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На Волині чоловік вистрілив собі в голову

На Волині чоловік вистрілив собі в голову
У селищі Люблинець Ковельського району чоловік хотів скоїти самогубство, вистріливши собі у голову.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

На місці події працювала "швидка", медики надавали пораненому чоловікові першу допомогу.

Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик до швидкої надійшов о 20:10. Повідомлялося, що чоловік з травматичної зброї вистрілив у голову. У нього діагностували вогнепальне поранення правої скроневої ділянки голови. 48-річного постраждалого госпіталізували.

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Теги: самогубство, Волинь, стрілянина, голова
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