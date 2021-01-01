На волинській трасі сталася аварія, одна автівка злетіла в кювет. ВІДЕО
Сьогодні, 22:17
На в'їзді в Любомль трапилась дорожньо-транспортна пригода.
Аварія трапилася 21-го червня на трасі з Шацька до Любомля близько 18:00, - пише БУГ.
Зіткнулися два Фольксвагени. Автомобілі зазнали механічні ушкодження.
Ще одна вщент побита автівка лежала у кюветі.
Зазначимо, що в даному напрямку спостерігаються тягнучка за 10 км до Любомля і на протяжності всього міста.
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Аварія трапилася 21-го червня на трасі з Шацька до Любомля близько 18:00, - пише БУГ.
Зіткнулися два Фольксвагени. Автомобілі зазнали механічні ушкодження.
Ще одна вщент побита автівка лежала у кюветі.
Зазначимо, що в даному напрямку спостерігаються тягнучка за 10 км до Любомля і на протяжності всього міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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