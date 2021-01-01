У Володимирі вночі сталась пожежа у багатоповерхівці, евакуйовували 30 людей. ФОТО





Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 00:38. Зокрема розповіли про дим з вікна квартири на четвертому поверсі будинку, - пише



Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у одній з квартир горять меблі та речі домашнього вжитку. Провели евакуацію 30 людей, які знаходилися у задимленому будинку.



Пожежу локалізували о 00:56 та ліквідували о 01:01.



До ліквідації залучались 2 автоцистерни та одна автодрабина. Причину виникнення пожежі наразі з’ясовують фахівці.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі на вулиці Поліської Січі, 63 у ніч на 22 червня сталась пожежа у багатоповерхівці.Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 00:38. Зокрема розповіли про дим з вікна квартири на четвертому поверсі будинку, - пише Буг. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у одній з квартир горять меблі та речі домашнього вжитку. Провели евакуацію 30 людей, які знаходилися у задимленому будинку.Пожежу локалізували о 00:56 та ліквідували о 01:01.До ліквідації залучались 2 автоцистерни та одна автодрабина. Причину виникнення пожежі наразі з’ясовують фахівці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію