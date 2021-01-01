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Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 22 червня

Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 22 червня
Курс долара у Луцьку станом на 22 червня червня 2021 року такий: купівля – 27.04, а продаж – 27.24.

Євро при купівлі становить – 32.06, продажу – 32.52.

Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.36.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.02, продаж – 7.15.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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