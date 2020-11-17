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Збірна України з футболу сьогодні зіграє з Австрією: де дивитися матч

Збірна України з футболу сьогодні зіграє з Австрією: де дивитися матч
У понеділок, 21 червня, збірна України зіграє матч заключного третього туру Чемпіонату Європи з футболу-2020 (Євро-2020). Підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з національною командою Австрії.

Матч відбудеться на Національному стадіоні в Бухаресті. Початок зустрічі - о 19:00 за київським часом, - пише ТСН.

Де дивитися матч Україна - Австрія

У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть телеканали ТРК "Україна" і "Футбол 2".

Прогнози букмекерів на матч Україна - Австрія

Букмекери віддають незначну перевагу в цьому поєдинку українській збірній. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 3.60. Нічия - 2.01. Перемога команди Австрії - 3.95.

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Теги: матч, футбол, Україна, Австрія, Бухарест
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