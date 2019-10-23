Підземний паркінг – це зручність, безпека та комфорт за будь-яких умов*
Сьогодні, 10:10
Сучасні комфортні підземні паркінги є у кожному житловому комплексі Луцька, що зводить компанія «Єврохолдінг». Паркінг – це місце, де ваш автомобіль, найперше, буде у безпеці, під цілодобовою охороною. Паркінг може принести додатковий прибуток, якщо здавати в оренду паркомісце, або за потреби продати. Завдяки наявності у житловому комплексі паркінгу двір буде розвантажений від машин, діти зможуть безпечно гратися на дитячих майданчиках, а мешканці – відпочивати, тому що буде місце для лав та газонів.
У житловому комплексі «Dream Town» завершують облаштування підземного паркінгу.
Переваги придбання там паркомісця очевидні:
• Інвестиція. Паркомісце – це така сама нерухомість, як і квартира, тому є хорошим способом для надійного збереження коштів.
• Безпека. Паркінг з цілодобовою відеоохороною. Крім того, у паркінгу авто захищене від подряпин необережних водіїв. У паркінгу є система автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вентиляції, антиковзаюче покриття.
• Комфорт. Не треба шукати після роботи місце, кружляючи поряд з будинками, аби втиснути припаркувати авто – власне паркомісце завжди чекає.
• Погода. Набридло взимку сідати у холодний салон, а в літку – наче у розжарену піч? Або витрачати 10-15 хвилин ранку на прибирання снігу з машини та навколо неї? Усі ці проблеми вирішує власне паркомісце.
• Збереження. Є додаткові комірки та місця для стоянки велосипедів.
• Електрокар. Проблема підзарядки екологічних автомобілів стає все більш актуальною, тож наразі працюють над її вирішенням.
• Вільне місто. Паркомісце – це внесок у збільшення прибудинкової території. Нехай двір буде майданчиком для дітей, а не автостоянкою.
Паркомісця в «Dream Town» наразі є у продажі різноманітної площі, що дозволяє розміщувати автомобіль різного класу та габаритів.
Діють вигідні умови придбання:
• 12 місяців розтермінування.
• 0% переплат.
• Купуючи паркінг цього літа, ви заощаджуєте 10 000 грн.
Також можна взяти паркінг в оренду. Існує система знижок при підписанні договору оренди на тривалий термін.
Тел. 099 327 27 27, https://dream-town.com.ua/, https://euroholding.net.ua/
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У житловому комплексі «Dream Town» завершують облаштування підземного паркінгу.
Переваги придбання там паркомісця очевидні:
• Інвестиція. Паркомісце – це така сама нерухомість, як і квартира, тому є хорошим способом для надійного збереження коштів.
• Безпека. Паркінг з цілодобовою відеоохороною. Крім того, у паркінгу авто захищене від подряпин необережних водіїв. У паркінгу є система автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вентиляції, антиковзаюче покриття.
• Комфорт. Не треба шукати після роботи місце, кружляючи поряд з будинками, аби втиснути припаркувати авто – власне паркомісце завжди чекає.
• Погода. Набридло взимку сідати у холодний салон, а в літку – наче у розжарену піч? Або витрачати 10-15 хвилин ранку на прибирання снігу з машини та навколо неї? Усі ці проблеми вирішує власне паркомісце.
• Збереження. Є додаткові комірки та місця для стоянки велосипедів.
• Електрокар. Проблема підзарядки екологічних автомобілів стає все більш актуальною, тож наразі працюють над її вирішенням.
• Вільне місто. Паркомісце – це внесок у збільшення прибудинкової території. Нехай двір буде майданчиком для дітей, а не автостоянкою.
Паркомісця в «Dream Town» наразі є у продажі різноманітної площі, що дозволяє розміщувати автомобіль різного класу та габаритів.
Діють вигідні умови придбання:
• 12 місяців розтермінування.
• 0% переплат.
• Купуючи паркінг цього літа, ви заощаджуєте 10 000 грн.
Також можна взяти паркінг в оренду. Існує система знижок при підписанні договору оренди на тривалий термін.
Тел. 099 327 27 27, https://dream-town.com.ua/, https://euroholding.net.ua/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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