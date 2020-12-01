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Дерев’яні букети у лампочці, бочка у пляшці та різьблені розп’яття: волинянин створив унікальну колекцію мініатюр. ВІДЕО

Дерев’яні букети у лампочці, бочка у пляшці та різьблені розп’яття: волинянин створив унікальну колекцію мініатюр. ВІДЕО
Вісімдесятирічний Валентин Поліщук із селища Любешів створив колекцію дерев’яних мініатюр. Чоловік має вдома понад тисячу експонатів.

Про своє захоплення він розповів чоловік Суспільному.

Серед різьблених виробів – мініатюрна скрипка у половині кісточки вишні, бочка, складена у скляній пляшці, дерев’яні букети у лампочці, різьблені розп’яття. Найтяжче, говорить майстер, було скласти бочку висотою орієнтовно 10 сантиметрів усередині пляшки з горлечком у два сантиметри. Цей виріб майстер виготовив у 70-х роках.
Дерев’яні букети у лампочці, бочка у пляшці та різьблені розп’яття: волинянин створив унікальну колекцію мініатюр. ВІДЕО

Мініатюрну скрипку, що вміщається у кісточці вишні, робив без жодних оптичних приладів. Для струн, каже, спочатку хотів використати волосся, але воно не підійшло, було заважким. Використав капронове волокно.

Валентин Поліщук розповів, що серед експонатів є у сотні разів менші від справжніх. Еаприклад, ножні ступи - це пристрої для розтирання продуктів, а також прялки, на яких колись робили нитки.
Дерев’яні букети у лампочці, бочка у пляшці та різьблені розп’яття: волинянин створив унікальну колекцію мініатюр. ВІДЕО
Дерев’яні букети у лампочці, бочка у пляшці та різьблені розп’яття: волинянин створив унікальну колекцію мініатюр. ВІДЕО

Різьблені скульптури Валентин Поліщук виготовляє змолоду. Любов до роботи з деревом передалася від батька, який столярував.

Наразі майстер - на пенсії. Зір не дозволяє працювати над мініатюрними роботами, але різьблення по дереву чоловік не полишає. Матеріалом для майбутніх виробів може бути поліно чи палка, що лежать у дворі. Працює з грабом, горіхом, березою, липою.

Раніше чоловік працював у санепідемстанції, вів гурток в училищі, 35 років очолював Любешівський комітет Товариства Червоного Хреста України. Натхнення для творчості черпає від природи, каже Валентин Поліщук.


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Теги: мініатюри, майстер, Волинь
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