Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 22 червня
Сьогодні, 09:06
Курс долара у Луцьку станом на 22 червня червня 2021 року такий: купівля – 27.04, а продаж – 27.24.
Євро при купівлі становить – 32.06, продажу – 32.52.
Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.02, продаж – 7.15.
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Євро при купівлі становить – 32.06, продажу – 32.52.
Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.02, продаж – 7.15.
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