Україна будуватиме військові кораблі разом із США
Сьогодні, 04:23
Між Україною та Великою Британією підписано Меморандум щодо реалізації проєктів морського партнерства між британським консорціумом та Військово-морськими силами України.
Про це повідомляє пресслужба українського Міністерства оборони, - пише Перший діловий.
Зазначається, що передбачається спільне проєктування і будівництво військових кораблів в обох країнах, реконструкція суднобудівних підприємств України, а також створення двох баз Військово-морських сил України.
Попередні домовленості про відповідне спільне будівництво військових катерів для української армії були досягнуті восени минулого року.
Нагадаємо, що у Сполучених Штатах прокоментували інформацію про нібито затримку фінансової допомоги Україні у питанні безпеки. Так, за словами речниці Білого дому Джен Псакі, таке повідомлення є «нонсенсом». У Білому домі також нагадали, що днями Штати надали Україні пакет допомоги у сфері безпеки.
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Про це повідомляє пресслужба українського Міністерства оборони, - пише Перший діловий.
Зазначається, що передбачається спільне проєктування і будівництво військових кораблів в обох країнах, реконструкція суднобудівних підприємств України, а також створення двох баз Військово-морських сил України.
Попередні домовленості про відповідне спільне будівництво військових катерів для української армії були досягнуті восени минулого року.
Нагадаємо, що у Сполучених Штатах прокоментували інформацію про нібито затримку фінансової допомоги Україні у питанні безпеки. Так, за словами речниці Білого дому Джен Псакі, таке повідомлення є «нонсенсом». У Білому домі також нагадали, що днями Штати надали Україні пакет допомоги у сфері безпеки.
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