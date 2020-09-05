Назвали переможців змагання «Луцька десятка»-2021

20 червня в Луцьку відбулися традиційні змагання зі спортивної ходьби «Луцька десятка».Дорослі атлети долали дистанцію 10 км, у той час як юніори змагалися на п’ятірці, - йдеться на сайті Федерації легкої атлетики України.Як і минулого року змагання серед чоловіків виграв(42.38 хв), хоча старт дався складніше.Другим фінішну лінію перетнув(43.28 хв), а третім був вихованець(45.39 хв).У змаганнях серед жінок минулого року боротьба за перемогу точилася між. Цього року Олена не виступала, а Марія так і не зустріла конкуренції від суперниць і мусила долати дистанцію у гордій самотності. Вона впевнено перемогла з часом 44.29 хв.«Виступати щороку на «Луцькій десятці» – це вже традиція. Я почала це робити ще з 2013-го: спочатку йшла п’ятірку, потім перейшла на десятку. З кожним роком вдосконалювалася. Цього разу не було конкуренції, результат показала на дев’ять секунд гірший, ніж у 2020-му. Добре йти, коли є компанія. Самій сумно. Ще й два дні тому була вакцинація, і вона дала своє. Було тяжкувато. Минулого року перед цими змаганнями я взагалі не тренувалася й відпочивала десять днів в Єгипті, у нас був медовий місяць з чоловіком, і при цьому я пройшла швидше.Якщо говорити про олімпійський норматив, то ми з тренером планували зробити в Анталії щось на кшталт тренування в змагальному режимі. Але в той день усе співпало, зорі зійшлися, була солідна конкуренція і все це дало такий результат.Багато в чому показати такий час мені допоміг ще й режим. Коли ти вдома, складніше тренуватися. Є побутові питання, багато інших справ, а на зборі ти лише спиш, тренуєшся і виступаєш", – говорить Марія Сахарук.Змагання зі спортивної ходьби на 5 км у юніорській віковій категорії виграли учні(23.14 хв) і(20.51 хв).