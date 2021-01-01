вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Туреччині скасовують комендантську годину і обмеження на міжміські поїздки

В Туреччині скасовують комендантську годину і обмеження на міжміські поїздки
На тлі зниження випадків захворювання на COVID-19 в країні, Туреччина 1 липня скасовує комендантську годину і обмеження на міжміські поїздки і пересування в міському громадському транспорті.

Про це оголосив президент країни Реджеп Тайіп Ердоган після тригодинного засідання уряду в президентському палаці в Анкарі, - пише УНІАН.

Крім того, з 1 липня в державних установах і організаціях країни відновили нормальний режим роботи.

Влада Туреччини вирішила скасувати комендантську годину
Ердоган також підкреслив важливість кожному отримати щеплення від коронавірусу, коли настає його черга. "Наша мета - вакцинувати всіх людей у ​​країні старше 18 років протягом декількох тижнів", - сказав він.

Ердоган також закликав громадськість продовжувати дотримуватися правил гігієни та соціального дистанціювання, носити маски, передає Анадолу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Туреччина, комендантська година, скасування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ЖК «Амстердам» з’явилися нові квартири на продаж*
Сьогодні, 09:51
У селі на Волині п’яне застілля між сусідами на Трійцю закінчилось смертю
Сьогодні, 09:45
В Туреччині скасовують комендантську годину і обмеження на міжміські поїздки
Сьогодні, 09:40
У Світязі втопилася 15-річна дівчина. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:19
На Волині чоловік вистрілив собі в голову
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
Туреччина вводить цілодобову комендантську годину на три дні Туреччина вводить цілодобову комендантську годину на три дні
22 квітень, 11:48
Волинські миряни привітали з Днем ангела Вселенського Патріарха і співали у Стамбулі «Волинь моя». ВІДЕО Волинські миряни привітали з Днем ангела Вселенського Патріарха і співали у Стамбулі «Волинь моя». ВІДЕО
12 червень, 02:16
Які документи потрібні українцям для відпочинку в Туреччині з 4 червня Які документи потрібні українцям для відпочинку в Туреччині з 4 червня
03 червень, 14:25
Туреччина повернула обов'язкові ПЛР-тести для туристів з України Туреччина повернула обов'язкові ПЛР-тести для туристів з України
02 червень, 11:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ЖК «Амстердам» з’явилися нові квартири на продаж*
Сьогодні, 09:51
 0
У селі на Волині п’яне застілля між сусідами на Трійцю закінчилось смертю
Сьогодні, 09:45
 0
В Туреччині скасовують комендантську годину і обмеження на міжміські поїздки
Сьогодні, 09:40
 0
У Світязі втопилася 15-річна дівчина. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:19
 0
На Волині чоловік вистрілив собі в голову
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8