008 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 229 846 особи;
- одужало – 2 152 140 осіб;
- летальних випадків – 52 032;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 679 015.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєструвапли у м. Київ (95,) Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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