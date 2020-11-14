На Волині без газу залишаться 9 сіл
Сьогодні, 02:16
На Волині тимчасово припиненять газопостачання в населених пунктах області у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.
Про це йдеться на сайті АТ "Волиньгаз".
З 22-24 червня у зв’язку проведенням спеціалістами АТ «Волиньгаз» ремонтних робіт на газових мережах в с. Шистів Володимир-Волинського району з 10:00 22-го червня до 17:00 24-го червня буде припинено газопостачання у таких населених пунктах:
- с. Новосілки;
- с. Суходоли;
- с. Дігтів;
- с. Ласків;
- с. Вощатин;
- с. Шистів;
- с. Заріччя (вул. Шевченка, вул. Озерна, вул. Героїв Майдану, вул. Стемковського);
- с. Зимне (вул. Польова,вул. Приміська, 1а)
Усього від газопостачання тимчасово буде відключено 809 побутових та комунально-побутових споживачів та три птахокомплекси ТОВ «Луцька аграрна компанія» в селах Шистів, Новосілки та Суходоли.
У зв'язку з роботами з редизайну газових мереж 25 червня 2021 року з 9.00 год. по 17.00 год тимчасово буде припинено газопостачання в с.Бужани Луцького району.
У ході робіт буде проведено заміну лінії редукування в ГРП №02010016 у відповідності до затвердженого Плану розвитку АТ «Волиньгаз». Проведення цих робіт, пишуть, дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.
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Про це йдеться на сайті АТ "Волиньгаз".
З 22-24 червня у зв’язку проведенням спеціалістами АТ «Волиньгаз» ремонтних робіт на газових мережах в с. Шистів Володимир-Волинського району з 10:00 22-го червня до 17:00 24-го червня буде припинено газопостачання у таких населених пунктах:
- с. Новосілки;
- с. Суходоли;
- с. Дігтів;
- с. Ласків;
- с. Вощатин;
- с. Шистів;
- с. Заріччя (вул. Шевченка, вул. Озерна, вул. Героїв Майдану, вул. Стемковського);
- с. Зимне (вул. Польова,вул. Приміська, 1а)
Усього від газопостачання тимчасово буде відключено 809 побутових та комунально-побутових споживачів та три птахокомплекси ТОВ «Луцька аграрна компанія» в селах Шистів, Новосілки та Суходоли.
У зв'язку з роботами з редизайну газових мереж 25 червня 2021 року з 9.00 год. по 17.00 год тимчасово буде припинено газопостачання в с.Бужани Луцького району.
У ході робіт буде проведено заміну лінії редукування в ГРП №02010016 у відповідності до затвердженого Плану розвитку АТ «Волиньгаз». Проведення цих робіт, пишуть, дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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