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Смертельна ДТП на Волині: мотоцикліст в'їхав у бетонну опору

Смертельна ДТП на Волині: мотоцикліст в'їхав у бетонну опору
У ніч на 22 червня в селі Гута Ковельського району мотоцикліст в'їхав у бетонну опору та загинув на місці аварії.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Водій мотоцикла Lifan STR 200 не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонною опорою. Внаслідок аварії 23-річний водій, місцевий житель, загинув на місці. 27-річний пасажир мотоцикла з важкими травмами доставлений в лікарню.

За фактом ДТП відомості належним чином зареєстрували, поліцейські встановлюють більш детальні обставини трагедії.

Смертельна ДТП на Волині: мотоцикліст в'їхав у бетонну опору

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Теги: Волинь, ДТП, Ковельщина, мотоцикліст, смерть
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