Волинські блогери показали Світязь з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Блогерки Іра та Катя Манецькі з Нововолинська показали туристичний Світязь з висоти пташиного польоту.
Вихідні, 19 та 21 червня, видались спекотними, чимало волинян вирушили на Світязь, - про це повідомляє БУГ, посилаючись на інстаграм сторінку блогерок.
Дівчата розповіли, що майже всі бази відпочинку зайняті, тож знайти вільну кімнату було дуже складно
Відео Світязю з висоти Іра та Катя опублікували в своєму інстаграмі.
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Вихідні, 19 та 21 червня, видались спекотними, чимало волинян вирушили на Світязь, - про це повідомляє БУГ, посилаючись на інстаграм сторінку блогерок.
Дівчата розповіли, що майже всі бази відпочинку зайняті, тож знайти вільну кімнату було дуже складно
Відео Світязю з висоти Іра та Катя опублікували в своєму інстаграмі.
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