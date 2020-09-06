На Волині 17-річний хлопець за кермом мотоцикла потрапив під потяг і загинув
Сьогодні, 12:36
У Маневичах на рейках загинув неповнолітній мотоцикліст. Аварія сталася на залізничному переїзді, що на вулиці Лоше.
Трагічний інцидент трапився 20 червня. Про це повідомляє кореспондент Район.Маневичі.
Житель селища, якому 17 років, потрапив під потяг "Львів — Бахмут".
Більше інформації – згодом.
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Трагічний інцидент трапився 20 червня. Про це повідомляє кореспондент Район.Маневичі.
Житель селища, якому 17 років, потрапив під потяг "Львів — Бахмут".
Більше інформації – згодом.
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