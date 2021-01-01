вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Коронавірус на Волині: за минулу добу у деяких районах не виявили жодного хворого

Коронавірус на Волині: за минулу добу у деяких районах не виявили жодного хворого
На Волині за попередню добу зареєстрували 9 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це йеться на сайті Волинського лабораторного центру.

Також за добу:

- Одужало (осіб) – 22,
- Летальних випадків (осіб) – 1.

Зробили тестувань за добу:

- методом ПЛР (осіб) – 85,
- методом ІФА (осіб) – 2,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 30.
Діючі активні випадки на сьогодні – 615, що становить 59,7 на 100 тис. населення.

До слова, за весь час пандемії в області:

- захворіло (осіб) – 62 039 (з них дітей – 3212 та медичних працівників – 3608),
- одужало (осіб) – 60 238 (з них дітей – 3192 та медичних працівників – 3564),
- летальних випадків (осіб) –1 186 (з них медичних працівників – 29).

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 4 хворих:

Луцька ТГ – 2
Торчинська ТГ – 2.

Володимир-Волинський район – 0 хворих:

Камінь-Каширський район – 0 хворих:

Ковельський район – 5 хворих:

Ковельська ТГ – 3
Самарівська ТГ – 1
Шацька ТГ – 1.

Проти COVID-19 за добу 21 червня 2021 року провели 24 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 37563 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 6885 осіб. Загалом провели 44448 щеплень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коронавірус на Волині: за минулу добу у деяких районах не виявили жодного хворого
Сьогодні, 10:01
У ЖК «Амстердам» з’явилися нові квартири на продаж*
Сьогодні, 09:51
У селі на Волині п’яне застілля між сусідами на Трійцю закінчилось смертю
Сьогодні, 09:45
В Туреччині скасовують комендантську годину і обмеження на міжміські поїздки
Сьогодні, 09:40
У Світязі втопилася 15-річна дівчина. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:19
Схожі новини
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 18 червня Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 18 червня
18 червень, 09:42
Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу
17 червень, 09:49
Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
16 червень, 10:00
За минулу добу від коронавірусу померло 5 волинян За минулу добу від коронавірусу померло 5 волинян
15 червень, 09:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коронавірус на Волині: за минулу добу у деяких районах не виявили жодного хворого
Сьогодні, 10:01
 0
У ЖК «Амстердам» з’явилися нові квартири на продаж*
Сьогодні, 09:51
 0
У селі на Волині п’яне застілля між сусідами на Трійцю закінчилось смертю
Сьогодні, 09:45
 0
В Туреччині скасовують комендантську годину і обмеження на міжміські поїздки
Сьогодні, 09:40
 0
У Світязі втопилася 15-річна дівчина. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:19
 0
Медіа
відео
1/8