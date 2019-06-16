вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як у Луцьку відзначали престольне свято кафедрального собору. ФОТО

Як у Луцьку відзначали престольне свято кафедрального собору. ФОТО
Літургію з нагоди свята головного храму єпархії очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Йому також свівслужили: архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон, єпископ Кропивницький і Голованівський Марк, канцлер єпархії протоієрей Микола Цап, декан собору протоієрей Микола Нецькар, ректор Волинської православної богословської академії протоієрей Володимир Вакін, декани єпархії та інші священнослужителі, - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

Під час відправи співав архієрейський хор «Оранта» (головний регент – заслужений діяч мистецтв Василь Мойсіюк). Перед причастям велику проповідь прочитав о. Микола Нецькар.

Волинян привітали з празником владики Іларіон та Марк. До речі, керуючий Кропивницькою єпархією закінчив духовну семінарію в Луцьку й був першим намісником відродженого монастиря Святителя Миколая Чудотворця в селі Жидичин, що в Ківерецькому деканаті.

Традиційний хресний хід навколо собору відбувся наприкінці престольного свята.

До слова, напередодні свята, у суботу, митрополит Михаїл очолював Всенічну у кафедральному соборі Святої Трійці, в день П’ятдесятниці – літургію, виголошував проповідь та освятив зілля на площі перед храмом.
Як у Луцьку відзначали престольне свято кафедрального собору. ФОТО
Як у Луцьку відзначали престольне свято кафедрального собору. ФОТО
Як у Луцьку відзначали престольне свято кафедрального собору. ФОТО
Як у Луцьку відзначали престольне свято кафедрального собору. ФОТО
Як у Луцьку відзначали престольне свято кафедрального собору. ФОТО
Як у Луцьку відзначали престольне свято кафедрального собору. ФОТО
Як у Луцьку відзначали престольне свято кафедрального собору. ФОТО
Як у Луцьку відзначали престольне свято кафедрального собору. ФОТО
Як у Луцьку відзначали престольне свято кафедрального собору. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: престольне свято, собор, Трійця, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як у Луцьку відзначали престольне свято кафедрального собору. ФОТО
Сьогодні, 15:15
Скільки українці можуть заробити на сезонних роботах у Польщі, Німеччині, Данії, Швеції
Сьогодні, 14:30
Назвали переможців змагання «Луцька десятка»-2021
Сьогодні, 14:02
У Польщі українець разом зі спільницею до смерті побили підприємця
Сьогодні, 13:33
«Бюджети деяких громад зростуть вдвічі після впорядкування земельних ресурсів», – радник голови Луцької райради Юрій Ройко. ВІДЕО
Сьогодні, 13:01
Схожі новини
У головному соборі Луцька відправили святкову службу і освятили зілля. ФОТО У головному соборі Луцька відправили святкову службу і освятили зілля. ФОТО
16 червень, 2019, 15:58
У скільки лучанам обійдеться лепеха напередодні Трійці: ціни на ринку У скільки лучанам обійдеться лепеха напередодні Трійці: ціни на ринку
18 червень, 12:00
Оприлюднили розклад різдвяних служб у головному соборі Луцька Оприлюднили розклад різдвяних служб у головному соборі Луцька
05 січень, 13:04
Спочатку планував захопити собор, а не автобус, – луцький терорист Максим Кривош Спочатку планував захопити собор, а не автобус, – луцький терорист Максим Кривош
23 липень, 2020, 16:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як у Луцьку відзначали престольне свято кафедрального собору. ФОТО
Сьогодні, 15:15
 0
Скільки українці можуть заробити на сезонних роботах у Польщі, Німеччині, Данії, Швеції
Сьогодні, 14:30
 0
Назвали переможців змагання «Луцька десятка»-2021
Сьогодні, 14:02
 0
У Польщі українець разом зі спільницею до смерті побили підприємця
Сьогодні, 13:33
 0
«Бюджети деяких громад зростуть вдвічі після впорядкування земельних ресурсів», – радник голови Луцької райради Юрій Ройко. ВІДЕО
Сьогодні, 13:01
 0
Медіа
відео
1/8