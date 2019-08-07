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З 1 липня українським пенсіонерам підвищать пенсії

З 1 липня українським пенсіонерам підвищать пенсії
Згідно із даними прогнозу соціального та економічного розвитку України на 2022-2024 років та трирічної Бюджетної декларації, мінімальна пенсія в Україні буде прив’язана до прожиткового мінімуму.

Зазначається, що мінімальна пенсія буде рости пропорційно підвищенню рівня ПМ і через три роки розмір її виплат повинен скласти 2403 гривні, - пише Перший діловий.

Станом на сьогодні мінімально пенсія становить 1769 гривень.

Згідно з інформацією, у 2021 році її підвищать двічі. Перше підвищення буде вже 1 липня, друге планують 1 грудня цього року.

Зазначається, що надбавка складе лише 8,2%, інфляція при цьому очікується 8,9%.

Отож, у 2021 році пенсії збільшаться на 165 гривень.

Згідно з інформацією, надалі планується щорічне підняття мінімалки. До 2024 року вона досягне 2403 гривні, що на 634 гривні бульше, аніж зараз.

Раніше зазначалось, що понад 10 млн пенсіонерів отримають надбавку до пенсії.

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Теги: пенсії, Україна
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