вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині без газу залишаться 9 сіл

На Волині без газу залишаться 9 сіл
На Волині тимчасово припиненять газопостачання в населених пунктах області у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це йдеться на сайті АТ "Волиньгаз".

З 22-24 червня у зв’язку проведенням спеціалістами АТ «Волиньгаз» ремонтних робіт на газових мережах в с. Шистів Володимир-Волинського району з 10:00 22-го червня до 17:00 24-го червня буде припинено газопостачання у таких населених пунктах:

- с. Новосілки;

- с. Суходоли;

- с. Дігтів;

- с. Ласків;

- с. Вощатин;

- с. Шистів;

- с. Заріччя (вул. Шевченка, вул. Озерна, вул. Героїв Майдану, вул. Стемковського);

- с. Зимне (вул. Польова,вул. Приміська, 1а)

Усього від газопостачання тимчасово буде відключено 809 побутових та комунально-побутових споживачів та три птахокомплекси ТОВ «Луцька аграрна компанія» в селах Шистів, Новосілки та Суходоли.

У зв'язку з роботами з редизайну газових мереж 25 червня 2021 року з 9.00 год. по 17.00 год тимчасово буде припинено газопостачання в с.Бужани Луцького району.


У ході робіт буде проведено заміну лінії редукування в ГРП №02010016 у відповідності до затвердженого Плану розвитку АТ «Волиньгаз». Проведення цих робіт, пишуть, дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, газ, відключення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині без газу залишаться 9 сіл
Сьогодні, 02:16
У Каліфорнії чоловік вкрав 20 тонн фісташок
Сьогодні, 01:13
У волинському місті на вокзалі порізали поліцейського
Сьогодні, 00:15
22 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Донбасі бойовики обстілюють українських військових та мінують територію
21 червень, 23:34
Схожі новини
На Волині жителі села на 5 днів залишаться без газу На Волині жителі села на 5 днів залишаться без газу
14 листопад, 2020, 05:29
У місті на Волині майже тисячу споживачів залишаться без газу У місті на Волині майже тисячу споживачів залишаться без газу
26 жовтень, 2020, 20:17
Мешканці декількох сіл на Волині на 2 дні залишаться без газу Мешканці декількох сіл на Волині на 2 дні залишаться без газу
14 жовтень, 2020, 19:18
У волинському селі відключать газ на два дні У волинському селі відключать газ на два дні
17 вересень, 2019, 10:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині без газу залишаться 9 сіл
Сьогодні, 02:16
 0
У Каліфорнії чоловік вкрав 20 тонн фісташок
Сьогодні, 01:13
 0
У волинському місті на вокзалі порізали поліцейського
Сьогодні, 00:15
 0
22 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Донбасі бойовики обстілюють українських військових та мінують територію
21 червень, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8