У Володимирі вночі сталась пожежа у багатоповерхівці, евакуйовували 30 людей. ФОТО
Сьогодні, 10:51
У Володимирі на вулиці Поліської Січі, 63 у ніч на 22 червня сталась пожежа у багатоповерхівці.
Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 00:38. Зокрема розповіли про дим з вікна квартири на четвертому поверсі будинку, - пише Буг.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у одній з квартир горять меблі та речі домашнього вжитку. Провели евакуацію 30 людей, які знаходилися у задимленому будинку.
Пожежу локалізували о 00:56 та ліквідували о 01:01.
До ліквідації залучались 2 автоцистерни та одна автодрабина. Причину виникнення пожежі наразі з’ясовують фахівці.
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Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 00:38. Зокрема розповіли про дим з вікна квартири на четвертому поверсі будинку, - пише Буг.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у одній з квартир горять меблі та речі домашнього вжитку. Провели евакуацію 30 людей, які знаходилися у задимленому будинку.
Пожежу локалізували о 00:56 та ліквідували о 01:01.
До ліквідації залучались 2 автоцистерни та одна автодрабина. Причину виникнення пожежі наразі з’ясовують фахівці.
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