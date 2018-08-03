Як склалась доля у дівчинки з Волині, яка у 13 років народила дитину від вітчима-ґвалтівника
Сьогодні, 10:31
У листопаді минулого року в селі Риковичі Павлівської громади колишнього Іваничівського, а тепер Володимир-Волинського район розгорівся скандал. Там тринадцятирічна дівчинка народила дитину від свого 63-річного вітчима.
Цікаво те, що її мама стала на бік чоловіка. Історія має продовження, - пише видання Вісник.
Прихистила коханця, а заодно і його жінку
Для початку нагадаємо, що Володимир у Риковичі приїхав з Локачинського району: перша дружина купила тут йому хату. Жив у ній не один, а з майже вдвічі молодшою Галиною. Ще й дитя народили. Щоправда, Галя була «не така, як усі». Тож їй виробили пенсію, а Володимир став опікуном. Люди у селі кажуть, що чоловік частенько навідувався до сусідки Марійки. Та мешкала у чималій, але занедбаній хаті разом з мамою (нині покійною) та донькою Ірою. З появою у селі Володимира прижила ще троє діток. Подейкують – від нього. Коли декілька років тому згоріла хата Володимира і Галини, то Марія пустила погорільців до себе пожити.
Як розповів голова Павлівської громади Андрій Сапожник, хоч і виконком ОТГ виділив гроші на нову хату, і люди дещо зібрали, Володимир і Галина залишились жити з Марійкою. Посадовець запевнив, що алкоголем в тій хаті не зловживали. Навпаки, Володимир навів порядок.
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Із сином живе подалі від рідної неньки
Старша дочка Марійки Ірина деякий час жила в притулку для обездолених дітей при Церкві християн віри Євангельської «Ковчег» у Нововолинську. А вже у вересні 2019-го залишилася жити з мамою і пішла у місцеву школу. Проблеми почалися наприкінці зими 2020-го року. Іра стала дивно себе поводити, бувало, що і свідомість втрачала. А люди переказали у сільську раду, що Марійка ходить по селу і розповідає, що її Ірка вагітна. Тож в громаді зібрали опікунську раду і на початку літа навідалися у хату.
"Уявіть собі наш шок, коли лікарі підтвердили, що ця ще дитина скоро стане мамою. Ми повідомили у поліцію. Про те, хто батько, вона спочатку мовчала. Володя ж дуже вже наполягав на аборті. Вирішили, що Ірі до родів буде ліпше в лікарні під наглядом. Там вона народила здорового хлопчика", – поділився Андрій Сапожник.
З дівчинкою працювали правоохоронці і психологи. Іра нібито їм розповіла, що 63-річний Володимир силою змушував її з ним спати. Вона про все розказала мамі, але та не повірила. Та й сам Володимир спочатку причетність до вагітності падчерки заперечував і тест ДНК робити відмовлявся. Погодився, коли побачив новонародженого чорнявого хлопчика. Тоді сказав, що всі його діти (а їх у нього щонайменше шість) народжувалися білявими, і погодився на аналіз ДНК.
Результати показали, що це його син.
І навіть після цього і Марійка, і Галина продовжували захищати свого співмешканця і шукали гроші на адвоката, щоб визволити його із тюрми.
Цими днями відбувся суд. За зґвалтування неповнолітньої Володимир відсидить за ґратами 11 років. Марійка з двома дітьми живе у селі, знову чекає на дитину, вже п’яту. Про батька люди нічого не говорять. Ще одна Володимирова жінка, Галина, із села виїхала.
Ірина зі своїм сином Андрійком, якому в серпні виповниться рочок, живе у Києві, в Центрі матері і дитини. Андрій Сапожник сказав, що у них все добре, Іра сама доглядає синочка і вчиться у школі дистанційно.
Наталка СЛЮСАР
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Цікаво те, що її мама стала на бік чоловіка. Історія має продовження, - пише видання Вісник.
Прихистила коханця, а заодно і його жінку
Для початку нагадаємо, що Володимир у Риковичі приїхав з Локачинського району: перша дружина купила тут йому хату. Жив у ній не один, а з майже вдвічі молодшою Галиною. Ще й дитя народили. Щоправда, Галя була «не така, як усі». Тож їй виробили пенсію, а Володимир став опікуном. Люди у селі кажуть, що чоловік частенько навідувався до сусідки Марійки. Та мешкала у чималій, але занедбаній хаті разом з мамою (нині покійною) та донькою Ірою. З появою у селі Володимира прижила ще троє діток. Подейкують – від нього. Коли декілька років тому згоріла хата Володимира і Галини, то Марія пустила погорільців до себе пожити.
Як розповів голова Павлівської громади Андрій Сапожник, хоч і виконком ОТГ виділив гроші на нову хату, і люди дещо зібрали, Володимир і Галина залишились жити з Марійкою. Посадовець запевнив, що алкоголем в тій хаті не зловживали. Навпаки, Володимир навів порядок.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Моторошні деталі зґвалтування вітчимом 13-річної падчерки на Волині, від якого дівчинка народила дитину
Із сином живе подалі від рідної неньки
Старша дочка Марійки Ірина деякий час жила в притулку для обездолених дітей при Церкві християн віри Євангельської «Ковчег» у Нововолинську. А вже у вересні 2019-го залишилася жити з мамою і пішла у місцеву школу. Проблеми почалися наприкінці зими 2020-го року. Іра стала дивно себе поводити, бувало, що і свідомість втрачала. А люди переказали у сільську раду, що Марійка ходить по селу і розповідає, що її Ірка вагітна. Тож в громаді зібрали опікунську раду і на початку літа навідалися у хату.
"Уявіть собі наш шок, коли лікарі підтвердили, що ця ще дитина скоро стане мамою. Ми повідомили у поліцію. Про те, хто батько, вона спочатку мовчала. Володя ж дуже вже наполягав на аборті. Вирішили, що Ірі до родів буде ліпше в лікарні під наглядом. Там вона народила здорового хлопчика", – поділився Андрій Сапожник.
З дівчинкою працювали правоохоронці і психологи. Іра нібито їм розповіла, що 63-річний Володимир силою змушував її з ним спати. Вона про все розказала мамі, але та не повірила. Та й сам Володимир спочатку причетність до вагітності падчерки заперечував і тест ДНК робити відмовлявся. Погодився, коли побачив новонародженого чорнявого хлопчика. Тоді сказав, що всі його діти (а їх у нього щонайменше шість) народжувалися білявими, і погодився на аналіз ДНК.
Результати показали, що це його син.
І навіть після цього і Марійка, і Галина продовжували захищати свого співмешканця і шукали гроші на адвоката, щоб визволити його із тюрми.
Цими днями відбувся суд. За зґвалтування неповнолітньої Володимир відсидить за ґратами 11 років. Марійка з двома дітьми живе у селі, знову чекає на дитину, вже п’яту. Про батька люди нічого не говорять. Ще одна Володимирова жінка, Галина, із села виїхала.
Ірина зі своїм сином Андрійком, якому в серпні виповниться рочок, живе у Києві, в Центрі матері і дитини. Андрій Сапожник сказав, що у них все добре, Іра сама доглядає синочка і вчиться у школі дистанційно.
Наталка СЛЮСАР
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