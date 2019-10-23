вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Підземний паркінг – це зручність, безпека та комфорт за будь-яких умов*

Підземний паркінг – це зручність, безпека та комфорт за будь-яких умов*
Сучасні комфортні підземні паркінги є у кожному житловому комплексі Луцька, що зводить компанія «Єврохолдінг». Паркінг – це місце, де ваш автомобіль, найперше, буде у безпеці, під цілодобовою охороною. Паркінг може принести додатковий прибуток, якщо здавати в оренду паркомісце, або за потреби продати. Завдяки наявності у житловому комплексі паркінгу двір буде розвантажений від машин, діти зможуть безпечно гратися на дитячих майданчиках, а мешканці – відпочивати, тому що буде місце для лав та газонів.

У житловому комплексі «Dream Town» завершують облаштування підземного паркінгу.

Переваги придбання там паркомісця очевидні:

• Інвестиція. Паркомісце – це така сама нерухомість, як і квартира, тому є хорошим способом для надійного збереження коштів.
• Безпека. Паркінг з цілодобовою відеоохороною. Крім того, у паркінгу авто захищене від подряпин необережних водіїв. У паркінгу є система автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вентиляції, антиковзаюче покриття.
• Комфорт. Не треба шукати після роботи місце, кружляючи поряд з будинками, аби втиснути припаркувати авто – власне паркомісце завжди чекає.
• Погода. Набридло взимку сідати у холодний салон, а в літку – наче у розжарену піч? Або витрачати 10-15 хвилин ранку на прибирання снігу з машини та навколо неї? Усі ці проблеми вирішує власне паркомісце.
• Збереження. Є додаткові комірки та місця для стоянки велосипедів.
• Електрокар. Проблема підзарядки екологічних автомобілів стає все більш актуальною, тож наразі працюють над її вирішенням.
• Вільне місто. Паркомісце – це внесок у збільшення прибудинкової території. Нехай двір буде майданчиком для дітей, а не автостоянкою.
Підземний паркінг – це зручність, безпека та комфорт за будь-яких умов*

Паркомісця в «Dream Town» наразі є у продажі різноманітної площі, що дозволяє розміщувати автомобіль різного класу та габаритів.

Діють вигідні умови придбання:

• 12 місяців розтермінування.
• 0% переплат.
• Купуючи паркінг цього літа, ви заощаджуєте 10 000 грн.

Також можна взяти паркінг в оренду. Існує система знижок при підписанні договору оренди на тривалий термін.

Тел. 099 327 27 27, https://dream-town.com.ua/, https://euroholding.net.ua/

Підземний паркінг – це зручність, безпека та комфорт за будь-яких умов*
Підземний паркінг – це зручність, безпека та комфорт за будь-яких умов*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Dream Town, паркінг, Єврохолдінг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Смертельна ДТП на Волині: мотоцикліст в'їхав у бетонну опору
Сьогодні, 10:24
На Волині відновлює роботу пункт пропуску на кордоні з Польщею
Сьогодні, 10:15
Підземний паркінг – це зручність, безпека та комфорт за будь-яких умов*
Сьогодні, 10:10
Коронавірус на Волині: за минулу добу у деяких районах не виявили жодного хворого
Сьогодні, 10:01
У ЖК «Амстердам» з’явилися нові квартири на продаж*
Сьогодні, 09:51
Схожі новини
Перший забудовник у Луцьку зводить житло із підземним паркінгом* Перший забудовник у Луцьку зводить житло із підземним паркінгом*
23 жовтень, 2019, 15:45
Як розумно зробити ремонт у ванній кімнаті: поради від забудовника «Єврохолдінг»* Як розумно зробити ремонт у ванній кімнаті: поради від забудовника «Єврохолдінг»*
19 квітень, 13:43
«DREAM TOWN» пропонує «розумні квартири»* «DREAM TOWN» пропонує «розумні квартири»*
14 січень, 10:51
Якими будуть тренди будівництва у 2021 році* Якими будуть тренди будівництва у 2021 році*
30 грудень, 2020, 15:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На якому українському курорті найкраще відпочивати з дітьми*
Сьогодні, 09:13
 1
Лучанка розповіла, як вирощує спаржу
Сьогодні, 11:29
 0
Коли цьогоріч святкуватимуть день народження Луцька
Сьогодні, 11:10
 0
У Володимирі вночі сталась пожежа у багатоповерхівці, евакуйовували 30 людей. ФОТО
Сьогодні, 10:51
 0
Іменні стипендії Підгайцівської сільської ради отримуватимуть обдаровані діти та їхні наставники
Сьогодні, 10:26
 0
Медіа
відео
1/8