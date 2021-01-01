У Польщі в озері потонув українець





Трагічна подія сталася близько 14:40 (за київським часом) в озері Самоленж Великопольського воєводства, - передає



Як зазначається, рятувальники намагалися реанімувати чоловіка, який стрибнув у воду поплавати, але згодом констатували його смерть.



Місцева прокуратура розпочала слідство у справі загибелі громадянина України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На заході Польщі в неділю, 20 червня, під час купання в озері потонув 50-річний громадянин України.Трагічна подія сталася близько 14:40 (за київським часом) в озері Самоленж Великопольського воєводства, - передає Укрінформ з посиланням на Wnp.pl.Як зазначається, рятувальники намагалися реанімувати чоловіка, який стрибнув у воду поплавати, але згодом констатували його смерть.Місцева прокуратура розпочала слідство у справі загибелі громадянина України.

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