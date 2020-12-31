Лучанка розповіла, як вирощує спаржу





Про це йшлося у програмі Ранок LIVE на



Виявляється, "холодок", який ми використовуємо в букети, – це і є спаржа. Тільки до букета беруть вже розпущене стебло, а їдять молоді стебла.



Про те, як вирощувати, вибирати на ринку і готувати спаржу, – далі зі слів Галини Коробко.



Як вирощувати спаржу



Якщо спаржу сіяти, то врожай буде аж через чотири роки. Тому, щоб пришвидшити його, можна купити однорічні чи дворічні рослини. Садити їх потрібно рано навесні або пізно восени.



Коли спаржу можна їсти



Стебло, яке вже проросло, можна їсти. Головне – щоб воно не постаріло: у такому разі його голівка вже починає розпускатися. Така спаржа вже непридатна для вживання.



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Як готувати спаржу



Якщо спаржу купуєте на базарі, потрібно звернути увагу на її якість. Вона має бути твердою і хрустіти при розламуванні.



Спочатку спаржу потрібно очистити від шкірки – для цього підійде ніж, яким чистять картоплю. Потім стебла треба кинути в присолений окріп на 1-3 хвилини. Що тонше стебло – то менше його потрібно варити. Зі спаржі готують супи-пюре, салати, її запікають, смажать на грилі. Стебла можна відварити, пробланшувати на сковорідці з вершковим маслом і посипати тертим сиром.



Яка спаржа на смак



Дуже молоді паростки зеленої спаржі у свіжому вигляді за смаком схожі на молодий горошок. Якщо спаржа вже приготовлена, вона має трав’янисто-горіховий присмак. Біла ж спаржа має свій оригінальний смак, не схожий ні на що.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка Галина Коробко вирощує та продає спаржу.Про це йшлося у програмі Ранок LIVE на 12 каналі. Виявляється, "холодок", який ми використовуємо в букети, – це і є спаржа. Тільки до букета беруть вже розпущене стебло, а їдять молоді стебла.Про те, як вирощувати, вибирати на ринку і готувати спаржу, – далі зі слів Галини Коробко.Якщо спаржу сіяти, то врожай буде аж через чотири роки. Тому, щоб пришвидшити його, можна купити однорічні чи дворічні рослини. Садити їх потрібно рано навесні або пізно восени.Стебло, яке вже проросло, можна їсти. Головне – щоб воно не постаріло: у такому разі його голівка вже починає розпускатися. Така спаржа вже непридатна для вживання.Якщо спаржу купуєте на базарі, потрібно звернути увагу на її якість. Вона має бути твердою і хрустіти при розламуванні.Спочатку спаржу потрібно очистити від шкірки – для цього підійде ніж, яким чистять картоплю. Потім стебла треба кинути в присолений окріп на 1-3 хвилини. Що тонше стебло – то менше його потрібно варити. Зі спаржі готують супи-пюре, салати, її запікають, смажать на грилі. Стебла можна відварити, пробланшувати на сковорідці з вершковим маслом і посипати тертим сиром.Дуже молоді паростки зеленої спаржі у свіжому вигляді за смаком схожі на молодий горошок. Якщо спаржа вже приготовлена, вона має трав’янисто-горіховий присмак. Біла ж спаржа має свій оригінальний смак, не схожий ні на що.

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