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На облаштування нового урбан-парку у Луцьку передбачають 3,5 мільйона гривень

На облаштування нового урбан-парку у Луцьку передбачають 3,5 мільйона гривень
У Луцьку найближчим часом візьмуться за облаштування урбан-парку. що на проспекті Молоді. Він носитиме назву "Молодіжний".

Відповідний тендер оголосили на ProZorro.

Сучасний урбан-парк буде розташований на проспекті Молоді, поруч із піцерією “Соло”. Урбан-парк включатиме в себе зону для BMX та скейтів, сучасну дитячу ігрову зону та зону для street workout.


Ініціаторами створення такого парку виступили депутати міської ради з фракції "За майбутнє", які й передбачили співфінансування проєкту зі своїх депутатських фондів. Усі роботи повинні виконати до кінця цього року. Очікувана вартість закупівлі - 3 500 000 гривень.

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Теги: урбан-парк, Молоді, Луцьк
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