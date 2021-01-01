Коронавірус іде на спад: повідомили статистику щодо недуги за минулу добу
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За добу 21 червня 2021 року в Україні зафіксовано 296 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 22, у медпрацівників – 2).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 22 червня.
Кількість тих, хто одужав за добу, перевищує кількість хворих. Така динаміка спостерігається майже два місяці.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 318 осіб;
◾️ летальних випадків – 21;
◾️ одужало – 829 осіб;
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 11 881 особу,
◾️ методом ІФА – 1 448 осіб,
◾️ експрес-тестами – 4 100 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 230 142 особи;
◾️ одужало – 2 152 969 осіб;
◾️ летальних випадків – 52 053;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 690 896.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 87 випадків;
Вінницька область – 2 випадки;
Волинська область – 9 випадків;
Дніпропетровська область – 14 випадків;
Житомирська область – 3 випадки;
Запорізька область – 30 випадків;
Київська область – 3 випадки;
Кіровоградська область – 2 випадки;
Луганська область – 3 випадки;
Львівська область – 14 випадків;
Миколаївська область – 18 випадків;
Одеська область – 17 випадків;
Полтавська область – 14 випадків;
Рівненська область – 5 випадків;
Сумська область – 11 випадків;
Тернопільська область – 5 випадків;
Харківська область – 6 випадків;
Херсонська область – 7 випадків;
Хмельницька область – 6 випадків;
Черкаська область – 3 випадки;
Чернівецька область – 18 випадків;
Чернігівська область – 19 випадків.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 22 червня.
Кількість тих, хто одужав за добу, перевищує кількість хворих. Така динаміка спостерігається майже два місяці.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 318 осіб;
◾️ летальних випадків – 21;
◾️ одужало – 829 осіб;
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 11 881 особу,
◾️ методом ІФА – 1 448 осіб,
◾️ експрес-тестами – 4 100 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 230 142 особи;
◾️ одужало – 2 152 969 осіб;
◾️ летальних випадків – 52 053;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 690 896.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 87 випадків;
Вінницька область – 2 випадки;
Волинська область – 9 випадків;
Дніпропетровська область – 14 випадків;
Житомирська область – 3 випадки;
Запорізька область – 30 випадків;
Київська область – 3 випадки;
Кіровоградська область – 2 випадки;
Луганська область – 3 випадки;
Львівська область – 14 випадків;
Миколаївська область – 18 випадків;
Одеська область – 17 випадків;
Полтавська область – 14 випадків;
Рівненська область – 5 випадків;
Сумська область – 11 випадків;
Тернопільська область – 5 випадків;
Харківська область – 6 випадків;
Херсонська область – 7 випадків;
Хмельницька область – 6 випадків;
Черкаська область – 3 випадки;
Чернівецька область – 18 випадків;
Чернігівська область – 19 випадків.
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