Дерев’яні букети у лампочці, бочка у пляшці та різьблені розп’яття: волинянин створив унікальну колекцію мініатюр. ВІДЕО
Сьогодні, 17:03
Вісімдесятирічний Валентин Поліщук із селища Любешів створив колекцію дерев’яних мініатюр. Чоловік має вдома понад тисячу експонатів.
Про своє захоплення він розповів чоловік Суспільному.
Серед різьблених виробів – мініатюрна скрипка у половині кісточки вишні, бочка, складена у скляній пляшці, дерев’яні букети у лампочці, різьблені розп’яття. Найтяжче, говорить майстер, було скласти бочку висотою орієнтовно 10 сантиметрів усередині пляшки з горлечком у два сантиметри. Цей виріб майстер виготовив у 70-х роках.
Мініатюрну скрипку, що вміщається у кісточці вишні, робив без жодних оптичних приладів. Для струн, каже, спочатку хотів використати волосся, але воно не підійшло, було заважким. Використав капронове волокно.
Валентин Поліщук розповів, що серед експонатів є у сотні разів менші від справжніх. Еаприклад, ножні ступи - це пристрої для розтирання продуктів, а також прялки, на яких колись робили нитки.
Різьблені скульптури Валентин Поліщук виготовляє змолоду. Любов до роботи з деревом передалася від батька, який столярував.
Наразі майстер - на пенсії. Зір не дозволяє працювати над мініатюрними роботами, але різьблення по дереву чоловік не полишає. Матеріалом для майбутніх виробів може бути поліно чи палка, що лежать у дворі. Працює з грабом, горіхом, березою, липою.
Раніше чоловік працював у санепідемстанції, вів гурток в училищі, 35 років очолював Любешівський комітет Товариства Червоного Хреста України. Натхнення для творчості черпає від природи, каже Валентин Поліщук.
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Про своє захоплення він розповів чоловік Суспільному.
Серед різьблених виробів – мініатюрна скрипка у половині кісточки вишні, бочка, складена у скляній пляшці, дерев’яні букети у лампочці, різьблені розп’яття. Найтяжче, говорить майстер, було скласти бочку висотою орієнтовно 10 сантиметрів усередині пляшки з горлечком у два сантиметри. Цей виріб майстер виготовив у 70-х роках.
Мініатюрну скрипку, що вміщається у кісточці вишні, робив без жодних оптичних приладів. Для струн, каже, спочатку хотів використати волосся, але воно не підійшло, було заважким. Використав капронове волокно.
Валентин Поліщук розповів, що серед експонатів є у сотні разів менші від справжніх. Еаприклад, ножні ступи - це пристрої для розтирання продуктів, а також прялки, на яких колись робили нитки.
Різьблені скульптури Валентин Поліщук виготовляє змолоду. Любов до роботи з деревом передалася від батька, який столярував.
Наразі майстер - на пенсії. Зір не дозволяє працювати над мініатюрними роботами, але різьблення по дереву чоловік не полишає. Матеріалом для майбутніх виробів може бути поліно чи палка, що лежать у дворі. Працює з грабом, горіхом, березою, липою.
Раніше чоловік працював у санепідемстанції, вів гурток в училищі, 35 років очолював Любешівський комітет Товариства Червоного Хреста України. Натхнення для творчості черпає від природи, каже Валентин Поліщук.
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