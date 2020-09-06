На Волині 17-річний хлопець за кермом мотоцикла потрапив під потяг і загинув





Трагічний інцидент трапився 20 червня. Про це повідомляє кореспондент



Житель селища, якому 17 років, потрапив під потяг "Львів — Бахмут".



Більше інформації – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневичах на рейках загинув неповнолітній мотоцикліст. Аварія сталася на залізничному переїзді, що на вулиці Лоше.Трагічний інцидент трапився 20 червня. Про це повідомляє кореспондент Район.Маневичі. Житель селища, якому 17 років, потрапив під потяг "Львів — Бахмут".Більше інформації – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію