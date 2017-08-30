У Каліфорнії чоловік вкрав 20 тонн фісташок





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У травні компанія Touchstone, яка займається вирощуванням фісташок у окрузі Туларе у центральній Каліфорнії виявила, що з її складів зникли десятки тисяч горішків. Втім, поліцейським вдалося прослідкувати за горішками до тракторного причепу, який належав 34-річному Альберто Монтемайору. Викрадений товар виявили у чоловіка вдома, а підозрюваного арештували.



Вдома чоловік займався тим, що перепаковував фісташки у менші мішки для подальшого перепродажу. Подібні крадіжки є доволі звичним явищем для регіону, але Монтемайор поставив "рекорд" по обсягу вкраденого.



Центральна Каліфорнія виробляє більшість фісташок, мигдалю та волоських горіхів у США, створюючи майже 50 тисяч робочих місць та економічну цінність понад 5 мільярдів доларів. Втім, індустрія страждає від масових розкрадань урожаю місцевими жителями, які потім перепродають горіхи вроздріб вздовж автомобільних доріг. Зокрема, за період 2014-2017 року, збитки галузі від крадіжок перевалили за 7 мільйонів доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція штату Каліфорнія арештувала чоловіка, який викрав з плантації 20 тонн фісташок.Про це повідомляє Суспільне , почилаючись на ВВС.У травні компанія Touchstone, яка займається вирощуванням фісташок у окрузі Туларе у центральній Каліфорнії виявила, що з її складів зникли десятки тисяч горішків. Втім, поліцейським вдалося прослідкувати за горішками до тракторного причепу, який належав 34-річному Альберто Монтемайору. Викрадений товар виявили у чоловіка вдома, а підозрюваного арештували.Вдома чоловік займався тим, що перепаковував фісташки у менші мішки для подальшого перепродажу. Подібні крадіжки є доволі звичним явищем для регіону, але Монтемайор поставив "рекорд" по обсягу вкраденого.Центральна Каліфорнія виробляє більшість фісташок, мигдалю та волоських горіхів у США, створюючи майже 50 тисяч робочих місць та економічну цінність понад 5 мільярдів доларів. Втім, індустрія страждає від масових розкрадань урожаю місцевими жителями, які потім перепродають горіхи вроздріб вздовж автомобільних доріг. Зокрема, за період 2014-2017 року, збитки галузі від крадіжок перевалили за 7 мільйонів доларів.

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