Коронавірус іде на спад: повідомили статистику щодо недуги за минулу добу

За добу 21 червня 2021 року в Україні зафіксовано 296 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 22, у медпрацівників – 2).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 22 червня.Кількість тих, хто одужав за добу, перевищує кількість хворих. Така динаміка спостерігається майже два місяці.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 318 осіб;◾️ летальних випадків – 21;◾️ одужало – 829 осіб;За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 11 881 особу,◾️ методом ІФА – 1 448 осіб,◾️ експрес-тестами – 4 100 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 230 142 особи;◾️ одужало – 2 152 969 осіб;◾️ летальних випадків – 52 053;◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 690 896.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 87 випадків;Вінницька область – 2 випадки;Волинська область – 9 випадків;Дніпропетровська область – 14 випадків;Житомирська область – 3 випадки;Запорізька область – 30 випадків;Київська область – 3 випадки;Кіровоградська область – 2 випадки;Луганська область – 3 випадки;Львівська область – 14 випадків;Миколаївська область – 18 випадків;Одеська область – 17 випадків;Полтавська область – 14 випадків;Рівненська область – 5 випадків;Сумська область – 11 випадків;Тернопільська область – 5 випадків;Харківська область – 6 випадків;Херсонська область – 7 випадків;Хмельницька область – 6 випадків;Черкаська область – 3 випадки;Чернівецька область – 18 випадків;Чернігівська область – 19 випадків.