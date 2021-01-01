У Луцьку патрульні допомогли літній жінці, яка була у безпорадному стані
Сьогодні, 11:45
У Луцьку небайдужий чоловік повідомив у поліцію про бабусю, яка не орієнтувалася в просторі.
Так, 20 червня, близько 21-ої години, патрульним надійшло повідомлення від заявника. Чоловік повідомив, що на вулиці Володимирській на бордюрі біля будинку виявив невідому жінку, яка не орієнтувалась в просторі, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Патрульні прибули за вказаною адресою, поспілкувалися з жінкою, встановили її особу та місце проживання.
Зі слів заявника, бабуся неодноразово падала та казала, що їй болить нога. У зв’язку з цим, на місце події поліцейські викликали екстрену медичну допомогу. Бабусю оглянули медики та повідомили, що госпіталізації вона не потребує.
Після чого патрульні доправили бабусю за місцем проживання. Її життю нині нічого не загрожує.
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Так, 20 червня, близько 21-ої години, патрульним надійшло повідомлення від заявника. Чоловік повідомив, що на вулиці Володимирській на бордюрі біля будинку виявив невідому жінку, яка не орієнтувалась в просторі, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Патрульні прибули за вказаною адресою, поспілкувалися з жінкою, встановили її особу та місце проживання.
Зі слів заявника, бабуся неодноразово падала та казала, що їй болить нога. У зв’язку з цим, на місце події поліцейські викликали екстрену медичну допомогу. Бабусю оглянули медики та повідомили, що госпіталізації вона не потребує.
Після чого патрульні доправили бабусю за місцем проживання. Її життю нині нічого не загрожує.
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