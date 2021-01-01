Коронавірус на Волині: за минулу добу у деяких районах не виявили жодного хворого
Сьогодні, 10:01
На Волині за попередню добу зареєстрували 9 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це йеться на сайті Волинського лабораторного центру.
Також за добу:
- Одужало (осіб) – 22,
- Летальних випадків (осіб) – 1.
Зробили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 85,
- методом ІФА (осіб) – 2,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 30.
Діючі активні випадки на сьогодні – 615, що становить 59,7 на 100 тис. населення.
До слова, за весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 039 (з них дітей – 3212 та медичних працівників – 3608),
- одужало (осіб) – 60 238 (з них дітей – 3192 та медичних працівників – 3564),
- летальних випадків (осіб) –1 186 (з них медичних працівників – 29).
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 4 хворих:
Луцька ТГ – 2
Торчинська ТГ – 2.
Володимир-Волинський район – 0 хворих:
Камінь-Каширський район – 0 хворих:
Ковельський район – 5 хворих:
Ковельська ТГ – 3
Самарівська ТГ – 1
Шацька ТГ – 1.
Проти COVID-19 за добу 21 червня 2021 року провели 24 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 37563 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 6885 осіб. Загалом провели 44448 щеплень.
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Про це йеться на сайті Волинського лабораторного центру.
Також за добу:
- Одужало (осіб) – 22,
- Летальних випадків (осіб) – 1.
Зробили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 85,
- методом ІФА (осіб) – 2,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 30.
Діючі активні випадки на сьогодні – 615, що становить 59,7 на 100 тис. населення.
До слова, за весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 039 (з них дітей – 3212 та медичних працівників – 3608),
- одужало (осіб) – 60 238 (з них дітей – 3192 та медичних працівників – 3564),
- летальних випадків (осіб) –1 186 (з них медичних працівників – 29).
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 4 хворих:
Луцька ТГ – 2
Торчинська ТГ – 2.
Володимир-Волинський район – 0 хворих:
Камінь-Каширський район – 0 хворих:
Ковельський район – 5 хворих:
Ковельська ТГ – 3
Самарівська ТГ – 1
Шацька ТГ – 1.
Проти COVID-19 за добу 21 червня 2021 року провели 24 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 37563 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 6885 осіб. Загалом провели 44448 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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