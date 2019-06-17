Синоптик розповіла, коли в Україні спаде спека

В Україні на цьому тижні прогнозують до +30+35 градусів. Але вже послаблення спеки в очікують в суботу-неділю, 26-27 червня.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала синоптикЗа її словами, завтра, 22 червня, у більшості областей очікують впродовж дня +29+33 градуси. Трохи свіжішим буде повітря над південною частиною України, +23+29 градусів.Наталка Діденко зауважує, що найближчої ночі короткочасні грозові дощі пройдуть на Одещині, Миколаївщині, зачеплять деякі райони Херсонщини та Криму.У Києві 22 червня очікують суху спекотну погоду з температурою повітря +30+32 градуси. Такам погода триватиме увесь тиждень у столиці."Послаблення спеки в Україні очікують в суботу у західних областях, у неділю, 27-го червня, ще й у північних, а 28-го червня сильної спеки в Україні не буде ніде, очікується +25+30 градусів", - пише синоптик.