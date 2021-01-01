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У Луцьку незрячі скаржаться на погане озвучення у громадському транспорті

У Луцьку незрячі скаржаться на погане озвучення у громадському транспорті
Голова правління ГО «Генерація успішної дії» Віталій Ткачук нарікає на недостатнє озвучення у громадському транспорті Луцька, а подекуди і взагалі його відсутність.

Про це йшлося у програмі «Вечір п’ятниці» на 12 каналі.

Віталій Ткачук каже, що особливо ця проблема гостра для тих незрячих людей, які їдуть без служби супроводу.

Передусім йдеться про той транспорт, який зараз через реконструкцію проспекту Волі курсує іншим маршрутом. Там, каже, озвучення взагалі немає. А іноді, за словами Віталія Ткачука, навіть у маршрутках, які їдуть своїм звичним шляхом, зупинки не озвучують.

«Ми співпрацюємо із CityCard. Не знаю, чия це вина. CityCard каже, що винні власники транспорту, водії. Водії відмовчуються, не відповідають. Час від часу навіть коли маршрутка їде правильно, озвучення немає. І не тільки для незрячих це погано, а й для туристів чи коли на вулиці вже темно», – міркує голова громадської організації.

«Якщо поїдеш у Київ чи Львів, це питання взагалі не стоїть. Мені хтось прислав ролик із так званої «ДНР», де все розбомблено, але маршрутки там з озвучкою. А в нас у Луцьку з цим є питання. Один валідатор у маршрутці говорить тихіше, інший голосніше, один взагалі шепче, один мовчить. Я не кажу, що нічого не роблять, але ситуація бажає бути кращою», – додає Віталій Ткачук.

Окрім того, він звернувся до керівників магазинів і попросив їх зробити додатки своїх закладів у телефоні доступнішими для незрячих.

«Панове, зробіть своє додатки доступнішими для людей з інвалідністю по зору. Ми всі користуємося телефонами. Ну не викладайте ви фотографіями, ну напишіть текстом! Це ж вам неважко зробити, а нам приємно. Якщо ви напишете текстом, це і зряча людина прочитає, і незряча. Якщо ви поставите фото – прочитають більшість, а ми не прочитаємо», – сказав гість програми.

У той же час, наголосив Віталій Ткачук, у місті багато зроблено для людей з порушеннями зору. Зокрема, за його словами, уже озвучено близько 90% світлофорів.

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Теги: маршрутки, незрячі, озвучення
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