На Рівненщині спіймали гігантську щуку





Про це пише видання



Інформують, що гігантська рибина клюнула не на класичну приманку для щук, а на "смерть карася".



До слова, щуки можуть досягати в довжину понад 1,8 метра, ваги — 35 кг, самиці завжди більші за самців. Живуть ці хижаки до 70-80 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Козин, що у колишньому Радивилівському районі на Рівненщині, рибалка спіймав щуку вагою 18 кілограмів 300 грамів.Про це пише видання Чарівне. Інформують, що гігантська рибина клюнула не на класичну приманку для щук, а на "смерть карася".До слова, щуки можуть досягати в довжину понад 1,8 метра, ваги — 35 кг, самиці завжди більші за самців. Живуть ці хижаки до 70-80 років.

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