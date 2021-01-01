«Бюджети деяких громад зростуть вдвічі після впорядкування земельних ресурсів», – радник голови Луцької райради Юрій Ройко. ВІДЕО

На Волині у громадах немає земель, які облогують, практично усі ділянки зайняті, інше питання, чи укладені договори про оренду.Про це розповів радник голови Луцької районної радив ефірі телеканалу «Аверс». Головною темою розмови було управління землею громад та як не втратити бюджетний ресурс, - йдеться на сайті Луцької райради.«Зазвичай реформи стартують, а нормативно-правова база їх наздоганяє. Це у тому числі стосується і земельної реформи. Менше як за два тижні буде впроваджений ринок землі. Пригадую, як напередодні реформи експертно-фахові кола, громадськість, високопосадовці, представники місцевого самоврядування пропонували провести тотальну інвентаризацію земельних ресурсів. Логічно, бо треба знати, чим завтра оперувати», - сказав Юрій Ройко.Він також нагадав, що два тижні тому Луцька районна рада запропонувала громадам геоінформаційну систему або електронний реєстр управління земельними ресурсами для наведення ладу із земельними ділянками.«Громадам Луцького району, які мають землю, чи не мають її, яким буде передаватися земля, важко орієнтуватися у тому ресурсі, які вони мають. До нас звернувся геоінформатикі запропонував громадам геоінформаційну систему, яка вже впроваджена у 15 громадах Рівненської області. Її суть у системному управлінні земельними ресурсами. Система включає інформацію про земельні ділянки конкретної громади в розрізі конкретних старостинських округів за майже 20 показниками: від форми власності до землекористувачів.Тішуся, що вже дві громади погодилися працювати у цьому напрямку – це Мар’янівська та Берестечківська. Геоінформаційна система дасть можливість громадам суттєво наповнити місцеві бюджети. Система чітко показує, які площі сільськогосподарських угідь не обробляються або їх обробляють незаконно, без заключення договорів, відповідно не сплачуються податки. Бюджети деяких громад зростуть вдвічі після впорядкування земельних ресурсів», - зауважив радник голови Луцької районної ради.Юрій Ройко каже, що мова йде про колосальні кошти, які особливо необхідні для спроможності громад, а питання їхньої спроможності рано чи пізно постане.«Давайте будемо відвертими: в громадах немає земель, які облогують, практично усі ділянки зайняті чи приватником, чи сільськогосподарським підприємством, орендарем», - наголосив він.Крім того, на думку Юрія Ройка, ця геоінформаційна система – тест на совість та порядність керівників громад, які, отримавши повну інформацію про земельні ресурси, використають її або на благо громади та бюджету, або у власних цілях.