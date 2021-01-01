Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 22 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м.Вол.-Волинський кіоск Хлібозаводу №7,
м-н Продукти, кіоск ПП Універсам, м-н Обрій, вул. Ковельська м-н Секон хенд м.Вол.-Волинський вул.Сагайдачного 11-73,6-72; Павлова 29
2. 09:00-17:00
с.Бубнів котельня школи с.Бубнів вул.Молодіжна 1-3,2-4
Центральна 1-7
Прикарпатська 1-13, 2-6
3. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-25 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський Міськгаз м.Вол.-Волинський
вул.Ревуцького,
Лермонтова
Сагайдачного 83,83а
4. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-25 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський
вул.Тараскіна, Сковороди, Солопа, Марусі Чурай, Сагайдачного 73
5. ПЛ-0,4 Л-1 від ЗТП-286 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський
вул.Івана Богуна 12,22
Нестора Літописця,
Довженка,
Луцька 152а
6. ПЛ-0,4 Л-10 від ЗТП-286 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський КНС вул.Берегового м.Вол.-Волинський вул. Кривоноса, Івана Богуна,
Гонти, Зимнівська 4-26; Берегового 48/2; Луцька 150-152; Нестора Літописця 3 кв.1;2
7. ПЛ-0,4 Л-1 від ЗТП-284 09:00-17:00 с.Суходоли вул.Польова 3-21; 18-24
8. ПЛ-0,4 Л-2 від ЗТП-284 09:00-17:00 с.Суходоли вул.Польова 29-45; 50-54
9. ПЛ-0,4 Л-1,2,3 від КТП-328 09:00-17:00 с.Чорників (повністю)
10. ПЛ-10 Л-03-04 09:00-17:00 с. Лудин, Амбуків
(частково)
11. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-210 09:00-17:00 с.Риснів вул.Набережна, Березова
Горохівський район
1. 9:00-13:00
с.Скобелка:
вул.Бистровицька,
вул.Зелена
2. КТП-11 13:00-17:00 Церква с.Ощів:
вул.Шеченка
Іваничівський район
1. Л-2 від КТП-212 9:30-16:30 с.Тишковичі, вул.Тишковичівська, провулок 4
2. Л-1, Л-2 від КТП-204 10:00-17:00 с.Орищі, вул.Гагаріна, вул.40-річчя Перемоги
3. Л-3 від КТП-109 13:00 – 17:00 с Орищі, вул.Зелена, провулок Тихий, вул. 40-річчя Перемоги, вул. Польова
4. КТП-137 10:00-17:00 с.Михайле, вул.Над Бугом
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10 кВ Л-44-01 до ЛР-26 09:00 - 17:00 Пилорама.Ф.О.П.Ліцевич Г.Юридичні спожиивачі с.Олександрія. с.Нуйно вул.Демитрова, Миру, Комсомольська, Івана Франка, Лісова.
с.Олександрія.
2 ПЛ-10кВЛ- 01-01від ЛР-105 доЛР-54 09:00- 17:00 с.Боровне, Житнівка, Школа
с.Оленіно.Пилорама Ф.О., П.БосакМ.Д. с.Боровно, Житнівка, Оленіно вул.Гачки, Гряда.
3. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-44 09.00-20.00 Відсутні с.Воегоще вул.Жовтнева.
Ківерцівський район
1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25371 8:30-17:00 смт.Цумань вул.Терешкової,
вул.Корольова,
вул.О.Кошового,
вул.Незалежності,
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25132 8:30-17:00
с.Суськ
вул.Миру,
вул.1-го травня,
вул.Киричука,
вул.Ветеранів,
вул.Гвардійська,
3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт.Олика
вул.І.Франка,
вул.Довженка, (непарні)
4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25193 8:30-20:00
с.Дідичі
вул.Л.Українки, буд. 1-4,6
вул.Чехова, буд. 3-9,11,13
вул.Миру, буд. 34-48,42а
вул.Польова, буд. (непарні) 7-25
вул.8-го березня, буд. 1-6
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Підприємство з іноземними інвестиціями
"АМІК УКРАЇНА"
Колодяжненська сільська Рада
ПАТ "Ковельська ПМК-62"
ТзОВ "Ліси Волині"
Садівничий масив "Урожай"
Мале ПП"Козацька застава"
Кооператив «Будівельник»
Ковельське комунальне підприємство "Добробут"
ФОП Денищук Р.П
ФОП Лузіна Н.О
Ф.о. Несторук А.Т
ТзОВ "Бетонник"
ТзОВ "Ковельтрансводгосп"
ТзОВ "К.П.Верес"
ПП "СТ"
ФОП Лисюк В.П
ФОП Кобрусев О.
МАЛЕ ПП "ІНВЕСТБУД"
ТзОВ "ГІППО"
ТзОВ "Бетонник"
ФО Власюк В.А
ФО Ковальчук О.Ф
АЗС»Колодяжне»
ФОП Калибоверда І.Ф
ФОП Сандлер В.Я
Волинський краєзнавчий музей
Ковельське МТМО
Сільськогосподарське ТзОВ імені Лесі Українки
с.Колодяжне
м.Ковель
с.Будище
2. ПЛ-0,4кВ від ТП-109 9:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада с.Великий Порськ
3. ПЛ-0,4кВ від ТП-409 9:00-17:00 Державне виробничо-торгове підприємство
"Волиньфармпостач"
МПП "Землемір"
ФОП Приступа С.В
ФО Самчук І.В
ФОП Дідицький Р.В
РЖКП №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Оксенюк Н.Д
Підприємець Коцурський С.П
Житлово-будівельний кооператив "Дружба"
Ф.О. Галкіна Н.В
ФОП Дорощук Л.В
ФОП Яковицька Л.А
ФОП Мірчук О.В
ТзОВ "УКРАЇНСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА
РОЗДРІБНА КОМПАНІЯ"
ФОП Михальчук В.П
ФОП Макарусь В.П
ТзОВ "Оптика ЛТД"
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
ФОП Лукашик І.І
ФОП Чабан В.М
ФОП Мерзлікін В.В
Колективне підприємство "Талісман"
ФО Самчук І.В
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Ф.о.Півень М.М
Приватна фірма "Скорпіон- сервіс"
ТзОВ "С.В.С."
ФОП Давидюк В.В
АТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласне
управління АТ "Ощадбанк" м.Ковель, вул.Незалежності; вул.Смірнова; вул.Грушевського;
4.
ПЛ-0,4кВ від ТП №138
9:00-17:00
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Санько А.С
Поворська сільська рада
Повурське споживче товариство с.Козлиничі, вул.Центральна
5. ПЛ-10кВ Л.15
(ТП-446)
9:00-17:00
ФОП Мулярчук Д.І
ФОП Причепа В.Г
ФОП Воробей Н.І
Ковельське РЖКП №2
Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства
"КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
Ф.о. Клюнда В.А
ФОП Білець О.Т м.Ковель, вул.Ватутіна, вул.Грушевського
6. ПЛ-10кВ Л.62-13
(КТП-524; ТП-751; ТП-795(А); ТП-721; ТП-500; ТП-489
9:00-17:00
Ковельська община ЄХВДА
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Смірнов В.М
Садівничий масив «Калина»
ФО Панчук Л.Б
СТ « Ковельська торгова базва
АТ «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради
ФОП Борсук Л.І м.Ковель, вул.Чигиринська, вул.Мендєлєєва, вул.Братуня, вул.Батуринська, вул.Стуса
с.Вербка пров.Ватутіна; вул.Ватутіна, вул.Січових Стрільців;
вул Рокосовського
вул.Генерала Чупринки
7. ПЛ-0,4кВ від ТП-118
9:00-17:00
ФОП Воробей Т.П
Голобська селищна рада
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ"
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
АТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласне
управління АТ "Ощадбанк" смт.Голобм, вул.Незалежності
Локачинський район
1. КТП-17 9:00-14:00 с.Крухиничі вул.Рогізнянська
2. КТП-21 13:00-17:00 с.Крухиничі вул.Набережна, Луцька.
3. КТП-22 9:00-17:00 територія ферми Марковичі с.Марковичі ферма
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Гаражний кооператив «Стир-2», «Стир-3»
Дачний кооператив вв№2 №1
МП «Шлях»
ВКФ «Тріумф»
Садівниче товариство «Маяк» вул.Дубнівська (частково)
вул.Довженка (район Дубнівської)
Луцький район
1. КТП-32 10:00-17:00 Лікарня державної ветеринарної медицини с. Струмівка,
ФОП Біланчук – база
ФОП Романюк Л.В. – база
ФОП Гроголь Н.І. – магазин
с.Струмівка, вул.Рівненська, Лисенка, Молодіжна, Старицького
2. ПЛ-10 Л-20-05 від ЛР-235 до ЛР-56 9:00-16:30 АЗС «Західна нафтова група»,
сортостанція с. Липини,
Кравчук Р.Т.,
с. Липини: дитсадок, котельня, 16 кв ж/б, школа, буд.культури, котельня буд.культури
«Ощадбанк»,
«Укрпошта» - поштове відділення,
«Укртелеком» - АТС,
«Олдем» - цех с.Липини, вул. Шкільна, Нова,
1 Травня, Молодіжна, Садова, Окружна, Спортивна, Космонавтів
3. КТП-45 10:00-17:00 ФОП Войтюк В.Є. - бар с.Зміїнець, вул.Луцька, Набережна
4. ПЛ-10 Л-54-02 від ЛР-284 (КТП-563, 573, 507, 514, 308, 816) 9:30-17:00 Садівниче т-во «Воротнів»
СП ТзОВ "Волинь-Транс" ЛТД – виробнича база
Садівниче т-во «Пластик» - дачний масив -
5. ПЛ-10 Л-67-02 від к.4 ЗТП-488 9:30-17:00 ТзОВ "УКРТАУЕР" – станція
Вол. держ сг досл станція іституту СГ Зах. Полісся – тракторний парк, картоплесховище, лабораторія, корпус
ДП"ЕДГ"ЕЛІТА" – тракторна бригада, МТФ №1
ФОП Крачковський В.М. – будинок рибалки
ТзОВ"РибгоспРокині – дільниця
ФОП Гордієнко С.С. – магазин
Церква смт.Рокині
ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" – АЗС №20 с.Брище
смт Рокині, вул.Рибхозна, Шевченка, Л.Українки, Б.Хмельницького, Норільська, Весела, Мічуріна
с. Брище, вул. Ковельська
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л 58-03 від ПС-58 до ЛР-34.332 9:00 – 18:00 Філія "Любомльський автодор", Любомльський районний центр зайнятості населення, Верніколор ,МП "Ключ", Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ", Очисні споруди, Фермерське господарство "БУГ-ПЛЮС", ТОВ "Будівельник", Волинська філія Концерну РРТ «Агродвір», «Комфортбрук» м.Любомль вул.Лугова, Островецька, Шевченка, Кузьменка, Промислова, Загородня, Молодіжна, Інтернаціоналістів, Завальська, Котляревського, Дружби
2. ПЛ-04 КТП-554 9:00 – 18:00 Магазини с.Пульмо
3. КТП-269 9:00 – 18:00 Магазини с.Пульмо
4. КТП-270 9:00 – 18:00 Магазини с.Пульмо
5. КТП-521 9:00 – 18:00 Магазини с.Пульмо
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-371 10:00-17:00 с.Велика Яблунька
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с.Старий Чорторійськ
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-320, Л-3. 10:00-17:00 с.Боровичі
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-271, Л-1. 10:00-17:00 смт.Маневичі.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-6 Л-10 КТП-34042 09:00-17:00 м.Нововолинськ:
вул.Перемоги 1а
2. ПЛ-0,4 кВ Л-7 КТП-34045 09:00-17:00 СТО Мийка, Зал царства, Костел м.Нововолинськ вул В Івасюка, Лісна, Молодогвардійців 51,59-63,60,69 Автобусна 11
Ратнівський район
1. ЗТП-288 11:00-14:00 с.Велимче
2. КТП-131 10:00-13:00 с.Бродятино
3. КТП-215 10:00-12:00 х.Голики, Денисі.
4 ПЛ-10 кВ Л75-03 10:00-17:00 Школа, Дитячий Садок, Магазин «У Корика» «Тайнет», Лісництво. с.Броди
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-36073 9:00-17:00 с.Валерянівка ФОП Вронський Т.М., магазин с.Валер'янівка, вул.Зарічна,
Хабаровська
2. КТП-36289 9:00-17:00 с.Вітоніж, ФОП Верезій А.Л., торговий кіоск с.Вітоніж, вул.1 Травня, Миру
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с.Доросині вул.Паркова, Молодіжна
4. ПЛ-0,4кВ ТП-36287 9:00-17:00 с.Башова Магазин с.Башова, вул.Лісова
5. КТП-36200 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" зерносклад, корівник, кузня
ФОП Марчук Ю.С. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП
6. ПЛ-0,4кВ ТП-36181 9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш
7. ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова
8. ПЛ-0,4кВ ТП-36087 9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск,
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база, Релігійна громада "Свідки Єгови", Храм Громада ЄХБ, м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців,
9. ПЛ-0,4кВ ТП-36095 9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травня, Грушевського,
10. ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю)
11. ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повністю) с.Дмитрівка, вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова
12. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
13. ПЛ-0,4кВ ТП-36262 9:00-17:00 Фермерське господарство "ЛІЛІ-ЛАЙН" с.Свидники с.Милін, вул.Гранична,
14. ПЛ-0,4кВ ТП-36054 9:00-17:00 с.Духче, артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магазин. с.Духче, вул.Жовтнева, Тиха, Травнева, Миру, Набережна
Старовижівський район
1. КТП-184 09:00-17:00 Ст.Вижва вул:Колгоспна, Володимирська, Польова, Підлісна.
2. ЗТП-188 09:00-17:00 СВК-Волинь с.Глухи вул:Денисова.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-231 Л-1 10:00-13:00 ФОП Білішук М.Ф. - магазин с.м.т.Турійськ вул.Привокзальна
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-32 10:00-16:30 СКЗ «Волиньагрохолдинг»- тр.бригада с.Бобли
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м.Вол.-Волинський кіоск Хлібозаводу №7,
м-н Продукти, кіоск ПП Універсам, м-н Обрій, вул. Ковельська м-н Секон хенд м.Вол.-Волинський вул.Сагайдачного 11-73,6-72; Павлова 29
2. 09:00-17:00
с.Бубнів котельня школи с.Бубнів вул.Молодіжна 1-3,2-4
Центральна 1-7
Прикарпатська 1-13, 2-6
3. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-25 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський Міськгаз м.Вол.-Волинський
вул.Ревуцького,
Лермонтова
Сагайдачного 83,83а
4. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-25 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський
вул.Тараскіна, Сковороди, Солопа, Марусі Чурай, Сагайдачного 73
5. ПЛ-0,4 Л-1 від ЗТП-286 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський
вул.Івана Богуна 12,22
Нестора Літописця,
Довженка,
Луцька 152а
6. ПЛ-0,4 Л-10 від ЗТП-286 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський КНС вул.Берегового м.Вол.-Волинський вул. Кривоноса, Івана Богуна,
Гонти, Зимнівська 4-26; Берегового 48/2; Луцька 150-152; Нестора Літописця 3 кв.1;2
7. ПЛ-0,4 Л-1 від ЗТП-284 09:00-17:00 с.Суходоли вул.Польова 3-21; 18-24
8. ПЛ-0,4 Л-2 від ЗТП-284 09:00-17:00 с.Суходоли вул.Польова 29-45; 50-54
9. ПЛ-0,4 Л-1,2,3 від КТП-328 09:00-17:00 с.Чорників (повністю)
10. ПЛ-10 Л-03-04 09:00-17:00 с. Лудин, Амбуків
(частково)
11. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-210 09:00-17:00 с.Риснів вул.Набережна, Березова
Горохівський район
1. 9:00-13:00
с.Скобелка:
вул.Бистровицька,
вул.Зелена
2. КТП-11 13:00-17:00 Церква с.Ощів:
вул.Шеченка
Іваничівський район
1. Л-2 від КТП-212 9:30-16:30 с.Тишковичі, вул.Тишковичівська, провулок 4
2. Л-1, Л-2 від КТП-204 10:00-17:00 с.Орищі, вул.Гагаріна, вул.40-річчя Перемоги
3. Л-3 від КТП-109 13:00 – 17:00 с Орищі, вул.Зелена, провулок Тихий, вул. 40-річчя Перемоги, вул. Польова
4. КТП-137 10:00-17:00 с.Михайле, вул.Над Бугом
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10 кВ Л-44-01 до ЛР-26 09:00 - 17:00 Пилорама.Ф.О.П.Ліцевич Г.Юридичні спожиивачі с.Олександрія. с.Нуйно вул.Демитрова, Миру, Комсомольська, Івана Франка, Лісова.
с.Олександрія.
2 ПЛ-10кВЛ- 01-01від ЛР-105 доЛР-54 09:00- 17:00 с.Боровне, Житнівка, Школа
с.Оленіно.Пилорама Ф.О., П.БосакМ.Д. с.Боровно, Житнівка, Оленіно вул.Гачки, Гряда.
3. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-44 09.00-20.00 Відсутні с.Воегоще вул.Жовтнева.
Ківерцівський район
1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25371 8:30-17:00 смт.Цумань вул.Терешкової,
вул.Корольова,
вул.О.Кошового,
вул.Незалежності,
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25132 8:30-17:00
с.Суськ
вул.Миру,
вул.1-го травня,
вул.Киричука,
вул.Ветеранів,
вул.Гвардійська,
3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт.Олика
вул.І.Франка,
вул.Довженка, (непарні)
4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25193 8:30-20:00
с.Дідичі
вул.Л.Українки, буд. 1-4,6
вул.Чехова, буд. 3-9,11,13
вул.Миру, буд. 34-48,42а
вул.Польова, буд. (непарні) 7-25
вул.8-го березня, буд. 1-6
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Підприємство з іноземними інвестиціями
"АМІК УКРАЇНА"
Колодяжненська сільська Рада
ПАТ "Ковельська ПМК-62"
ТзОВ "Ліси Волині"
Садівничий масив "Урожай"
Мале ПП"Козацька застава"
Кооператив «Будівельник»
Ковельське комунальне підприємство "Добробут"
ФОП Денищук Р.П
ФОП Лузіна Н.О
Ф.о. Несторук А.Т
ТзОВ "Бетонник"
ТзОВ "Ковельтрансводгосп"
ТзОВ "К.П.Верес"
ПП "СТ"
ФОП Лисюк В.П
ФОП Кобрусев О.
МАЛЕ ПП "ІНВЕСТБУД"
ТзОВ "ГІППО"
ТзОВ "Бетонник"
ФО Власюк В.А
ФО Ковальчук О.Ф
АЗС»Колодяжне»
ФОП Калибоверда І.Ф
ФОП Сандлер В.Я
Волинський краєзнавчий музей
Ковельське МТМО
Сільськогосподарське ТзОВ імені Лесі Українки
с.Колодяжне
м.Ковель
с.Будище
2. ПЛ-0,4кВ від ТП-109 9:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада с.Великий Порськ
3. ПЛ-0,4кВ від ТП-409 9:00-17:00 Державне виробничо-торгове підприємство
"Волиньфармпостач"
МПП "Землемір"
ФОП Приступа С.В
ФО Самчук І.В
ФОП Дідицький Р.В
РЖКП №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Оксенюк Н.Д
Підприємець Коцурський С.П
Житлово-будівельний кооператив "Дружба"
Ф.О. Галкіна Н.В
ФОП Дорощук Л.В
ФОП Яковицька Л.А
ФОП Мірчук О.В
ТзОВ "УКРАЇНСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА
РОЗДРІБНА КОМПАНІЯ"
ФОП Михальчук В.П
ФОП Макарусь В.П
ТзОВ "Оптика ЛТД"
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
ФОП Лукашик І.І
ФОП Чабан В.М
ФОП Мерзлікін В.В
Колективне підприємство "Талісман"
ФО Самчук І.В
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Ф.о.Півень М.М
Приватна фірма "Скорпіон- сервіс"
ТзОВ "С.В.С."
ФОП Давидюк В.В
АТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласне
управління АТ "Ощадбанк" м.Ковель, вул.Незалежності; вул.Смірнова; вул.Грушевського;
4.
ПЛ-0,4кВ від ТП №138
9:00-17:00
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Санько А.С
Поворська сільська рада
Повурське споживче товариство с.Козлиничі, вул.Центральна
5. ПЛ-10кВ Л.15
(ТП-446)
9:00-17:00
ФОП Мулярчук Д.І
ФОП Причепа В.Г
ФОП Воробей Н.І
Ковельське РЖКП №2
Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства
"КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
Ф.о. Клюнда В.А
ФОП Білець О.Т м.Ковель, вул.Ватутіна, вул.Грушевського
6. ПЛ-10кВ Л.62-13
(КТП-524; ТП-751; ТП-795(А); ТП-721; ТП-500; ТП-489
9:00-17:00
Ковельська община ЄХВДА
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Смірнов В.М
Садівничий масив «Калина»
ФО Панчук Л.Б
СТ « Ковельська торгова базва
АТ «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради
ФОП Борсук Л.І м.Ковель, вул.Чигиринська, вул.Мендєлєєва, вул.Братуня, вул.Батуринська, вул.Стуса
с.Вербка пров.Ватутіна; вул.Ватутіна, вул.Січових Стрільців;
вул Рокосовського
вул.Генерала Чупринки
7. ПЛ-0,4кВ від ТП-118
9:00-17:00
ФОП Воробей Т.П
Голобська селищна рада
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ"
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
АТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласне
управління АТ "Ощадбанк" смт.Голобм, вул.Незалежності
Локачинський район
1. КТП-17 9:00-14:00 с.Крухиничі вул.Рогізнянська
2. КТП-21 13:00-17:00 с.Крухиничі вул.Набережна, Луцька.
3. КТП-22 9:00-17:00 територія ферми Марковичі с.Марковичі ферма
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Гаражний кооператив «Стир-2», «Стир-3»
Дачний кооператив вв№2 №1
МП «Шлях»
ВКФ «Тріумф»
Садівниче товариство «Маяк» вул.Дубнівська (частково)
вул.Довженка (район Дубнівської)
Луцький район
1. КТП-32 10:00-17:00 Лікарня державної ветеринарної медицини с. Струмівка,
ФОП Біланчук – база
ФОП Романюк Л.В. – база
ФОП Гроголь Н.І. – магазин
с.Струмівка, вул.Рівненська, Лисенка, Молодіжна, Старицького
2. ПЛ-10 Л-20-05 від ЛР-235 до ЛР-56 9:00-16:30 АЗС «Західна нафтова група»,
сортостанція с. Липини,
Кравчук Р.Т.,
с. Липини: дитсадок, котельня, 16 кв ж/б, школа, буд.культури, котельня буд.культури
«Ощадбанк»,
«Укрпошта» - поштове відділення,
«Укртелеком» - АТС,
«Олдем» - цех с.Липини, вул. Шкільна, Нова,
1 Травня, Молодіжна, Садова, Окружна, Спортивна, Космонавтів
3. КТП-45 10:00-17:00 ФОП Войтюк В.Є. - бар с.Зміїнець, вул.Луцька, Набережна
4. ПЛ-10 Л-54-02 від ЛР-284 (КТП-563, 573, 507, 514, 308, 816) 9:30-17:00 Садівниче т-во «Воротнів»
СП ТзОВ "Волинь-Транс" ЛТД – виробнича база
Садівниче т-во «Пластик» - дачний масив -
5. ПЛ-10 Л-67-02 від к.4 ЗТП-488 9:30-17:00 ТзОВ "УКРТАУЕР" – станція
Вол. держ сг досл станція іституту СГ Зах. Полісся – тракторний парк, картоплесховище, лабораторія, корпус
ДП"ЕДГ"ЕЛІТА" – тракторна бригада, МТФ №1
ФОП Крачковський В.М. – будинок рибалки
ТзОВ"РибгоспРокині – дільниця
ФОП Гордієнко С.С. – магазин
Церква смт.Рокині
ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" – АЗС №20 с.Брище
смт Рокині, вул.Рибхозна, Шевченка, Л.Українки, Б.Хмельницького, Норільська, Весела, Мічуріна
с. Брище, вул. Ковельська
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л 58-03 від ПС-58 до ЛР-34.332 9:00 – 18:00 Філія "Любомльський автодор", Любомльський районний центр зайнятості населення, Верніколор ,МП "Ключ", Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ", Очисні споруди, Фермерське господарство "БУГ-ПЛЮС", ТОВ "Будівельник", Волинська філія Концерну РРТ «Агродвір», «Комфортбрук» м.Любомль вул.Лугова, Островецька, Шевченка, Кузьменка, Промислова, Загородня, Молодіжна, Інтернаціоналістів, Завальська, Котляревського, Дружби
2. ПЛ-04 КТП-554 9:00 – 18:00 Магазини с.Пульмо
3. КТП-269 9:00 – 18:00 Магазини с.Пульмо
4. КТП-270 9:00 – 18:00 Магазини с.Пульмо
5. КТП-521 9:00 – 18:00 Магазини с.Пульмо
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-371 10:00-17:00 с.Велика Яблунька
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с.Старий Чорторійськ
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-320, Л-3. 10:00-17:00 с.Боровичі
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-271, Л-1. 10:00-17:00 смт.Маневичі.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-6 Л-10 КТП-34042 09:00-17:00 м.Нововолинськ:
вул.Перемоги 1а
2. ПЛ-0,4 кВ Л-7 КТП-34045 09:00-17:00 СТО Мийка, Зал царства, Костел м.Нововолинськ вул В Івасюка, Лісна, Молодогвардійців 51,59-63,60,69 Автобусна 11
Ратнівський район
1. ЗТП-288 11:00-14:00 с.Велимче
2. КТП-131 10:00-13:00 с.Бродятино
3. КТП-215 10:00-12:00 х.Голики, Денисі.
4 ПЛ-10 кВ Л75-03 10:00-17:00 Школа, Дитячий Садок, Магазин «У Корика» «Тайнет», Лісництво. с.Броди
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-36073 9:00-17:00 с.Валерянівка ФОП Вронський Т.М., магазин с.Валер'янівка, вул.Зарічна,
Хабаровська
2. КТП-36289 9:00-17:00 с.Вітоніж, ФОП Верезій А.Л., торговий кіоск с.Вітоніж, вул.1 Травня, Миру
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с.Доросині вул.Паркова, Молодіжна
4. ПЛ-0,4кВ ТП-36287 9:00-17:00 с.Башова Магазин с.Башова, вул.Лісова
5. КТП-36200 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" зерносклад, корівник, кузня
ФОП Марчук Ю.С. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП
6. ПЛ-0,4кВ ТП-36181 9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш
7. ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова
8. ПЛ-0,4кВ ТП-36087 9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск,
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база, Релігійна громада "Свідки Єгови", Храм Громада ЄХБ, м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців,
9. ПЛ-0,4кВ ТП-36095 9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травня, Грушевського,
10. ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю)
11. ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повністю) с.Дмитрівка, вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова
12. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
13. ПЛ-0,4кВ ТП-36262 9:00-17:00 Фермерське господарство "ЛІЛІ-ЛАЙН" с.Свидники с.Милін, вул.Гранична,
14. ПЛ-0,4кВ ТП-36054 9:00-17:00 с.Духче, артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магазин. с.Духче, вул.Жовтнева, Тиха, Травнева, Миру, Набережна
Старовижівський район
1. КТП-184 09:00-17:00 Ст.Вижва вул:Колгоспна, Володимирська, Польова, Підлісна.
2. ЗТП-188 09:00-17:00 СВК-Волинь с.Глухи вул:Денисова.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-231 Л-1 10:00-13:00 ФОП Білішук М.Ф. - магазин с.м.т.Турійськ вул.Привокзальна
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-32 10:00-16:30 СКЗ «Волиньагрохолдинг»- тр.бригада с.Бобли
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