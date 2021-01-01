У Луцьку патрульні допомогли літній жінці, яка була у безпорадному стані

У Луцьку небайдужий чоловік повідомив у поліцію про бабусю, яка не орієнтувалася в просторі.Так, 20 червня, близько 21-ої години, патрульним надійшло повідомлення від заявника. Чоловік повідомив, що на вулиці Володимирській на бордюрі біля будинку виявив невідому жінку, яка не орієнтувалась в просторі, - інформує патрульна поліція Волинської області.Патрульні прибули за вказаною адресою, поспілкувалися з жінкою, встановили її особу та місце проживання.Зі слів заявника, бабуся неодноразово падала та казала, що їй болить нога. У зв’язку з цим, на місце події поліцейські викликали екстрену медичну допомогу. Бабусю оглянули медики та повідомили, що госпіталізації вона не потребує.Після чого патрульні доправили бабусю за місцем проживання. Її життю нині нічого не загрожує.