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У Польщі українець разом зі спільницею до смерті побили підприємця

У Польщі українець разом зі спільницею до смерті побили підприємця
У Лодзькому воєводстві затримали громадян України за напад на місцевого підприємця.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на lodzka.policja.gov.pl, трагедія трапилася ще 4 червня 2021 року приблизно о 22:30.

До будинку, де мешкало польське подружжя, увірвалися невідомі з ножем та сокирами. 53-річного господаря будинку та його дружину жорстоко побили, а з помешкання забрали гроші, коштовності та документи.

Сусіди викликали поліцію та швидку допомогу. Жінка серйозних травм не зазнала, але її чоловіка врятувати не вдалося. Він помер внаслідок тяжких травм голови.

У ході слідства був затриманий 40-річний громадянин України та його 38-річна спільниця. Ще двох підозрюваних у цій справі поки що відпустили за відсутністю доказів.

Нападнику загрожує від 12 років позбавлення волі до довічного ув’язнення, а українка за допомогу в злочині може провести 15 років у польській в’язниці. Триває слідство.

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Теги: Польща, українці, напад, підприємець
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