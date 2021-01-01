Іменні стипендії Підгайцівської сільської ради отримуватимуть обдаровані діти та їхні наставники

Десять іменних стипендій обдарованим учням загальноосвітніх навчальних закладів Підгайцівської територіальної громади та 5 щомісячних премій педагогічним працівникам, які працюють із дітьми, які мають високі досягнення у навчанні, спорті, мистецтві та беруть активну участь у громадському житті навчального закладу, призначатиме Підгайцівська сільська рада терміном на один навчальний рік - із 1 вересня по 31 травня.Таке рішення прийняли під час останньої сесії сільської ради депутати аби створити сприятливі умови для подальшого розвитку учнівської молоді, підтримки обдарованих, талановитих дітей та їх наставників, - інформує пресслужба Підгайцівської сільської ради.Претендентами на отримання іменної стипендії можуть стати учні шкіл громади із високим рівнем успішності за результатами попереднього навчального року, переможці та призери предметних олімпіад, юні науковці Волинської філії Малої академії наук України, переможці та призери тематичних конкурсів, фестивалів, виставок, інших мистецьких змагань міжнародного, всеукраїнського, обласного рівнів; активні учасники та діячі органів учнівського самоврядування, волонтерського руху, громадського життя навчальних закладів та громади.Педагогічні працівники мають право на отримання щомісячної премії, якщо вони підготувати переможців та призерів олімпіад, мають високі досягнення у професійній, науковій та пошуково-дослідницькій діяльності, що може підтверджуватися публікаціями у науково-популярних виданнях, участю у науково-практичних конференціях, конкурсах, семінарах тощо міжнародного, всеукраїнського, обласного рівнів, тощо.За словами заступника голови Підгайцівської сільської ради, для організації роботи з відбору та висунення кандидатів на іменну стипендію та премії Підгайцівської сільської ради створюється конкурсна комісія, яку очолюватиме голова постійної комісії з питань депутатської етики, дотримання законності, соціального захисту населення та з питань освіти, культури, молоді і спорту.До складу комісії входять спеціалісти відділу освіти, культури, молоді та спорту, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти, представники громади. Рішення комісії щодо стипендіатів прийматиметься до 15 серпня поточного року.Під час розгляду питання про призначення іменних стипендій та премій педагогічним працівникам, враховуватимуть досягнення кандидатів за попередній навчальний рік, а відбір претендентів здійснюватиметься за рейтинговою системою шляхом голосування членів конкурсної комісії.Виплата іменних стипендій та премій педагогічним працівникам здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Розмір іменних стипендій учням становитиме 500 грн, педагогічним працівникам - 1000 грн щомісячно.Виплату здійснюватиме Підгайцівська сільська рада за Програмою розвитку та підтримки обдарованих і талановитих учнів Підгайцівської сільської ради.