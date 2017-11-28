На Одещині дитина випала з 9-го поверху та залишилася живою
Сьогодні, 16:07
На Одещині внаслідок падіння з вікон багатоповерхівок травмувались двоє дітей.
Події сталися у різних населених пунктах Одеського району. Дворічний хлопчик та чотирирічна дівчинка випали з вікон своїх квартир, наразі малюки знаходяться в лікарні в важкому стані, - інформує Одеське районне управління поліції №2.
Попередньо встановили, що хлопчик випав з вікна другого поверху, коли мати була на кухні. Граючись в кімнаті, він заліз на підвіконня і сперся на москітну сітку.
Дівчинка випала з балкону дев’ятого поверху багатоповерхівки. За попередніми даними, вона гралася на балконі, поки батьки займалися ремонтом в іншій кімнаті. На щастя, дитина вижила, зачепившись за дерева, які росли під вікном.
Співробітники Одеського районного управління поліції №2 з'ясовують повні обставини подій та вирішують питання про їхні кваліфікації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Події сталися у різних населених пунктах Одеського району. Дворічний хлопчик та чотирирічна дівчинка випали з вікон своїх квартир, наразі малюки знаходяться в лікарні в важкому стані, - інформує Одеське районне управління поліції №2.
Попередньо встановили, що хлопчик випав з вікна другого поверху, коли мати була на кухні. Граючись в кімнаті, він заліз на підвіконня і сперся на москітну сітку.
Дівчинка випала з балкону дев’ятого поверху багатоповерхівки. За попередніми даними, вона гралася на балконі, поки батьки займалися ремонтом в іншій кімнаті. На щастя, дитина вижила, зачепившись за дерева, які росли під вікном.
Співробітники Одеського районного управління поліції №2 з'ясовують повні обставини подій та вирішують питання про їхні кваліфікації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дерев’яні букети у лампочці, бочка у пляшці та різьблені розп’яття: волинянин створив унікальну колекцію мініатюр. ВІДЕО
Сьогодні, 17:03
На Одещині дитина випала з 9-го поверху та залишилася живою
Сьогодні, 16:07
Скільки українці можуть заробити на сезонних роботах у Польщі, Німеччині, Данії, Швеції
Сьогодні, 14:30
Назвали переможців змагання «Луцька десятка»-2021
Сьогодні, 14:02