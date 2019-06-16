Як у Луцьку відзначали престольне свято кафедрального собору. ФОТО
Сьогодні, 15:15
Літургію з нагоди свята головного храму єпархії очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Йому також свівслужили: архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон, єпископ Кропивницький і Голованівський Марк, канцлер єпархії протоієрей Микола Цап, декан собору протоієрей Микола Нецькар, ректор Волинської православної богословської академії протоієрей Володимир Вакін, декани єпархії та інші священнослужителі, - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
Під час відправи співав архієрейський хор «Оранта» (головний регент – заслужений діяч мистецтв Василь Мойсіюк). Перед причастям велику проповідь прочитав о. Микола Нецькар.
Волинян привітали з празником владики Іларіон та Марк. До речі, керуючий Кропивницькою єпархією закінчив духовну семінарію в Луцьку й був першим намісником відродженого монастиря Святителя Миколая Чудотворця в селі Жидичин, що в Ківерецькому деканаті.
Традиційний хресний хід навколо собору відбувся наприкінці престольного свята.
До слова, напередодні свята, у суботу, митрополит Михаїл очолював Всенічну у кафедральному соборі Святої Трійці, в день П’ятдесятниці – літургію, виголошував проповідь та освятив зілля на площі перед храмом.
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Йому також свівслужили: архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон, єпископ Кропивницький і Голованівський Марк, канцлер єпархії протоієрей Микола Цап, декан собору протоієрей Микола Нецькар, ректор Волинської православної богословської академії протоієрей Володимир Вакін, декани єпархії та інші священнослужителі, - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
Під час відправи співав архієрейський хор «Оранта» (головний регент – заслужений діяч мистецтв Василь Мойсіюк). Перед причастям велику проповідь прочитав о. Микола Нецькар.
Волинян привітали з празником владики Іларіон та Марк. До речі, керуючий Кропивницькою єпархією закінчив духовну семінарію в Луцьку й був першим намісником відродженого монастиря Святителя Миколая Чудотворця в селі Жидичин, що в Ківерецькому деканаті.
Традиційний хресний хід навколо собору відбувся наприкінці престольного свята.
До слова, напередодні свята, у суботу, митрополит Михаїл очолював Всенічну у кафедральному соборі Святої Трійці, в день П’ятдесятниці – літургію, виголошував проповідь та освятив зілля на площі перед храмом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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