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У Польщі в озері потонув українець

У Польщі в озері потонув українець
На заході Польщі в неділю, 20 червня, під час купання в озері потонув 50-річний громадянин України.

Трагічна подія сталася близько 14:40 (за київським часом) в озері Самоленж Великопольського воєводства, - передає Укрінформ з посиланням на Wnp.pl.

Як зазначається, рятувальники намагалися реанімувати чоловіка, який стрибнув у воду поплавати, але згодом констатували його смерть.

Місцева прокуратура розпочала слідство у справі загибелі громадянина України.

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Теги: утоплення, Польща, українець
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