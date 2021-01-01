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Збірна України програла Австрії

Збірна України програла Австрії
Збірна України з футболу програла збірній Австрії на XVI чемпіонаті Європи.

У третьому турі групової стадії Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка на «Арені Націонале» в Бухаресті (Румунія) поступилися національній команді Австрії - 0:1, передає Укрінформ.

Долю протистояння вирішив Крістоф Баумгартнер, який відкрив рахунок на 21-й хвилині зустрічі.

В іншому матчі квартету С в Амстердамі футболісти Нідерландів завдали поразки збірній Північної Македонії - 3:0.

Підсумкове турнірне становище: Нідерланди - 9 очок, Австрія - 6, Україна - 3, Північна Македонія - 0.

В 1/8 фіналу збірна Австрії 26 червня на «Вемблі» в Лондоні (Англія) зустрінеться з командою Італії, яка стала першою у групі А.

Нідерланди 27 червня у Будапешті (Угорщина) зійдуться з однією з команд, які посіли треті місця у квартетах D/E/F.

Українці аби пробитися до плей-офф чекатимуть на підсумкове становище в інших групах.

Відзначимо, що Україна грає у фінальній частині чемпіонату Європи втретє поспіль. На домашньому Євро-2012 та у Франції 2016 року українцям не вдалося подолати групову стадію фінальних турнірів.

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Теги: Євро-2020, футбол
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Коментарі 2
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Просто австріякам друзі-росіяни для м'яча, змазаного Новічком, дали антидот.
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