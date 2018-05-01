Смертельна ДТП на Волині: мотоцикліст в'їхав у бетонну опору





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Водій мотоцикла Lifan STR 200 не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонною опорою. Внаслідок аварії 23-річний водій, місцевий житель, загинув на місці. 27-річний пасажир мотоцикла з важкими травмами доставлений в лікарню.



За фактом ДТП відомості належним чином зареєстрували, поліцейські встановлюють більш детальні обставини трагедії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 22 червня в селі Гута Ковельського району мотоцикліст в'їхав у бетонну опору та загинув на місці аварії.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Водій мотоцикла Lifan STR 200 не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонною опорою. Внаслідок аварії 23-річний водій, місцевий житель, загинув на місці. 27-річний пасажир мотоцикла з важкими травмами доставлений в лікарню.За фактом ДТП відомості належним чином зареєстрували, поліцейські встановлюють більш детальні обставини трагедії.

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