вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку станом на 21 червня

Курс валют у Луцьку станом на 21 червня
Курс долара у Луцьку станом на 21 червня червня 2021 року такий: купівля – 27.10, а продаж – 27.24.

Євро при купівлі становить – 32.20, продажу – 32.52.

Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.36.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.00, продаж – 7.15.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Збірна України з футболу сьогодні зіграє з Австрією: де дивитися матч
Сьогодні, 09:22
Курс валют у Луцьку станом на 21 червня
Сьогодні, 09:09
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:59
Волинянин на візку подолав сто кілометрів
Сьогодні, 08:22
Святкування ювілейного Дня Незалежності: у Мінфіні розповіли, як потратять 5,4 млрд гривень
Сьогодні, 06:18
Схожі новини
Євро і польський злотий впали у ціні: курс валют у Луцьку станом 18 червня Євро і польський злотий впали у ціні: курс валют у Луцьку станом 18 червня
18 червень, 09:07
Долар знову подорожчав: курс валют у Луцьку станом на 17 червня Долар знову подорожчав: курс валют у Луцьку станом на 17 червня
17 червень, 09:12
Курс валют у Луцьку станом на 16 червня Курс валют у Луцьку станом на 16 червня
16 червень, 09:11
Долар і євро продовжують падіння: курс валют у Луцьку станом на 15 червня Долар і євро продовжують падіння: курс валют у Луцьку станом на 15 червня
15 червень, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Збірна України з футболу сьогодні зіграє з Австрією: де дивитися матч
Сьогодні, 09:22
 0
Курс валют у Луцьку станом на 21 червня
Сьогодні, 09:09
 0
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:59
 0
Волинянин на візку подолав сто кілометрів
Сьогодні, 08:22
 0
Святкування ювілейного Дня Незалежності: у Мінфіні розповіли, як потратять 5,4 млрд гривень
Сьогодні, 06:18
 0
Медіа
відео
1/8