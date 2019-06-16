Як у Луцьку відзначали престольне свято кафедрального собору. ФОТО

Літургію з нагоди свята головного храму єпархії очолив митрополит Луцький і ВолинськийЙому також свівслужили: архієпископ Рівненський і Острозький, єпископ Кропивницький і Голованівський, канцлер єпархії протоієрей, декан собору протоієрей, ректор Волинської православної богословської академії протоієрей Володимир Вакін, декани єпархії та інші священнослужителі, - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.Під час відправи співав архієрейський хор «Оранта» (головний регент – заслужений діяч мистецтв). Перед причастям велику проповідь прочитав о. Микола Нецькар.Волинян привітали з празником владики Іларіон та Марк. До речі, керуючий Кропивницькою єпархією закінчив духовну семінарію в Луцьку й був першим намісником відродженого монастиря Святителя Миколая Чудотворця в селі Жидичин, що в Ківерецькому деканаті.Традиційний хресний хід навколо собору відбувся наприкінці престольного свята.До слова, напередодні свята, у суботу, митрополит Михаїл очолював Всенічну у кафедральному соборі Святої Трійці, в день П’ятдесятниці – літургію, виголошував проповідь та освятив зілля на площі перед храмом.