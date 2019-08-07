З 1 липня українським пенсіонерам підвищать пенсії





Зазначається, що мінімальна пенсія буде рости пропорційно підвищенню рівня ПМ і через три роки розмір її виплат повинен скласти 2403 гривні, - пише



Станом на сьогодні мінімально пенсія становить 1769 гривень.



Згідно з інформацією, у 2021 році її підвищать двічі. Перше підвищення буде вже 1 липня, друге планують 1 грудня цього року.



Зазначається, що надбавка складе лише 8,2%, інфляція при цьому очікується 8,9%.



Отож, у 2021 році пенсії збільшаться на 165 гривень.



Згідно з інформацією, надалі планується щорічне підняття мінімалки. До 2024 року вона досягне 2403 гривні, що на 634 гривні бульше, аніж зараз.



Раніше зазначалось, що понад 10 млн пенсіонерів отримають надбавку до пенсії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Згідно із даними прогнозу соціального та економічного розвитку України на 2022-2024 років та трирічної Бюджетної декларації, мінімальна пенсія в Україні буде прив’язана до прожиткового мінімуму.Зазначається, що мінімальна пенсія буде рости пропорційно підвищенню рівня ПМ і через три роки розмір її виплат повинен скласти 2403 гривні, - пише Перший діловий Станом на сьогодні мінімально пенсія становить 1769 гривень.Згідно з інформацією, у 2021 році її підвищать двічі. Перше підвищення буде вже 1 липня, друге планують 1 грудня цього року.Зазначається, що надбавка складе лише 8,2%, інфляція при цьому очікується 8,9%.Отож, у 2021 році пенсії збільшаться на 165 гривень.Згідно з інформацією, надалі планується щорічне підняття мінімалки. До 2024 року вона досягне 2403 гривні, що на 634 гривні бульше, аніж зараз.Раніше зазначалось, що понад 10 млн пенсіонерів отримають надбавку до пенсії.

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