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Коли цьогоріч святкуватимуть день народження Луцька

Коли цьогоріч святкуватимуть день народження Луцька
У Луцьку цього року пропонують два дні відзначати день народження міста.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення міської ради.

Так, датою відзначення Дня міста Луцька у 2021 році хочуть визнати першу суботу та неділю вересня.

Виконавчими органами міської ради, відповідно до їх компетенції, доручать забезпечити належну підготовку та відзначення Дня міста впродовж 4-5 вересня 2021 року.


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Теги: День міста Луцька, свято, варте уваги
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