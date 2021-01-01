Скільки українці можуть заробити на сезонних роботах у Польщі, Німеччині, Данії, Швеції





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Фермерам Польщі не вистачає робочих рук, адже праця тут не є привабливою як для місцевих мешканців, так і для трудових мігрантів. Саме тому польські фермери намагаються зробити сезонну роботу в себе більш привабливою. Зокрема, піднімають зарплату. Так, збирачам полуниці можуть обіцяти навіть 5 тисяч злотих на руки. Хоча на практиці виходить, що вони отримують 2,5-4 тисячі злотих.



І хоча це непоганий заробіток для польських студентів чи українських заробітчан, проте щораз менше осіб відкликається на подібні вакансії.



При цьому брак сезонних працівників на фермах є не тільки польською проблемою. Наприклад, італійські фермери вже вибирають з яких грядок збирати полуницю, а на яких вона повинна згнити. Це приводить до того, що на півдні Італії зменшуються площі висаджування полуниці, а вільні засаджують тими овочами і фруктами, які більше окуповуються.



Скільки можна заробити на зборі полуниці в Польщі



Розмір заробітку залежить від гуртових цін на неї, а також від того, яким чином розраховується власник господарства: за годину роботи чи кількість зібраного. В будь-якому випадку на рівень доходу впливає те, як довго працівник наповнює один кошичок.



Найчастіше платять 3-4 злотих за кілограм зібраного. Таким чином за день можна заробити 200 злотих (44,5 євро). До пандемії ці заробітки були вдвічі меншими.



За стандартного, восьмигодинного графіка вдасться заробити близько 3 тисяч злотих (майже 670 євро). Якщо людина дуже витривала і згідна працювати кільканадцять годин на день, то можна отримати й 5 тисяч злотих (трохи більше 1100 євро) на руки за місяць. Тому вакансії, які пропонують 7 тисяч злотих зарплати або пишуть про брутто, або вказують неправдиву інформацію.



Проте й 3 тисячі на руки – це більше, ніж мінімалка в Польщі, яка становить 2800 злотих брутто. До того ж, роботодавець часто забезпечує своїх працівників їжею, житлом і страховкою.



Щоб полуниця не гнила на плантаціях, польські фермери протягом останніх років проводять акцію “Збери це сам”. Люди можуть приходити й збирати ягоди самостійно та платити за них менше від гуртових цін.



Наприклад, за кілограм зібраної таким чином полуниці деякі фермери хочуть 3 злоті, черешні – 10 злотих, а порічок – 5 злотих.



Скільки платять сезонним працівникам у Європі



Найчастіше робітників шукають фермери з Німеччини, Швеції, Данії, Франції та Великої Британії. В середньому тут готові платити 9-10 євро брутто за годину роботи. За понаднормові години можуть давати 135% звичної оплати, за роботу в суботу – 135-150%, а в неділю – навіть 200%.



Працівники фермерів Європи можуть розраховувати й на відпускні. Вони становлять 8,33% доходу брутто, в середньому це 220 євро (7,2 тисячі гривень). Таким чином, місячний заробіток сезонного працівника у цих країнах буде в межах 1,5-3 тисячі євро. Проте тут рідко пропонують безкоштовне житло і їжу.



Крім того, карантинні вимоги, як от негативний ПЛР-тест та необхідна ізоляція зменшують кількість охочих їхати на сезонні роботи.



Через це європейські фермери організовують безкоштовне перевезення працівників, оплачують тест, надають помешкання для ізоляції, додають 15% до місячної зарплати, пропонують безкоштовне житло чи сплачують частину його вартості.



Стосовно окремих країн Європи, то німці за годину роботи в садах, при зборі полуниці, на винограднику платять 9,6-10 євро брутто. Завдяки цьому в місяць виходить 1,6-2,4 тисячі євро брутто (52,2-78,2 тисячі гривень). Якщо відмінусувати податки, витрати на проживання (близько 100 євро), то в кращому випадку залишається 1,5 тисячі євро на руки. І це не враховуючи харчування. Більше можна заробити на сортуванні й пакуванні фруктів – більше 14 євро брутто за годину.



Сезонний працівник у Британії може розраховувати на 8,5-9,5 фунтів брутто (10-11 євро) за годину роботи. За понаднормові дають близько 13 фунтів (15 євро). Інколи тут забезпечують безкоштовним житлом, в інших випадках прийдеться платити 40-60 фунтів (47-70 євро) щотижня.



У Нідерландах за збір полуниці, чорниці, сортування цибулин квітів готові платити 10 євро брутто. Якщо ж працювати не на години, а на кількість зібраного, то можна отримати значно більше.



За місяць сезонної роботи в Данії можна отримати 1,7-1,9 тисяч євро й навіть більше на руки. Проте тут дуже дороге житло і якщо його не забезпечить працедавець, то прийдеться викласти за нього близько 450 євро на місяць.



У Швеції за таку роботу пропонують 1,7-3,9 тисяч євро брутто в місяць.



Норвезькі фермери готові платити 115-126 норвезьких крон брутто (11,4-12,5 євро) за годину. Якщо не натрапити на пропозицію з безкоштовним житлом, то за нього прийдеться викласти близько 400 євро в місяць. Тай загалом, Норвегія є дорогою країною, тому на харчування тут прийдеться витрачати немало.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За місяць роботи на польській фермі можна отримати 3 тисячі злотих, тоді як у країнах західної та північної Європи у два чи, навіть, у три рази більше.Про це пише agronews.ua. Фермерам Польщі не вистачає робочих рук, адже праця тут не є привабливою як для місцевих мешканців, так і для трудових мігрантів. Саме тому польські фермери намагаються зробити сезонну роботу в себе більш привабливою. Зокрема, піднімають зарплату. Так, збирачам полуниці можуть обіцяти навіть 5 тисяч злотих на руки. Хоча на практиці виходить, що вони отримують 2,5-4 тисячі злотих.І хоча це непоганий заробіток для польських студентів чи українських заробітчан, проте щораз менше осіб відкликається на подібні вакансії.При цьому брак сезонних працівників на фермах є не тільки польською проблемою. Наприклад, італійські фермери вже вибирають з яких грядок збирати полуницю, а на яких вона повинна згнити. Це приводить до того, що на півдні Італії зменшуються площі висаджування полуниці, а вільні засаджують тими овочами і фруктами, які більше окуповуються.Розмір заробітку залежить від гуртових цін на неї, а також від того, яким чином розраховується власник господарства: за годину роботи чи кількість зібраного. В будь-якому випадку на рівень доходу впливає те, як довго працівник наповнює один кошичок.Найчастіше платять 3-4 злотих за кілограм зібраного. Таким чином за день можна заробити 200 злотих (44,5 євро). До пандемії ці заробітки були вдвічі меншими.За стандартного, восьмигодинного графіка вдасться заробити близько 3 тисяч злотих (майже 670 євро). Якщо людина дуже витривала і згідна працювати кільканадцять годин на день, то можна отримати й 5 тисяч злотих (трохи більше 1100 євро) на руки за місяць. Тому вакансії, які пропонують 7 тисяч злотих зарплати або пишуть про брутто, або вказують неправдиву інформацію.Проте й 3 тисячі на руки – це більше, ніж мінімалка в Польщі, яка становить 2800 злотих брутто. До того ж, роботодавець часто забезпечує своїх працівників їжею, житлом і страховкою.Щоб полуниця не гнила на плантаціях, польські фермери протягом останніх років проводять акцію “Збери це сам”. Люди можуть приходити й збирати ягоди самостійно та платити за них менше від гуртових цін.Наприклад, за кілограм зібраної таким чином полуниці деякі фермери хочуть 3 злоті, черешні – 10 злотих, а порічок – 5 злотих.Найчастіше робітників шукають фермери з Німеччини, Швеції, Данії, Франції та Великої Британії. В середньому тут готові платити 9-10 євро брутто за годину роботи. За понаднормові години можуть давати 135% звичної оплати, за роботу в суботу – 135-150%, а в неділю – навіть 200%.Працівники фермерів Європи можуть розраховувати й на відпускні. Вони становлять 8,33% доходу брутто, в середньому це 220 євро (7,2 тисячі гривень). Таким чином, місячний заробіток сезонного працівника у цих країнах буде в межах 1,5-3 тисячі євро. Проте тут рідко пропонують безкоштовне житло і їжу.Крім того, карантинні вимоги, як от негативний ПЛР-тест та необхідна ізоляція зменшують кількість охочих їхати на сезонні роботи.Через це європейські фермери організовують безкоштовне перевезення працівників, оплачують тест, надають помешкання для ізоляції, додають 15% до місячної зарплати, пропонують безкоштовне житло чи сплачують частину його вартості.Стосовно окремих країн Європи, то німці за годину роботи в садах, при зборі полуниці, на винограднику платять 9,6-10 євро брутто. Завдяки цьому в місяць виходить 1,6-2,4 тисячі євро брутто (52,2-78,2 тисячі гривень). Якщо відмінусувати податки, витрати на проживання (близько 100 євро), то в кращому випадку залишається 1,5 тисячі євро на руки. І це не враховуючи харчування. Більше можна заробити на сортуванні й пакуванні фруктів – більше 14 євро брутто за годину.Сезонний працівник у Британії може розраховувати на 8,5-9,5 фунтів брутто (10-11 євро) за годину роботи. За понаднормові дають близько 13 фунтів (15 євро). Інколи тут забезпечують безкоштовним житлом, в інших випадках прийдеться платити 40-60 фунтів (47-70 євро) щотижня.У Нідерландах за збір полуниці, чорниці, сортування цибулин квітів готові платити 10 євро брутто. Якщо ж працювати не на години, а на кількість зібраного, то можна отримати значно більше.За місяць сезонної роботи в Данії можна отримати 1,7-1,9 тисяч євро й навіть більше на руки. Проте тут дуже дороге житло і якщо його не забезпечить працедавець, то прийдеться викласти за нього близько 450 євро на місяць.У Швеції за таку роботу пропонують 1,7-3,9 тисяч євро брутто в місяць.Норвезькі фермери готові платити 115-126 норвезьких крон брутто (11,4-12,5 євро) за годину. Якщо не натрапити на пропозицію з безкоштовним житлом, то за нього прийдеться викласти близько 400 євро в місяць. Тай загалом, Норвегія є дорогою країною, тому на харчування тут прийдеться витрачати немало.

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