Збірна України з футболу сьогодні зіграє з Австрією: де дивитися матч
Сьогодні, 09:22
У понеділок, 21 червня, збірна України зіграє матч заключного третього туру Чемпіонату Європи з футболу-2020 (Євро-2020). Підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з національною командою Австрії.
Матч відбудеться на Національному стадіоні в Бухаресті. Початок зустрічі - о 19:00 за київським часом, - пише ТСН.
Де дивитися матч Україна - Австрія
У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть телеканали ТРК "Україна" і "Футбол 2".
Прогнози букмекерів на матч Україна - Австрія
Букмекери віддають незначну перевагу в цьому поєдинку українській збірній. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 3.60. Нічия - 2.01. Перемога команди Австрії - 3.95.
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Матч відбудеться на Національному стадіоні в Бухаресті. Початок зустрічі - о 19:00 за київським часом, - пише ТСН.
Де дивитися матч Україна - Австрія
У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть телеканали ТРК "Україна" і "Футбол 2".
Прогнози букмекерів на матч Україна - Австрія
Букмекери віддають незначну перевагу в цьому поєдинку українській збірній. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 3.60. Нічия - 2.01. Перемога команди Австрії - 3.95.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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