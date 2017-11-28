На Одещині дитина випала з 9-го поверху та залишилася живою

На Одещині внаслідок падіння з вікон багатоповерхівок травмувались двоє дітей.Події сталися у різних населених пунктах Одеського району. Дворічний хлопчик та чотирирічна дівчинка випали з вікон своїх квартир, наразі малюки знаходяться в лікарні в важкому стані, - інформує Одеське районне управління поліції №2.Попередньо встановили, що хлопчик випав з вікна другого поверху, коли мати була на кухні. Граючись в кімнаті, він заліз на підвіконня і сперся на москітну сітку.Дівчинка випала з балкону дев’ятого поверху багатоповерхівки. За попередніми даними, вона гралася на балконі, поки батьки займалися ремонтом в іншій кімнаті. На щастя, дитина вижила, зачепившись за дерева, які росли під вікном.Співробітники Одеського районного управління поліції №2 з'ясовують повні обставини подій та вирішують питання про їхні кваліфікації.