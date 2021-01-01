На волинській трасі сталася аварія, одна автівка злетіла в кювет. ВІДЕО





Аварія трапилася 21-го червня на трасі з Шацька до Любомля близько 18:00, - пише



Зіткнулися два Фольксвагени. Автомобілі зазнали механічні ушкодження.



Ще одна вщент побита автівка лежала у кюветі.



Зазначимо, що в даному напрямку спостерігаються тягнучка за 10 км до Любомля і на протяжності всього міста.

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