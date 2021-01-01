В Туреччині скасовують комендантську годину і обмеження на міжміські поїздки





Про це оголосив президент країни Реджеп Тайіп Ердоган після тригодинного засідання уряду в президентському палаці в Анкарі, - пише



Крім того, з 1 липня в державних установах і організаціях країни відновили нормальний режим роботи.



Влада Туреччини вирішила скасувати комендантську годину

Ердоган також підкреслив важливість кожному отримати щеплення від коронавірусу, коли настає його черга. "Наша мета - вакцинувати всіх людей у ​​країні старше 18 років протягом декількох тижнів", - сказав він.



Ердоган також закликав громадськість продовжувати дотримуватися правил гігієни та соціального дистанціювання, носити маски, передає Анадолу.







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