Смертельна ДТП на Волині: мотоцикліст в'їхав у бетонну опору
Сьогодні, 10:24
У ніч на 22 червня в селі Гута Ковельського району мотоцикліст в'їхав у бетонну опору та загинув на місці аварії.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Водій мотоцикла Lifan STR 200 не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонною опорою. Внаслідок аварії 23-річний водій, місцевий житель, загинув на місці. 27-річний пасажир мотоцикла з важкими травмами доставлений в лікарню.
За фактом ДТП відомості належним чином зареєстрували, поліцейські встановлюють більш детальні обставини трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Водій мотоцикла Lifan STR 200 не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонною опорою. Внаслідок аварії 23-річний водій, місцевий житель, загинув на місці. 27-річний пасажир мотоцикла з важкими травмами доставлений в лікарню.
За фактом ДТП відомості належним чином зареєстрували, поліцейські встановлюють більш детальні обставини трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Іменні стипендії Підгайцівської сільської ради отримуватимуть обдаровані діти та їхні наставники
Сьогодні, 10:26
Смертельна ДТП на Волині: мотоцикліст в'їхав у бетонну опору
Сьогодні, 10:24
На Волині відновлює роботу пункт пропуску на кордоні з Польщею
Сьогодні, 10:15