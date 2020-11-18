Україна будуватиме військові кораблі разом із США





Про це повідомляє пресслужба українського Міністерства оборони, - пише

Зазначається, що передбачається спільне проєктування і будівництво військових кораблів в обох країнах, реконструкція суднобудівних підприємств України, а також створення двох баз Військово-морських сил України.



Попередні домовленості про відповідне спільне будівництво військових катерів для української армії були досягнуті восени минулого року.



Нагадаємо, що у Сполучених Штатах прокоментували інформацію про нібито затримку фінансової допомоги Україні у питанні безпеки. Так, за словами речниці Білого дому Джен Псакі, таке повідомлення є «нонсенсом». У Білому домі також нагадали, що днями Штати надали Україні пакет допомоги у сфері безпеки.

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Зазначається, що передбачається спільне проєктування і будівництво військових кораблів в обох країнах, реконструкція суднобудівних підприємств України, а також створення двох баз Військово-морських сил України.Попередні домовленості про відповідне спільне будівництво військових катерів для української армії були досягнуті восени минулого року.Нагадаємо, що у Сполучених Штатах прокоментували інформацію про нібито затримку фінансової допомоги Україні у питанні безпеки. Так, за словами речниці Білого дому Джен Псакі, таке повідомлення є «нонсенсом». У Білому домі також нагадали, що днями Штати надали Україні пакет допомоги у сфері безпеки.

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