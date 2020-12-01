Дерев’яні букети у лампочці, бочка у пляшці та різьблені розп’яття: волинянин створив унікальну колекцію мініатюр. ВІДЕО





Про своє захоплення він розповів чоловік



Серед різьблених виробів – мініатюрна скрипка у половині кісточки вишні, бочка, складена у скляній пляшці, дерев’яні букети у лампочці, різьблені розп’яття. Найтяжче, говорить майстер, було скласти бочку висотою орієнтовно 10 сантиметрів усередині пляшки з горлечком у два сантиметри. Цей виріб майстер виготовив у 70-х роках.



Мініатюрну скрипку, що вміщається у кісточці вишні, робив без жодних оптичних приладів. Для струн, каже, спочатку хотів використати волосся, але воно не підійшло, було заважким. Використав капронове волокно.



Валентин Поліщук розповів, що серед експонатів є у сотні разів менші від справжніх. Еаприклад, ножні ступи - це пристрої для розтирання продуктів, а також прялки, на яких колись робили нитки.



Різьблені скульптури Валентин Поліщук виготовляє змолоду. Любов до роботи з деревом передалася від батька, який столярував.



Наразі майстер - на пенсії. Зір не дозволяє працювати над мініатюрними роботами, але різьблення по дереву чоловік не полишає. Матеріалом для майбутніх виробів може бути поліно чи палка, що лежать у дворі. Працює з грабом, горіхом, березою, липою.



Раніше чоловік працював у санепідемстанції, вів гурток в училищі, 35 років очолював Любешівський комітет Товариства Червоного Хреста України. Натхнення для творчості черпає від природи, каже Валентин Поліщук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вісімдесятирічний Валентин Поліщук із селища Любешів створив колекцію дерев’яних мініатюр. Чоловік має вдома понад тисячу експонатів.Про своє захоплення він розповів чоловік Суспільному. Серед різьблених виробів – мініатюрна скрипка у половині кісточки вишні, бочка, складена у скляній пляшці, дерев’яні букети у лампочці, різьблені розп’яття. Найтяжче, говорить майстер, було скласти бочку висотою орієнтовно 10 сантиметрів усередині пляшки з горлечком у два сантиметри. Цей виріб майстер виготовив у 70-х роках.Мініатюрну скрипку, що вміщається у кісточці вишні, робив без жодних оптичних приладів. Для струн, каже, спочатку хотів використати волосся, але воно не підійшло, було заважким. Використав капронове волокно.Валентин Поліщук розповів, що серед експонатів є у сотні разів менші від справжніх. Еаприклад, ножні ступи - це пристрої для розтирання продуктів, а також прялки, на яких колись робили нитки.Різьблені скульптури Валентин Поліщук виготовляє змолоду. Любов до роботи з деревом передалася від батька, який столярував.Наразі майстер - на пенсії. Зір не дозволяє працювати над мініатюрними роботами, але різьблення по дереву чоловік не полишає. Матеріалом для майбутніх виробів може бути поліно чи палка, що лежать у дворі. Працює з грабом, горіхом, березою, липою.Раніше чоловік працював у санепідемстанції, вів гурток в училищі, 35 років очолював Любешівський комітет Товариства Червоного Хреста України. Натхнення для творчості черпає від природи, каже Валентин Поліщук.

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