В Туреччині скасовують комендантську годину і обмеження на міжміські поїздки
Сьогодні, 09:40
На тлі зниження випадків захворювання на COVID-19 в країні, Туреччина 1 липня скасовує комендантську годину і обмеження на міжміські поїздки і пересування в міському громадському транспорті.
Про це оголосив президент країни Реджеп Тайіп Ердоган після тригодинного засідання уряду в президентському палаці в Анкарі, - пише УНІАН.
Крім того, з 1 липня в державних установах і організаціях країни відновили нормальний режим роботи.
Влада Туреччини вирішила скасувати комендантську годину
Ердоган також підкреслив важливість кожному отримати щеплення від коронавірусу, коли настає його черга. "Наша мета - вакцинувати всіх людей у країні старше 18 років протягом декількох тижнів", - сказав він.
Ердоган також закликав громадськість продовжувати дотримуватися правил гігієни та соціального дистанціювання, носити маски, передає Анадолу.
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Про це оголосив президент країни Реджеп Тайіп Ердоган після тригодинного засідання уряду в президентському палаці в Анкарі, - пише УНІАН.
Крім того, з 1 липня в державних установах і організаціях країни відновили нормальний режим роботи.
Влада Туреччини вирішила скасувати комендантську годину
Ердоган також підкреслив важливість кожному отримати щеплення від коронавірусу, коли настає його черга. "Наша мета - вакцинувати всіх людей у країні старше 18 років протягом декількох тижнів", - сказав він.
Ердоган також закликав громадськість продовжувати дотримуватися правил гігієни та соціального дистанціювання, носити маски, передає Анадолу.
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