Коли цьогоріч святкуватимуть день народження Луцька





Про це йдеться у відповідному проєкті рішення міської ради.



Так, датою відзначення Дня міста Луцька у 2021 році хочуть визнати першу суботу та неділю вересня.



Виконавчими органами міської ради, відповідно до їх компетенції, доручать забезпечити належну підготовку та відзначення Дня міста впродовж 4-5 вересня 2021 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку цього року пропонують два дні відзначати день народження міста.Про це йдеться у відповідному проєкті рішення міської ради.Так, датою відзначення Дня міста Луцька у 2021 році хочуть визнати першу суботу та неділю вересня.Виконавчими органами міської ради, відповідно до їх компетенції, доручать забезпечити належну підготовку та відзначення Дня міста впродовж 4-5 вересня 2021 року.

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