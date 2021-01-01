У Польщі українець разом зі спільницею до смерті побили підприємця
Сьогодні, 13:33
У Лодзькому воєводстві затримали громадян України за напад на місцевого підприємця.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на lodzka.policja.gov.pl, трагедія трапилася ще 4 червня 2021 року приблизно о 22:30.
До будинку, де мешкало польське подружжя, увірвалися невідомі з ножем та сокирами. 53-річного господаря будинку та його дружину жорстоко побили, а з помешкання забрали гроші, коштовності та документи.
Сусіди викликали поліцію та швидку допомогу. Жінка серйозних травм не зазнала, але її чоловіка врятувати не вдалося. Він помер внаслідок тяжких травм голови.
У ході слідства був затриманий 40-річний громадянин України та його 38-річна спільниця. Ще двох підозрюваних у цій справі поки що відпустили за відсутністю доказів.
Нападнику загрожує від 12 років позбавлення волі до довічного ув’язнення, а українка за допомогу в злочині може провести 15 років у польській в’язниці. Триває слідство.
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Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на lodzka.policja.gov.pl, трагедія трапилася ще 4 червня 2021 року приблизно о 22:30.
До будинку, де мешкало польське подружжя, увірвалися невідомі з ножем та сокирами. 53-річного господаря будинку та його дружину жорстоко побили, а з помешкання забрали гроші, коштовності та документи.
Сусіди викликали поліцію та швидку допомогу. Жінка серйозних травм не зазнала, але її чоловіка врятувати не вдалося. Він помер внаслідок тяжких травм голови.
У ході слідства був затриманий 40-річний громадянин України та його 38-річна спільниця. Ще двох підозрюваних у цій справі поки що відпустили за відсутністю доказів.
Нападнику загрожує від 12 років позбавлення волі до довічного ув’язнення, а українка за допомогу в злочині може провести 15 років у польській в’язниці. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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