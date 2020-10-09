На облаштування нового урбан-парку у Луцьку передбачають 3,5 мільйона гривень





Відповідний тендер оголосили на



Сучасний урбан-парк буде розташований на проспекті Молоді, поруч із піцерією “Соло”. Урбан-парк включатиме в себе зону для BMX та скейтів, сучасну дитячу ігрову зону та зону для street workout.





Ініціаторами створення такого парку виступили депутати міської ради з фракції "За майбутнє", які й передбачили співфінансування проєкту зі своїх депутатських фондів. Усі роботи повинні виконати до кінця цього року. Очікувана вартість закупівлі - 3 500 000 гривень.



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