На Рівненщині спіймали гігантську щуку
Сьогодні, 12:22
У селі Козин, що у колишньому Радивилівському районі на Рівненщині, рибалка спіймав щуку вагою 18 кілограмів 300 грамів.
Про це пише видання Чарівне.
Інформують, що гігантська рибина клюнула не на класичну приманку для щук, а на "смерть карася".
До слова, щуки можуть досягати в довжину понад 1,8 метра, ваги — 35 кг, самиці завжди більші за самців. Живуть ці хижаки до 70-80 років.
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Про це пише видання Чарівне.
Інформують, що гігантська рибина клюнула не на класичну приманку для щук, а на "смерть карася".
До слова, щуки можуть досягати в довжину понад 1,8 метра, ваги — 35 кг, самиці завжди більші за самців. Живуть ці хижаки до 70-80 років.
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