На Волині поліцейські зупинили колегу та склали протокол за «п'яну» їзду





Водієм виявився оперуповноважений сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області, старший лейтенант поліції Олег Смичик, який перебуває на цій посаді з 4 січня 2021 року. Під час спілкування у патрульних виникли підстави вважати, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння, так як поведінка його не відповідала обстановці, був відчутний запах алкоголю з рота, порушення координації рухів та мови, - пише



Поліцейські запропонували своєму колезі пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу «Drager-Alkotest», від проходження якого останній відмовився, заявивши, що «він йому не довіряє». Це підтверджується відео. Також, за словами патрульних, він не захотів пройти огляд в закладі охорони здоров’я.



На місці події відносно водія було складено адміністративні матеріали.



Дисциплінарна комісія правоохоронців дійшла висновку, що за порушення службової дисципліни, вчинення дій, що підривають авторитет Національної поліції, старшого лейтенанта Олега Смичика звільнити зі служби в поліції. Зрештою, його було притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення з 13 квітня.



До речі, у поясненні Олег Смичик написав, що на вимогу пройти огляд на стан сп’яніння на місці він відмовився та після уникнення конфлікту попросив працівників поліції відвести його для обстеження в лікарню. На його прохання поліцейські погодились. Від’їхавши від стаціонарного поста «Маневичі» на відстань 200-250 метрів, працівники поліції розвернули службовий автомобіль та повернулись на пост. До Маневицької ЦРЛ для проходження огляду так і не поїхали. З товаришем він сам поїхав у лікарню, при цьому попередив поліцейських, що там буде їх чекати, однак вони так і не приїхали.



Олег Смичик подав позов до Головного управління Національної поліції у Волинській області, у якому просив визнати протиправними та скасувати накази, поновити на посаді та стягнути на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу.



Суд звернув увагу на те, що в ході отримання пояснення від нього так і не було з’ясовано, чи вживав він 4 квітня спиртні напої, у якій кількості та чи перебував у той день у стані алкогольного сп’яніння.



Дане пояснення залишилось дисциплінарною комісією поза увагою, як і той факт, що працівники поліції на службовому автомобілі мали намір доставити позивача до Маневицької ЦРЛ, однак з невідомих причин не довели свій намір до логічного кінця, в ході службового розслідування від них не взято жодних пояснень.



Згідно постанови Маневицького районного суду від 14 травня 2021 року, провадження у справі про притягнення Олега Смичика до адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 130 КУпАП, закрите у зв’язку з відсутністю в його діях складу правопорушення.



У цій постанові говориться, що інспектор роти з обслуговування м. Ковель УПП у Волинській області Роман Теребейчик підтвердив, що разом із правопорушником їхали до медичного закладу для його освідування, однак по дорозі із напарником вирішили, що є достатньо доказів для складання протоколу, а тому повернулись на стаціонарний пост, де відносно водія-поліцейського і було складено протокол про адміністративне правопорушення. Також він підтвердив, що свідків під час складення протоколу не залучали.



Головуючий у справі суддя Волинського окружного адміністративного суду Віктор Мачульський визнав протиправними та скасував накази Головного управління Національної поліції у Волинській області, поновив Олега Смичика на службі в органах поліції на посаді оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 селища Маневичі з 14 квітня 2021 року, стягнув з ГУНП у Волинській області на користь позивача середній заробіток за час вимушеного прогулу в розмірі 26 832 гривні 40 копійок.



Втім, рішення може бути оскаржене до Восьмого апеляційного адміністративного суду у місті Львові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники роти з обслуговування міста Ковеля управління патрульної поліції у Волинській області на стаціонарному посту «Маневичі», на автодорозі М-07, близько 19-ї години 4 квітня цього року за порушення Правил дорожнього руху зупинили автомобіль марки «Ford Focus», в якого був відсутній передній номерний знак та змінено передній правий габаритний ліхтар з білого кольору на синій.Водієм виявився оперуповноважений сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області, старший лейтенант поліції Олег Смичик, який перебуває на цій посаді з 4 січня 2021 року. Під час спілкування у патрульних виникли підстави вважати, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння, так як поведінка його не відповідала обстановці, був відчутний запах алкоголю з рота, порушення координації рухів та мови, - пише «КовельMedia» Поліцейські запропонували своєму колезі пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу «Drager-Alkotest», від проходження якого останній відмовився, заявивши, що «він йому не довіряє». Це підтверджується відео. Також, за словами патрульних, він не захотів пройти огляд в закладі охорони здоров’я.На місці події відносно водія було складено адміністративні матеріали.Дисциплінарна комісія правоохоронців дійшла висновку, що за порушення службової дисципліни, вчинення дій, що підривають авторитет Національної поліції, старшого лейтенанта Олега Смичика звільнити зі служби в поліції. Зрештою, його було притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення з 13 квітня.До речі, у поясненні Олег Смичик написав, що на вимогу пройти огляд на стан сп’яніння на місці він відмовився та після уникнення конфлікту попросив працівників поліції відвести його для обстеження в лікарню. На його прохання поліцейські погодились. Від’їхавши від стаціонарного поста «Маневичі» на відстань 200-250 метрів, працівники поліції розвернули службовий автомобіль та повернулись на пост. До Маневицької ЦРЛ для проходження огляду так і не поїхали. З товаришем він сам поїхав у лікарню, при цьому попередив поліцейських, що там буде їх чекати, однак вони так і не приїхали.Олег Смичик подав позов до Головного управління Національної поліції у Волинській області, у якому просив визнати протиправними та скасувати накази, поновити на посаді та стягнути на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу.Суд звернув увагу на те, що в ході отримання пояснення від нього так і не було з’ясовано, чи вживав він 4 квітня спиртні напої, у якій кількості та чи перебував у той день у стані алкогольного сп’яніння.Дане пояснення залишилось дисциплінарною комісією поза увагою, як і той факт, що працівники поліції на службовому автомобілі мали намір доставити позивача до Маневицької ЦРЛ, однак з невідомих причин не довели свій намір до логічного кінця, в ході службового розслідування від них не взято жодних пояснень.Згідно постанови Маневицького районного суду від 14 травня 2021 року, провадження у справі про притягнення Олега Смичика до адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 130 КУпАП, закрите у зв’язку з відсутністю в його діях складу правопорушення.У цій постанові говориться, що інспектор роти з обслуговування м. Ковель УПП у Волинській області Роман Теребейчик підтвердив, що разом із правопорушником їхали до медичного закладу для його освідування, однак по дорозі із напарником вирішили, що є достатньо доказів для складання протоколу, а тому повернулись на стаціонарний пост, де відносно водія-поліцейського і було складено протокол про адміністративне правопорушення. Також він підтвердив, що свідків під час складення протоколу не залучали.Головуючий у справі суддя Волинського окружного адміністративного суду Віктор Мачульський визнав протиправними та скасував накази Головного управління Національної поліції у Волинській області, поновив Олега Смичика на службі в органах поліції на посаді оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 селища Маневичі з 14 квітня 2021 року, стягнув з ГУНП у Волинській області на користь позивача середній заробіток за час вимушеного прогулу в розмірі 26 832 гривні 40 копійок.Втім, рішення може бути оскаржене до Восьмого апеляційного адміністративного суду у місті Львові.

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