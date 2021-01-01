Коронавірус на Волині: за минулу добу у деяких районах не виявили жодного хворого

На Волині за попередню добу зареєстрували 9 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це йеться на сайті Волинського лабораторного центру.Також за добу:- Одужало (осіб) – 22,- Летальних випадків (осіб) – 1.Зробили тестувань за добу:- методом ПЛР (осіб) – 85,- методом ІФА (осіб) – 2,- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 30.Діючі активні випадки на сьогодні – 615, що становить 59,7 на 100 тис. населення.До слова, за весь час пандемії в області:- захворіло (осіб) – 62 039 (з них дітей – 3212 та медичних працівників – 3608),- одужало (осіб) – 60 238 (з них дітей – 3192 та медичних працівників – 3564),- летальних випадків (осіб) –1 186 (з них медичних працівників – 29).Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:Луцький район – 4 хворих:Луцька ТГ – 2Торчинська ТГ – 2.Володимир-Волинський район – 0 хворих:Камінь-Каширський район – 0 хворих:Ковельський район – 5 хворих:Ковельська ТГ – 3Самарівська ТГ – 1Шацька ТГ – 1.Проти COVID-19 за добу 21 червня 2021 року провели 24 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 37563 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 6885 осіб. Загалом провели 44448 щеплень.