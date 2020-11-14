На Волині без газу залишаться 9 сіл

На Волині тимчасово припиненять газопостачання в населених пунктах області у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.Про це йдеться на сайті АТ "Волиньгаз".З 22-24 червня у зв’язку проведенням спеціалістами АТ «Волиньгаз» ремонтних робіт на газових мережах в с. Шистів Володимир-Волинського району з 10:00 22-го червня до 17:00 24-го червня буде припинено газопостачання у таких населених пунктах:- с. Новосілки;- с. Суходоли;- с. Дігтів;- с. Ласків;- с. Вощатин;- с. Шистів;- с. Заріччя (вул. Шевченка, вул. Озерна, вул. Героїв Майдану, вул. Стемковського);- с. Зимне (вул. Польова,вул. Приміська, 1а)Усього від газопостачання тимчасово буде відключено 809 побутових та комунально-побутових споживачів та три птахокомплекси ТОВ «Луцька аграрна компанія» в селах Шистів, Новосілки та Суходоли.У зв'язку з роботами з редизайну газових мереж 25 червня 2021 року з 9.00 год. по 17.00 год тимчасово буде припинено газопостачання в с.Бужани Луцького району.У ході робіт буде проведено заміну лінії редукування в ГРП №02010016 у відповідності до затвердженого Плану розвитку АТ «Волиньгаз». Проведення цих робіт, пишуть, дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.