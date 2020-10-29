Волинські блогери показали Світязь з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Іра та Катя Манецькі з Нововолинська показали туристичний Світязь з висоти пташиного польоту.



Вихідні, 19 та 21 червня, видались спекотними, чимало волинян вирушили на Світязь, - про це повідомляє



Дівчата розповіли, що майже всі бази відпочинку зайняті, тож знайти вільну кімнату було дуже складно



Відео Світязю з висоти Іра та Катя опублікували в своєму інстаграмі.

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