На Волині чоловік вистрілив собі в голову
Сьогодні, 09:15
У селищі Люблинець Ковельського району чоловік хотів скоїти самогубство, вистріливши собі у голову.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
На місці події працювала "швидка", медики надавали пораненому чоловікові першу допомогу.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик до швидкої надійшов о 20:10. Повідомлялося, що чоловік з травматичної зброї вистрілив у голову. У нього діагностували вогнепальне поранення правої скроневої ділянки голови. 48-річного постраждалого госпіталізували.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
На місці події працювала "швидка", медики надавали пораненому чоловікові першу допомогу.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик до швидкої надійшов о 20:10. Повідомлялося, що чоловік з травматичної зброї вистрілив у голову. У нього діагностували вогнепальне поранення правої скроневої ділянки голови. 48-річного постраждалого госпіталізували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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