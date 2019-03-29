Коли цьогоріч святкуватимуть день народження Луцька
Сьогодні, 11:10
У Луцьку цього року пропонують два дні відзначати день народження міста.
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення міської ради.
Так, датою відзначення Дня міста Луцька у 2021 році хочуть визнати першу суботу та неділю вересня.
Виконавчими органами міської ради, відповідно до їх компетенції, доручать забезпечити належну підготовку та відзначення Дня міста впродовж 4-5 вересня 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення міської ради.
Так, датою відзначення Дня міста Луцька у 2021 році хочуть визнати першу суботу та неділю вересня.
Виконавчими органами міської ради, відповідно до їх компетенції, доручать забезпечити належну підготовку та відзначення Дня міста впродовж 4-5 вересня 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині втопилися двоє молодих чоловіків
Сьогодні, 11:39
Лучанка розповіла, як вирощує спаржу
Сьогодні, 11:29
Коли цьогоріч святкуватимуть день народження Луцька
Сьогодні, 11:10
Іменні стипендії Підгайцівської сільської ради отримуватимуть обдаровані діти та їхні наставники
Сьогодні, 10:26