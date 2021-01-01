У Польщі українець разом зі спільницею до смерті побили підприємця





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До будинку, де мешкало польське подружжя, увірвалися невідомі з ножем та сокирами. 53-річного господаря будинку та його дружину жорстоко побили, а з помешкання забрали гроші, коштовності та документи.



Сусіди викликали поліцію та швидку допомогу. Жінка серйозних травм не зазнала, але її чоловіка врятувати не вдалося. Він помер внаслідок тяжких травм голови.



У ході слідства був затриманий 40-річний громадянин України та його 38-річна спільниця. Ще двох підозрюваних у цій справі поки що відпустили за відсутністю доказів.



Нападнику загрожує від 12 років позбавлення волі до довічного ув’язнення, а українка за допомогу в злочині може провести 15 років у польській в’язниці. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Лодзькому воєводстві затримали громадян України за напад на місцевого підприємця.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на lodzka.policja.gov.pl, трагедія трапилася ще 4 червня 2021 року приблизно о 22:30.До будинку, де мешкало польське подружжя, увірвалися невідомі з ножем та сокирами. 53-річного господаря будинку та його дружину жорстоко побили, а з помешкання забрали гроші, коштовності та документи.Сусіди викликали поліцію та швидку допомогу. Жінка серйозних травм не зазнала, але її чоловіка врятувати не вдалося. Він помер внаслідок тяжких травм голови.У ході слідства був затриманий 40-річний громадянин України та його 38-річна спільниця. Ще двох підозрюваних у цій справі поки що відпустили за відсутністю доказів.Нападнику загрожує від 12 років позбавлення волі до довічного ув’язнення, а українка за допомогу в злочині може провести 15 років у польській в’язниці. Триває слідство.

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