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Україна будуватиме військові кораблі разом із США

Україна будуватиме військові кораблі разом із США
Між Україною та Великою Британією підписано Меморандум щодо реалізації проєктів морського партнерства між британським консорціумом та Військово-морськими силами України.

Про це повідомляє пресслужба українського Міністерства оборони, - пише Перший діловий.

Зазначається, що передбачається спільне проєктування і будівництво військових кораблів в обох країнах, реконструкція суднобудівних підприємств України, а також створення двох баз Військово-морських сил України.

Попередні домовленості про відповідне спільне будівництво військових катерів для української армії були досягнуті восени минулого року.

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах прокоментували інформацію про нібито затримку фінансової допомоги Україні у питанні безпеки. Так, за словами речниці Білого дому Джен Псакі, таке повідомлення є «нонсенсом». У Білому домі також нагадали, що днями Штати надали Україні пакет допомоги у сфері безпеки.

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Теги: Україна, США
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