Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 22 червня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00м.Вол.-Волинський кіоск Хлібозаводу №7,м-н Продукти, кіоск ПП Універсам, м-н Обрій, вул. Ковельська м-н Секон хенд м.Вол.-Волинський вул.Сагайдачного 11-73,6-72; Павлова 292. 09:00-17:00с.Бубнів котельня школи с.Бубнів вул.Молодіжна 1-3,2-4Центральна 1-7Прикарпатська 1-13, 2-63. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-25 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський Міськгаз м.Вол.-Волинськийвул.Ревуцького,ЛермонтоваСагайдачного 83,83а4. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-25 09:00-17:00 м.Вол.-Волинськийвул.Тараскіна, Сковороди, Солопа, Марусі Чурай, Сагайдачного 735. ПЛ-0,4 Л-1 від ЗТП-286 09:00-17:00 м.Вол.-Волинськийвул.Івана Богуна 12,22Нестора Літописця,Довженка,Луцька 152а6. ПЛ-0,4 Л-10 від ЗТП-286 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський КНС вул.Берегового м.Вол.-Волинський вул. Кривоноса, Івана Богуна,Гонти, Зимнівська 4-26; Берегового 48/2; Луцька 150-152; Нестора Літописця 3 кв.1;27. ПЛ-0,4 Л-1 від ЗТП-284 09:00-17:00 с.Суходоли вул.Польова 3-21; 18-248. ПЛ-0,4 Л-2 від ЗТП-284 09:00-17:00 с.Суходоли вул.Польова 29-45; 50-549. ПЛ-0,4 Л-1,2,3 від КТП-328 09:00-17:00 с.Чорників (повністю)10. ПЛ-10 Л-03-04 09:00-17:00 с. Лудин, Амбуків(частково)11. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-210 09:00-17:00 с.Риснів вул.Набережна, Березова1. 9:00-13:00с.Скобелка:вул.Бистровицька,вул.Зелена2. КТП-11 13:00-17:00 Церква с.Ощів:вул.Шеченка1. Л-2 від КТП-212 9:30-16:30 с.Тишковичі, вул.Тишковичівська, провулок 42. Л-1, Л-2 від КТП-204 10:00-17:00 с.Орищі, вул.Гагаріна, вул.40-річчя Перемоги3. Л-3 від КТП-109 13:00 – 17:00 с Орищі, вул.Зелена, провулок Тихий, вул. 40-річчя Перемоги, вул. Польова4. КТП-137 10:00-17:00 с.Михайле, вул.Над Бугом1. ПЛ-10 кВ Л-44-01 до ЛР-26 09:00 - 17:00 Пилорама.Ф.О.П.Ліцевич Г.Юридичні спожиивачі с.Олександрія. с.Нуйно вул.Демитрова, Миру, Комсомольська, Івана Франка, Лісова.с.Олександрія.2 ПЛ-10кВЛ- 01-01від ЛР-105 доЛР-54 09:00- 17:00 с.Боровне, Житнівка, Школас.Оленіно.Пилорама Ф.О., П.БосакМ.Д. с.Боровно, Житнівка, Оленіно вул.Гачки, Гряда.3. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-44 09.00-20.00 Відсутні с.Воегоще вул.Жовтнева.1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25371 8:30-17:00 смт.Цумань вул.Терешкової,вул.Корольова,вул.О.Кошового,вул.Незалежності,2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25132 8:30-17:00с.Суськвул.Миру,вул.1-го травня,вул.Киричука,вул.Ветеранів,вул.Гвардійська,3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт.Оликавул.І.Франка,вул.Довженка, (непарні)4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25193 8:30-20:00с.Дідичівул.Л.Українки, буд. 1-4,6вул.Чехова, буд. 3-9,11,13вул.Миру, буд. 34-48,42авул.Польова, буд. (непарні) 7-25вул.8-го березня, буд. 1-61. 9:00-17:00Підприємство з іноземними інвестиціями"АМІК УКРАЇНА"Колодяжненська сільська РадаПАТ "Ковельська ПМК-62"ТзОВ "Ліси Волині"Садівничий масив "Урожай"Мале ПП"Козацька застава"Кооператив «Будівельник»Ковельське комунальне підприємство "Добробут"ФОП Денищук Р.ПФОП Лузіна Н.ОФ.о. Несторук А.ТТзОВ "Бетонник"ТзОВ "Ковельтрансводгосп"ТзОВ "К.П.Верес"ПП "СТ"ФОП Лисюк В.ПФОП Кобрусев О.МАЛЕ ПП "ІНВЕСТБУД"ТзОВ "ГІППО"ТзОВ "Бетонник"ФО Власюк В.АФО Ковальчук О.ФАЗС»Колодяжне»ФОП Калибоверда І.ФФОП Сандлер В.ЯВолинський краєзнавчий музейКовельське МТМОСільськогосподарське ТзОВ імені Лесі Українкис.Колодяжнем.Ковельс.Будище2. ПЛ-0,4кВ від ТП-109 9:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної радиСвято-Луківська громада Української православної церквиГолобське споживче товариствоКовельське МТМОГолобська селищна рада с.Великий Порськ3. ПЛ-0,4кВ від ТП-409 9:00-17:00 Державне виробничо-торгове підприємство"Волиньфармпостач"МПП "Землемір"ФОП Приступа С.ВФО Самчук І.ВФОП Дідицький Р.ВРЖКП №1Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Оксенюк Н.ДПідприємець Коцурський С.ПЖитлово-будівельний кооператив "Дружба"Ф.О. Галкіна Н.ВФОП Дорощук Л.ВФОП Яковицька Л.АФОП Мірчук О.ВТзОВ "УКРАЇНСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНАРОЗДРІБНА КОМПАНІЯ"ФОП Михальчук В.ПФОП Макарусь В.ПТзОВ "Оптика ЛТД"Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"ФОП Лукашик І.ІФОП Чабан В.МФОП Мерзлікін В.ВКолективне підприємство "Талісман"ФО Самчук І.ВАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"Ф.о.Півень М.МПриватна фірма "Скорпіон- сервіс"ТзОВ "С.В.С."ФОП Давидюк В.ВАТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласнеуправління АТ "Ощадбанк" м.Ковель, вул.Незалежності; вул.Смірнова; вул.Грушевського;4.ПЛ-0,4кВ від ТП №1389:00-17:00ПАТ "Укртелеком" Волинська філіяФОП Санько А.СПоворська сільська радаПовурське споживче товариство с.Козлиничі, вул.Центральна5. ПЛ-10кВ Л.15(ТП-446)9:00-17:00ФОП Мулярчук Д.ІФОП Причепа В.ГФОП Воробей Н.ІКовельське РЖКП №2Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства"КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"Ф.о. Клюнда В.АФОП Білець О.Т м.Ковель, вул.Ватутіна, вул.Грушевського6. ПЛ-10кВ Л.62-13(КТП-524; ТП-751; ТП-795(А); ТП-721; ТП-500; ТП-4899:00-17:00Ковельська община ЄХВДАУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Смірнов В.МСадівничий масив «Калина»ФО Панчук Л.БСТ « Ковельська торгова базваАТ «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської радиФОП Борсук Л.І м.Ковель, вул.Чигиринська, вул.Мендєлєєва, вул.Братуня, вул.Батуринська, вул.Стусас.Вербка пров.Ватутіна; вул.Ватутіна, вул.Січових Стрільців;вул Рокосовськоговул.Генерала Чупринки7. ПЛ-0,4кВ від ТП-1189:00-17:00ФОП Воробей Т.ПГолобська селищна радаАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОРГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"Гуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної радиАТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласнеуправління АТ "Ощадбанк" смт.Голобм, вул.Незалежності1. КТП-17 9:00-14:00 с.Крухиничі вул.Рогізнянська2. КТП-21 13:00-17:00 с.Крухиничі вул.Набережна, Луцька.3. КТП-22 9:00-17:00 територія ферми Марковичі с.Марковичі ферма1. 09:00-17:00Гаражний кооператив «Стир-2», «Стир-3»Дачний кооператив вв№2 №1МП «Шлях»ВКФ «Тріумф»Садівниче товариство «Маяк» вул.Дубнівська (частково)вул.Довженка (район Дубнівської)1. КТП-32 10:00-17:00 Лікарня державної ветеринарної медицини с. Струмівка,ФОП Біланчук – базаФОП Романюк Л.В. – базаФОП Гроголь Н.І. – магазинс.Струмівка, вул.Рівненська, Лисенка, Молодіжна, Старицького2. ПЛ-10 Л-20-05 від ЛР-235 до ЛР-56 9:00-16:30 АЗС «Західна нафтова група»,сортостанція с. Липини,Кравчук Р.Т.,с. Липини: дитсадок, котельня, 16 кв ж/б, школа, буд.культури, котельня буд.культури«Ощадбанк»,«Укрпошта» - поштове відділення,«Укртелеком» - АТС,«Олдем» - цех с.Липини, вул. Шкільна, Нова,1 Травня, Молодіжна, Садова, Окружна, Спортивна, Космонавтів3. КТП-45 10:00-17:00 ФОП Войтюк В.Є. - бар с.Зміїнець, вул.Луцька, Набережна4. ПЛ-10 Л-54-02 від ЛР-284 (КТП-563, 573, 507, 514, 308, 816) 9:30-17:00 Садівниче т-во «Воротнів»СП ТзОВ "Волинь-Транс" ЛТД – виробнича базаСадівниче т-во «Пластик» - дачний масив -5. ПЛ-10 Л-67-02 від к.4 ЗТП-488 9:30-17:00 ТзОВ "УКРТАУЕР" – станціяВол. держ сг досл станція іституту СГ Зах. Полісся – тракторний парк, картоплесховище, лабораторія, корпусДП"ЕДГ"ЕЛІТА" – тракторна бригада, МТФ №1ФОП Крачковський В.М. – будинок рибалкиТзОВ"РибгоспРокині – дільницяФОП Гордієнко С.С. – магазинЦерква смт.РокиніТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" – АЗС №20 с.Брищесмт Рокині, вул.Рибхозна, Шевченка, Л.Українки, Б.Хмельницького, Норільська, Весела, Мічурінас. Брище, вул. Ковельська1. ПЛ-10 Л 58-03 від ПС-58 до ЛР-34.332 9:00 – 18:00 Філія "Любомльський автодор", Любомльський районний центр зайнятості населення, Верніколор ,МП "Ключ", Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ", Очисні споруди, Фермерське господарство "БУГ-ПЛЮС", ТОВ "Будівельник", Волинська філія Концерну РРТ «Агродвір», «Комфортбрук» м.Любомль вул.Лугова, Островецька, Шевченка, Кузьменка, Промислова, Загородня, Молодіжна, Інтернаціоналістів, Завальська, Котляревського, Дружби2. ПЛ-04 КТП-554 9:00 – 18:00 Магазини с.Пульмо3. КТП-269 9:00 – 18:00 Магазини с.Пульмо4. КТП-270 9:00 – 18:00 Магазини с.Пульмо5. КТП-521 9:00 – 18:00 Магазини с.ПульмоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-371 10:00-17:00 с.Велика Яблунька2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с.Старий Чорторійськ3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-320, Л-3. 10:00-17:00 с.Боровичі4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-271, Л-1. 10:00-17:00 смт.Маневичі.1. ПЛ-0,4 кВ Л-6 Л-10 КТП-34042 09:00-17:00 м.Нововолинськ:вул.Перемоги 1а2. ПЛ-0,4 кВ Л-7 КТП-34045 09:00-17:00 СТО Мийка, Зал царства, Костел м.Нововолинськ вул В Івасюка, Лісна, Молодогвардійців 51,59-63,60,69 Автобусна 111. ЗТП-288 11:00-14:00 с.Велимче2. КТП-131 10:00-13:00 с.Бродятино3. КТП-215 10:00-12:00 х.Голики, Денисі.4 ПЛ-10 кВ Л75-03 10:00-17:00 Школа, Дитячий Садок, Магазин «У Корика» «Тайнет», Лісництво. с.Броди1. ПЛ-0,4кВ КТП-36073 9:00-17:00 с.Валерянівка ФОП Вронський Т.М., магазин с.Валер'янівка, вул.Зарічна,Хабаровська2. КТП-36289 9:00-17:00 с.Вітоніж, ФОП Верезій А.Л., торговий кіоск с.Вітоніж, вул.1 Травня, Миру3. ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с.Доросині вул.Паркова, Молодіжна4. ПЛ-0,4кВ ТП-36287 9:00-17:00 с.Башова Магазин с.Башова, вул.Лісова5. КТП-36200 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" зерносклад, корівник, кузняФОП Марчук Ю.С. магазинКЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП6. ПЛ-0,4кВ ТП-36181 9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш7. ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова8. ПЛ-0,4кВ ТП-36087 9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск,ФОП Сегеда В.А. Виробнича база, Релігійна громада "Свідки Єгови", Храм Громада ЄХБ, м.Рожище ЦеркваПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців,9. ПЛ-0,4кВ ТП-36095 9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травня, Грушевського,10. ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю)11. ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повністю) с.Дмитрівка, вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова12. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю)13. ПЛ-0,4кВ ТП-36262 9:00-17:00 Фермерське господарство "ЛІЛІ-ЛАЙН" с.Свидники с.Милін, вул.Гранична,14. ПЛ-0,4кВ ТП-36054 9:00-17:00 с.Духче, артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магазин. с.Духче, вул.Жовтнева, Тиха, Травнева, Миру, Набережна1. КТП-184 09:00-17:00 Ст.Вижва вул:Колгоспна, Володимирська, Польова, Підлісна.2. ЗТП-188 09:00-17:00 СВК-Волинь с.Глухи вул:Денисова.1. ПЛ-0,4кВКТП-231 Л-1 10:00-13:00 ФОП Білішук М.Ф. - магазин с.м.т.Турійськ вул.Привокзальна2. ПЛ-0,4кВКТП-32 10:00-16:30 СКЗ «Волиньагрохолдинг»- тр.бригада с.Бобли